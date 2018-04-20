Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 апреля 2018
- 10:26 Генштаб предъявит доказательства сбитых над Сирией ракет НАТО.
- 10:09 Кушетка, шланг, приемный покой: кадры реквизита для постановочной «химатаки» в сирийской Думе.
- 09:42 Асад вернул Макрону орден Почетного легиона.
- 05:30 Невероятные кадры: Как боевики встретили российских военных и «Тигров» в городе-крепости исламистов — Думейре (ВИДЕО).
- 04:08 Bloomberg: Израиль уничтожит все поставленные Дамаску С-300.
- Вчера 22:57 Террористы ИГИЛ получили украинские паспорта (ФОТО).
- Вчера 22:56 Капитуляция Думейра.
Генштаб предъявит доказательства сбитых над Сирией ракет НАТО
Российский Генштаб в ближайшее время предоставит международному сообществу доказательства того факта, что силы ПВО Сирии сбили существенную часть ракет, выпущенных США, Британией и Францией по территории САР.
Об этом в интервью РИА Новости рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, уточнив, что российская сторона получала соответствующие данные в режиме реального времени.
«У нашего Генерального штаба есть очень четкая картина, мы наблюдали за всем происходящем в режиме реального времени, вживую.
И статистика, которую наши военные представили, мы готовы за нее отвечать. Если кто-то утверждает, что все 105 ракет достигли целей, пусть представит свою статистику.
По крайней мере, доказательства того, что наши заявления, наш подсчет, наша арифметика не беспочвенны, будут предъявлены нашими военными, как я понимаю, совсем скоро», — сказал Лавров.
Напомним, что в Пентагоне утверждают, что все ракеты, выпущенные по правительственным объектам на территории Сирии ночью 14 апреля, достигли цели. По данным Минобороны России, бóльшая часть ракет была сбита сирийской системой ПВО.
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Кушетка, шланг, приемный покой: кадры реквизита для постановочной «химатаки» в сирийской Думе
На записи «Белых касок» Хасана обливают водой, тем самым якобы оказывая ему первую помощь после химатаки. В реальности его, как и других детей, просто согнали в приемный покой больницы и облили водой из шланга, снимая происходящее на видео.
Подробности на http://tvzvezda.ru
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Асад вернул Макрону орден Почетного легиона
Президент Сирии Башар Асад вернул Франции полученный им в 2001 году орден Почетного легиона.
Власти Сирии передали орден посольству Румынии в Дамаске, которое в настоящее время представляет интересы Франции в Сирии.
В канцелярии президента Сирии пояснили, что пошли на этот шаг после участия Франции наряду с США и Великобританией в агрессии против Сирии 14 апреля».
В ведомстве подчеркнули, что после случившегося Асад «не считает честью быть кавалером ордена, врученного режимом страны, которая является рабом США».
Несколько дней назад стало известно, что в Париже запустили дисциплинарную процедуру с целью лишить Башара Асада звания кавалера ордена Почетного легиона.
В 2001 году Жак Ширак, находившийся на посту президента Франции, принял решение сделать Асада кавалером ордена Почетного легиона, пояснив, что пошел на такой шаг, учитывая стремление президента Сирии проводить реформы в своей стране.
Президент Сирии свободно владеет французским языком. До начала гражданской войны в Сирии Дамаск поддерживал тесные контакты с Парижем.
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Невероятные кадры: Как боевики встретили российских военных и «Тигров» в городе-крепости исламистов — Думейре (ВИДЕО)
«Тигры» и российские военные освободили от боевиков стратегически важный город Думейр в регионе Восточный Каламун провинции Дамаск.
Об этом в репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Более полутора тысячи участников НВФ «Джейш Аль-Ислам» и ССА, а также членов их семей оставили город, сдав оружие и боеприпасы.
