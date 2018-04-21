Большое интервью с Павлом Грудининым

00:40 Планы на будущее П.Н.Грудина в политике .

03:35 Независимые СМИ. Их необходимость в политическом развитие страны.

09:25 Санкции Запада. Действия правительства.

11:20 Мировая война.

13:15 Кемерово.. Виновные и как предотвратить подобное в будущем.

15:40 Национальная идея.

16:50 Эффективность чиновничьего аппарата.

18:90 Чем достигается лояльность власти к региональным чиновникам .

20:10 Будущее России.

Источник: www.youtube.com