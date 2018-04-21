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Большое интервью с Павлом Грудининым

15:12. 21 апреля 2018 Просмотров - 108 Один комментарий Опубликовал:

Большое интервью с Павлом Грудининым

00:40 Планы на будущее П.Н.Грудина в политике .

03:35 Независимые СМИ. Их необходимость в политическом развитие страны.

09:25 Санкции Запада.  Действия правительства.

11:20 Мировая война.

13:15 Кемерово.. Виновные и как предотвратить подобное в будущем.

15:40 Национальная идея.

16:50 Эффективность чиновничьего аппарата.

18:90 Чем достигается лояльность власти к региональным чиновникам .

20:10 Будущее России.

 

Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 972 234
    Павл 21 апреля 2018 в 15:52 Ссылка Пометить
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    Грудинин балабол и политический лох. Всё что он расскажет обычный трёп, которым все занимаются, ничего нового.

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