Отряды «Сил Тигра», не просто приняли участие в выводе боевиков из города Думейр для отправки в приграничный с Турцией город Джераблус в провинции Алеппо, а стали освободителями очередного важного города в Сирийской войне. Их слава заставила группировки быстро прекратить сопротивление и согласить на условия официального Дамаска. Работа на наиболее важных направлениях для командира Tiger Force генерала Хасана Сухейла стала уже визитной карточкой.
Договоренность о добровольной сдаче населенного пункта в обмен на свободный выезд в зону деэскалации на северо-востоке Сирии между боевиками и сирийским правительством была достигнута с участием российского центра примирения враждующих сторон. Российская сторона выступила гарантом неприкосновенности жизни и здоровья выходившим из Думейра.
Любопытно то, как члены бандформирований встретили наших военных: они задавали вопрос «Руси?» и с улыбками фотографировались с ними.
На пункте досмотра российская военная полиция совместно с военнослужащими Сирийской Арабской Армии провели комплекс мероприятий по досмотру и регистрации выезжающих в провинцию Идлиб участников незаконных вооруженных формирований.
Одним из условий для свободного выезда стало требование сдать все стрелковое вооружение и гранаты. Для самозащиты боевикам разрешалось оставить по одному автомату с двумя снаряженными магазинами. В ходе досмотровых действий российские военные полицейские изъяли 10 автоматов Калашникова, 15 гранат и около 350 патронов калибра 7,62.
После того, как 24 автобуса с примиренными боевиками и их семьями отправились на границу с Турцией в провинцию Алеппо, передовой отряд военной полиции и специалистов центра примирения прибыл в город Думейр для оценки обстановки и установления контакта с местной администрацией, где городской совет Думейра перед этим объявил о решении местных НВФ разоружиться и вернуться «в лоно государства»
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Bloomberg: Израиль уничтожит все поставленные Дамаску С-300
Перспектива поставок Россией Дамаску современных систем ПВО очень сильно встревожила Израиль, даже больше чем США, пишет американское издание Bloomberg.
В статье, опубликованной изданием, говорится, что израильские аналитики и бывшие военные считают единственным вариантом ответа Израиля на доставку в Сирию российских С-300 «немедленную попытку их уничтожения».
Автор статьи считает, что это разрушило бы хрупкие отношения между Израилем и Россией, которые держали каналы связи открытыми, несмотря на поддержку противоположных сторон в Сирии.
До сих пор Израиль «пользовался свободой маневра» в небе, благодаря «превосходству в воздухе» и «неявным зеленым светом из Москвы», однако оба эти условия могут теперь измениться, считает Bloomberg.
Издание приводит слова генерал-майора запаса Армии обороны Израиля, главы Института исследования национальной безопасности Тель-Авивского университета Амоса Ядлина:
Напомним, что ранее начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что Россия может вернуться к рассмотрению вопроса о поставках ЗРС С-300 в Сирию и другие страны.
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Террористы ИГИЛ получили украинские паспорта (ФОТО)
Сотрудники СБУ блокировали схему, позволявшую террористам ИГИЛ получать украинские паспорта для выезда в страны Европы.
Об этом сообщил на брифинге в четверг в Киеве заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.
«От иностранных партнеров нами получена информация о задержании в странах Европы пяти лиц, причастных к деятельности международных террористических группировок, у которых обнаружены паспорта граждан Украины для выезда за границу с элементами подделки», — сказал он.
В ходе проведения совместного с Генеральной прокуратурой Украины расследования было установлено, что обнаруженные бланки считаются официально уничтоженными одним из региональных органов Государственной миграционной службы Украины.
«В дальнейшем правоохранители установили местонахождение лаборатории, в которой они перерабатывались», — отметил Кононенко.
Во время проведения при содействии руководства ГМС санкционированных обысков в здании миграционного подразделения сотрудники СБУ изъяли 151 бланк паспортов, которые вопреки требованиям законодательства не были уничтожены, 45 актов на уничтожение аннулированных паспортов и 8 заявлений-анкет, которые использовались для подделки паспортов.
