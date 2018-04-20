Поразительные аналогии. Часть 5
17:37. 20 апреля 2018 Просмотров - 414 Нет комментариев Опубликовал: brahman
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Мезуза и беспроводной звонок
Мезу́за (ивр. – дверной косяк) — прикрепляемый к внешнему косяку двери в еврейском доме свиток пергамента духсустуса из кожи ритуально чистого (кошерного) животного, содержащий часть текста молитвы Шма.
Возможно, сейчас это карго-культ от какого-то технического устройства. В одной из своих статей я выдвигал версию, что это был бесконтактный датчик слежения.
Вот новая аналогия:
Беспроводной звонок
Свиток пергамента, помещаемый в мезузу – это элемент питания. На них тоже есть тексты. И внешне батарейка похожа на сверток.
Отсюда и охранный смысл мезузы по аналогии с беспроводным звонком. Может быть, слегка притянуто, но не все и вся объяснять религиозными культами…
***
Храм Arunachaleshwar в Тамил Наду, Индия, имеет четыре Гопурама т. е. входные башни, в основных направлениях.
Тоже похоже на карго-культ
Может быть, аналогия вот от таких когда-то существовавших сооружений:
Радиолокационная станция Дон-2Н
Стационарная многофункциональная радиолокационная станция кругового обзора сантиметрового диапазона с фазированной антенной решёткой, созданная в рамках выполнения задач ПРО Москвы.
Данная РЛС представляет собой четырёхгранную усеченную пирамиду высотой 33—35 м, длиной сторон 130—144 м у основания и 90—100 м. Назначение: контроль космического пространства России и стран Содружества, обнаружение атак баллистических ракет, их сопровождение и наведение противоракет.
РЛС “Дон-2Н” в Подмосковье.
СПРН Дарьял-У приёмник, Балхаш-9.
РЛС “ВОЛГА”
***
Золотые предметы культуры Сикан инков с изображением Найлампа. Легенды о Найлампе
Русские кокошники – один в один!
Выставка «Золото инков» в Москве
Золото инков в Москве. Головной убор, похожий на кокошник
Источник
***
Аналогии ниже уже многие приводили в различных вариантах. Продублирую ее в своей редакции:
Якобы золотой летающий дракон. Он был найден экспедицией Пенсильванского государственного университета (США) на земле семьи Конте (Conte) в поселке Пенономе (Penonomé) на берегах Рио-Гранде в провинции Кокле (Coclé) Панамы.
Там во время раскопок было обнаружено доколумбовое захоронение, датируемое 450 – 900 гг. до н.э. Оно содержало сказочные украшения и расписную керамику. Сайт известен как Ситио-Конте (Sitio Conte). Сообщение о находке появилось на сайте «Emagister» в сентябре 2010 г.
Артефакт был охарактеризован археологами как орнаментированное мифологическое чудовище. Однако всем очевидно, что этот любопытный объект представляет собой машину. Но какую? Большинство предположило бы, что это – горнопроходческая машина, в частности, для рытья туннелей.
Проходческий комбайн КП220
Проходческий комбайн КП330
Понятно, что грохочущую и «ревущую» машину древние жители, впервые видившие подобное могли сравнить с животным, издающим подобные звуки. Но фрезы изобразили реалистично.
В коллекции Музея золота Колумбии есть золотая подвеска культуры Толимы (Tolima), которая имеет явное сходство с драконом из Панамы. Она была найдена в Кампоэрмосо (Campohermoso), Атако (Ataco) и относится к 0 – 550 гг. н.э. Ее размеры составляют 5,7×1,7 см.
В этом могли изобразить подобную технику:
Еще одна золотая подвеска из Музея золота Колумбии имеет меньше черт животного, но, несомненно, представляет собой изображение летательного аппарата. Ее размеры почти такие же: 6×2,8 см. Под¬веска также относится к культуре Толимы и датируется 1 г. до н.э – 700 г. н.э.
Кресло пилота из нашего времени
Еще вариант – кресло-катапульта
Источник
***
Барельефы, изображающие ядерный чемоданчик Богов? Переносная батарея? Модная сумка из тех времен? Какие будут еще версии?
