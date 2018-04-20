Политическая расшифровка Звёздные Войны 1 эпизод. Скрытая угроза
12:45. 20 апреля 2018 Просмотров - 185 Один комментарий Опубликовал: Правдозор
Звёздные войны Эпизод 1 это описание мирового кризиса и уничтожения Югославии.
Скрытая угроза - подарок Ельцина Западу - Дарт Путин.
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Всегда удивляли люди, которые из ничего умудряются выжать что-то офигенно значимое.
Когда появился фильм “Чужие” некоторые “фанаты” стали реально расчитывать жизненный цикл чужих. Обсуждать их физиологию. Как там что работает и т.д.
Вот нечто подобное…;))