По месту жительства участника группировки правоохранители обнаружили большое количество оборудования и средств для подделки удостоверений на постоянное/временное проживание, дипломов о высшем образовании, справок, дата-штампов. Злоумышленник также хранил 5 клише миграционной службы, 8 клише миграционных органов РФ, 13 бланков дипломов иностранных высших учебных заведений, 88 печатей отечественных вузов и 9 дата-штампов Государственной пограничной службы Украины.
В конце февраля 2018 года Служба безопасности пресекла деятельность другой организованной группы, которая специализировалась на легализации на территории Украины иностранных граждан.
«Они являются жителями стран с повышенной террористической угрозой, среди них установлены члены террористической организации ИГИЛ*», — отметил Кононенко.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что легализация иностранцев обеспечивалась через изготовление биометрических паспортов граждан Украины для выезда за границу на основании поддельных внутренних паспортов. Для этого организаторы наладили скупку в Крыму паспортов граждан Украины, которые затем подделывались под конкретного заказчика.
«На основании поддельного документа на территории нашей страны изготавливался настоящий паспорт гражданина Украины для выезда за границу», — подчеркнул он.
Правоохранители установили четырех человек, причастных к организации канала, и обнаружили лабораторию, где осуществлялась подделка документов. Во время санкционированных обысков сотрудники СБ Украины изъяли 8 «дата-штампов» о пересечении границ ЕС, 10 миграционных карточек одной из стран СНГ, 15 виз арабских государств, 4 штампа Государственной миграционной службы, 8 паспортов жителей Крыма, 32 справки о постановке на учет внутренне перемещенных лиц и оборудование для изготовления поддельных документов.
Трое злоумышленников активно сотрудничают со следствием, четвертый находится на территории Крыма.
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* запрещенная в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Капитуляция Думейра
Сегодня капитулировала часть боевиков в Восточном Каламуне. Вчера они уже произвели сдачу оружия, а сегодня сдали город Думейр. Все пожелавшие выехать боевики "Джейш-аль-Ислам" будут перевезены в Джараблус под крыло Эрдогана.
Переговоры о сдаче проводились при посредничестве российских военных.
Одновременно с этим продолжается наступление САА при поддержке ВВС Сирии и ВКС РФ против тех, кто пока отказывается сдаваться. После сдачи Думейра, САА достаточно быстро окружила крупный город Аль-Рухайба, который подвергался артиллерийским и бомбовым ударам. Боевикам предложено не упорствовать и отваливать по хорошему.
К северу продолжается наступление САА в гористой местности в направлении города Аль-Насирия. Противник оказывает достаточно упорное сопротивление, но с учетом того, что он уже отрезан от части окруженных в Аль-Рухайбе сил, то велика вероятность, что "Тигры" зайдут с другой стороны и возьмут обороняющихся в клещи.
По всей видимости, именно Восточный Каламун будет следующим анклавом, которым ликвидируют вслед за Восточной Гутой.
Развитие операций в Восточном Каламуне.
Знакомые автобусы.
По условиям выхода сообщают военкоры Anna-News:
Сегодня состоялся выход "Джейш аль-Ислам" из города Думейр в Джераблус. Российский ЦПВС организовывал эвакуацию членов НВФ и их родственников, а военная полиция обеспечивала безопасность. Досмотр личных вещей осуществляли сотрудники сирийских спецслужб. По условиям соглашения боевикам позволено было увезти с собой личное стрелковое оружие – автомат и два магазина к нему или пистолет с одним магазином. Не все прошло гладко – у многих радикалов с собой было больше боеприпасов и оружия, чем дозволялось условиями соглашения. Но обошлось без эксцессов. Военная полиция изымала "лишний" бк. Всего вышло 1694 человека, из них 389 членов НВФ. В город Думейр уже вошла сирийская полиция.
Поднятие сирийского флага в Думейре.
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