Главная » История, Творчество

Поразительные аналогии. Часть 5

17:37. 20 апреля 2018 Просмотров - 414 Нет комментариев Опубликовал:
Предыдущая часть




Мезуза и беспроводной звонок


Мезу́за (ивр. – дверной косяк) — прикрепляемый к внешнему косяку двери в еврейском доме свиток пергамента духсустуса из кожи ритуально чистого (кошерного) животного, содержащий часть текста молитвы Шма.

Возможно, сейчас это карго-культ от какого-то технического устройства. В одной из своих статей я выдвигал версию, что это был бесконтактный датчик слежения.

Вот новая аналогия:


Беспроводной звонок




Свиток пергамента, помещаемый в мезузу – это элемент питания. На них тоже есть тексты. И внешне батарейка похожа на сверток.

Отсюда и охранный смысл мезузы по аналогии с беспроводным звонком. Может быть, слегка притянуто, но не все и вся объяснять религиозными культами…
***


Храм Arunachaleshwar в Тамил Наду, Индия, имеет четыре Гопурама т. е. входные башни, в основных направлениях.






Тоже похоже на карго-культ

Может быть, аналогия вот от таких когда-то существовавших сооружений:


Радиолокационная станция Дон-2Н

Стационарная многофункциональная радиолокационная станция кругового обзора сантиметрового диапазона с фазированной антенной решёткой, созданная в рамках выполнения задач ПРО Москвы.
Данная РЛС представляет собой четырёхгранную усеченную пирамиду высотой 33—35 м, длиной сторон 130—144 м у основания и 90—100 м. Назначение: контроль космического пространства России и стран Содружества, обнаружение атак баллистических ракет, их сопровождение и наведение противоракет.


РЛС “Дон-2Н” в Подмосковье.


СПРН Дарьял-У приёмник, Балхаш-9.


РЛС “ВОЛГА”
***


Золотые предметы культуры Сикан инков с изображением Найлампа. Легенды о Найлампе

Русские кокошники – один в один!


Выставка «Золото инков» в Москве


Золото инков в Москве. Головной убор, похожий на кокошник

Источник
***

Аналогии ниже уже многие приводили в различных вариантах. Продублирую ее в своей редакции:


Якобы золотой летающий дракон. Он был найден экспедицией Пенсильванского государственного университета (США) на земле семьи Конте (Conte) в поселке Пенономе (Penonomé) на берегах Рио-Гранде в провинции Кокле (Coclé) Панамы.
Там во время раскопок было обнаружено доколумбовое захоронение, датируемое 450 – 900 гг. до н.э. Оно содержало сказочные украшения и расписную керамику. Сайт известен как Ситио-Конте (Sitio Conte). Сообщение о находке появилось на сайте «Emagister» в сентябре 2010 г.

Артефакт был охарактеризован археологами как орнаментированное мифологическое чудовище. Однако всем очевидно, что этот любопытный объект представляет собой машину. Но какую? Большинство предположило бы, что это – горнопроходческая машина, в частности, для рытья туннелей.


Проходческий комбайн КП220


Проходческий комбайн КП330

Понятно, что грохочущую и «ревущую» машину древние жители, впервые видившие подобное могли сравнить с животным, издающим подобные звуки. Но фрезы изобразили реалистично.


В коллекции Музея золота Колумбии есть золотая подвеска культуры Толимы (Tolima), которая имеет явное сходство с драконом из Панамы. Она была найдена в Кампоэрмосо (Campohermoso), Атако (Ataco) и относится к 0 – 550 гг. н.э. Ее размеры составляют 5,7×1,7 см.

В этом могли изобразить подобную технику:






Еще одна золотая подвеска из Музея золота Колумбии имеет меньше черт животного, но, несомненно, представляет собой изображение летательного аппарата. Ее размеры почти такие же: 6×2,8 см. Под¬веска также относится к культуре Толимы и датируется 1 г. до н.э – 700 г. н.э.


Кресло пилота из нашего времени


Еще вариант – кресло-катапульта
Источник
***


Барельефы, изображающие ядерный чемоданчик Богов? Переносная батарея? Модная сумка из тех времен? Какие будут еще версии?











Источник


Источник: sibved.livejournal.com

Метки: артефакты, история, находки, фото
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Поразительные аналогии. Часть 3
Предыдущие части:Поразительные аналогии. Часть 1Поразительные аналогии. Часть 2Продолжение ряда аналогий древних находок... по ГриневичуКолумбийский аналог Есть и китайский аналог. Возможно,...туловищем. ПодробнееВыдвину еще одну аналогию – это некие фрикционы...
Поразительные аналогии! Часть 1
... с разных континентов и их аналогии с современными вещами. После просмотра... в 20в. Итак, смотрим…ИсточникПродолжение: Часть 2 Источник: sibved.livejournal.com
Поразительные аналогии! Часть 2
Первая частьКарго-культ в древних изделиях? Петроглифы: Слева - Гобустанский государственный историко-художественный заповедник археологический заповедник в Азербайджане, к югу от Баку. Справа - Индейский Национальный парк (округ Сан-Хуан, Юта, Соединенные...
Бунт Теней Исполненного или краткая история «ветхозаветствующего» прозелетизма. Часть I-II
...высший круг посвященных» - по аналогии с «70 избранных Синедриона»[42... «мировоззрения избранные» с поразительным упорством продолжали воспроизводить в более..., но живучесть скопчества поразительна. Совращение часто происходило путем обольщения материальными...
Военно-исторические хохмы. Часть 4
...потолки культовых помещений покрыты живописью, часто на сюжеты буддийских джатак – ... Средиземноморья много столетий назад.Другая поразительная вещь – это заявление лемба ... те самые, которые не имеют аналогов: «Внутри внешней стены находятся несколько...
Азы пищеварения и здоровья человека – 1 часть
...термина «адекватность» можно рассмотреть аналогию с автомобилем. Двигатель большинства ...пищевые волокна) для жизнедеятельности определенной части микрофлоры кишечника — тех полезных... термитного мира. Однако самое поразительное еще впереди. Мысленно приблизив...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>