Источник
Мезуза и беспроводной звонок
Мезу́за (ивр. – дверной косяк) — прикрепляемый к внешнему косяку двери в еврейском доме свиток пергамента духсустуса из кожи ритуально чистого (кошерного) животного, содержащий часть текста молитвы Шма.
Возможно, сейчас это карго-культ от какого-то технического устройства. В одной из своих статей я выдвигал версию, что это был бесконтактный датчик слежения.
Вот новая аналогия:
Беспроводной звонок
Свиток пергамента, помещаемый в мезузу – это элемент питания. На них тоже есть тексты. И внешне батарейка похожа на сверток.
Отсюда и охранный смысл мезузы по аналогии с беспроводным звонком. Может быть, слегка притянуто, но не все и вся объяснять религиозными культами…
***
Храм Arunachaleshwar в Тамил Наду, Индия, имеет четыре Гопурама т. е. входные башни, в основных направлениях.
Тоже похоже на карго-культ
Может быть, аналогия вот от таких когда-то существовавших сооружений:
Радиолокационная станция Дон-2Н
Стационарная многофункциональная радиолокационная станция кругового обзора сантиметрового диапазона с фазированной антенной решёткой, созданная в рамках выполнения задач ПРО Москвы.
Данная РЛС представляет собой четырёхгранную усеченную пирамиду высотой 33—35 м, длиной сторон 130—144 м у основания и 90—100 м. Назначение: контроль космического пространства России и стран Содружества, обнаружение атак баллистических ракет, их сопровождение и наведение противоракет.
РЛС “Дон-2Н” в Подмосковье.
СПРН Дарьял-У приёмник, Балхаш-9.
РЛС “ВОЛГА”
***
Золотые предметы культуры Сикан инков с изображением Найлампа. Легенды о Найлампе
Русские кокошники – один в один!
Выставка «Золото инков» в Москве
Золото инков в Москве. Головной убор, похожий на кокошник
Источник
***
Аналогии ниже уже многие приводили в различных вариантах. Продублирую ее в своей редакции:
Якобы золотой летающий дракон. Он был найден экспедицией Пенсильванского государственного университета (США) на земле семьи Конте (Conte) в поселке Пенономе (Penonomé) на берегах Рио-Гранде в провинции Кокле (Coclé) Панамы.
Там во время раскопок было обнаружено доколумбовое захоронение, датируемое 450 – 900 гг. до н.э. Оно содержало сказочные украшения и расписную керамику. Сайт известен как Ситио-Конте (Sitio Conte). Сообщение о находке появилось на сайте «Emagister» в сентябре 2010 г.
Артефакт был охарактеризован археологами как орнаментированное мифологическое чудовище. Однако всем очевидно, что этот любопытный объект представляет собой машину. Но какую? Большинство предположило бы, что это – горнопроходческая машина, в частности, для рытья туннелей.
Проходческий комбайн КП220
Проходческий комбайн КП330
Понятно, что грохочущую и «ревущую» машину древние жители, впервые видившие подобное могли сравнить с животным, издающим подобные звуки. Но фрезы изобразили реалистично.
В коллекции Музея золота Колумбии есть золотая подвеска культуры Толимы (Tolima), которая имеет явное сходство с драконом из Панамы. Она была найдена в Кампоэрмосо (Campohermoso), Атако (Ataco) и относится к 0 – 550 гг. н.э. Ее размеры составляют 5,7×1,7 см.
В этом могли изобразить подобную технику:
Еще одна золотая подвеска из Музея золота Колумбии имеет меньше черт животного, но, несомненно, представляет собой изображение летательного аппарата. Ее размеры почти такие же: 6×2,8 см. Под¬веска также относится к культуре Толимы и датируется 1 г. до н.э – 700 г. н.э.
Кресло пилота из нашего времени
Еще вариант – кресло-катапульта
Источник
***
Барельефы, изображающие ядерный чемоданчик Богов? Переносная батарея? Модная сумка из тех времен? Какие будут еще версии?
Источник
Источник: sibved.livejournal.com