Большое интервью с Павлом Грудининым
15:12. 21 апреля 2018 Просмотров - 108 Один комментарий Опубликовал: Серый
Большое интервью с Павлом Грудининым
00:40 Планы на будущее П.Н.Грудина в политике .
03:35 Независимые СМИ. Их необходимость в политическом развитие страны.
09:25 Санкции Запада. Действия правительства.
11:20 Мировая война.
13:15 Кемерово.. Виновные и как предотвратить подобное в будущем.
15:40 Национальная идея.
16:50 Эффективность чиновничьего аппарата.
18:90 Чем достигается лояльность власти к региональным чиновникам .
20:10 Будущее России.
Источник: www.youtube.com
loading...
Грудинин балабол и политический лох. Всё что он расскажет обычный трёп, которым все занимаются, ничего нового.