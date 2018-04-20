 «Зачем нам Азия, зачем присутствие на Средиземном море?»: российская либеральная тусовка не меняется с XIX века

Известный журналист Андрей Медведев сравнил реакцию либералов XIX века на войны, которые была вынуждена вести Россия с реакций современных любителей «французской булки».

Люблю историю. Идут века, а ничего не меняется совсем.

В 1870 году, Российская империя вышла из Парижского мирного договора, подписанного в 1856, после Крымской войны, и начала снова строить Черноморский флот, снова превращать Севастополь в военно-морскую базу. Так вот междунарожная обстановка стала сильно напряженной. Англия собирала коалицию, чтобы начать против России войну. Английские газеты писали про коварство русских, которых следует немедленно осадить. В Европе, правда, желающих воевать не нашлось. Чего-то после походов русской армии в Туркестане, европейцы не были уверены в том, что им не накидают.

Анна Тютчева, дочь поэта, фрейлина императрицы Марии Александровны и воспитательница ее младших детей, писала в ноябре 1870 года в своем дневнике:

«С одной стороны, эта смелая выходка русского правительства льстит русскому, столь пострадавшему политическому самолюбию, с другой стороны, все страшатся войны, к которой мы, вероятно, не довольно подготовлены. Курс сильно упал.

Наше московское общество колеблется между чувством польщенного народного самолюбия и страха войны. Оно надеется, что правительство наше предвидело шансы войны и готово их встретить…. Английские газеты, в особенности „Times”, ужасно восстают против намерения России и говорят, что нужно ему воспрепятствовать во что бы то ни стало».

В 19 веке отечественная либеральная тусовка также точно обсуждала, зачем нам Азия, зачем присутствие на Средиземном море? Зачем быть на Кавказе? Только Европу злим и выставляем себя агрессивными варварами. Ужасно боялась даже не войны с Англией, а того, что будет из-за этого невозможно ездить в Баден-Баден и Ниццу, и переживала из-за колебаний курса рубля. Хамон-пармезан.

И строго говоря, обстановка в мире мало поменялась. И геополитика. И задачи Запада и наши цели. Был такой ученый, Константин Скальковский, так вот он писал в 1891 году:

«Существует мнение, что войны 1853–1856 годов и 1876–1877 годов были делом прихоти. Русские будто бы взяли да и пошли бить бедного турку. Так толковать мировые события невозможно. Эти две войны, тяжелые для нас — потому, что мы наделали кучу ошибок по части дипломатии, финансов, генерального штаба, интендантства и так далее, оказались, как всегда, не готовыми к войне и в выборе лиц руководились фавором и протекцией — в сущности были неизбежны и необходимы. Это лишь два звена в той цепи войн, которая началась еще с Куликовской битвы и окончится лишь тогда, когда славянская рать в том или в другом виде приведет Россию к открытым морям.

Люди с узкими воззрениями смеются, что у нас есть интересы в Сирии, и в Малой Азии, и в Афганистане, и в Индии, и в Китае. Но почему же не кажется им странным поведение англичан, которые свои интересы отыскивают и преследуют и в Южной Африке, и на разных островах Австралии и в Бирме, хотя никакого отношения эти места собственно к границам Великобритании не имеют. Между тем теперь, не держа в руках прямо или косвенно Дарданелл, мы всю южную границу Россию оставляем беззащитною от внезапного нападения».

Правда, можно хоть сейчас в эфир с этим же текстом?

Андрей Медведев

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