Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 апреля 2018

Российский Генштаб в ближайшее время предоставит международному сообществу доказательства того факта, что силы ПВО Сирии сбили существенную часть ракет, выпущенных США, Британией и Францией по территории САР.

Об этом в интервью РИА Новости рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, уточнив, что российская сторона получала соответствующие данные в режиме реального времени.

«У нашего Генерального штаба есть очень четкая картина, мы наблюдали за всем происходящем в режиме реального времени, вживую.

И статистика, которую наши военные представили, мы готовы за нее отвечать. Если кто-то утверждает, что все 105 ракет достигли целей, пусть представит свою статистику.

По крайней мере, доказательства того, что наши заявления, наш подсчет, наша арифметика не беспочвенны, будут предъявлены нашими военными, как я понимаю, совсем скоро», — сказал Лавров.

Напомним, что в Пентагоне утверждают, что все ракеты, выпущенные по правительственным объектам на территории Сирии ночью 14 апреля, достигли цели. По данным Минобороны России, бóльшая часть ракет была сбита сирийской системой ПВО.

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