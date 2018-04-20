Главная » Аналитика, Видео, Мировоззрение, Политика

Политическая расшифровка Звёздные Войны 1 эпизод. Скрытая угроза

12:45. 20 апреля 2018 Просмотров - 185 Один комментарий Опубликовал:

Звёздные войны Эпизод 1 это описание мирового кризиса и уничтожения Югославии.
Скрытая угроза - подарок Ельцина Западу - Дарт Путин.
Вступай в группу Русская Цивилизация
Метки: 1 часть звёздные войны, анализ звёздных войн, анализ фильма, бомбардировка Югославии, второй смысловой ряд, дефолт 1998, дефолт Россия 1998, звездные войны, звёздные войны эпизод 1, кризис 1998, мировой кризис, Набу, обзор звёздных войн, планета Набу, политика звёздные войны, распад Югославии, расчленение Югославии, скрытый смысл, торговая федерация, фильм звёздные войны, эпизод 1 скрытая угроза, югославия
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Расшифровка Звёздные Войны 6 эпизод. Возвращение Жидая
... Звезды Смерти. Второй смысловой ряд (политический контекст) Звёздных Войн. Вступай в группу "Русская...
О космическом происхождении Человечества и Древнерусском космическом календаре
...между ними возникают войны – настоящие Звёздные Войны. Настоящие Звёздные Войны, не прекращающиеся... мире множество процессов, особенно политических, социологических, экономических, деловых ... Руны | Час Название Расшифровка Современное время зимнее летнее...
Что увидели американцы и что было вырезано из интервью В.В.Путина каналу CBS
...вырезано. Ниже мы приводим полную расшифровку интервью с комментариями - какие ... изменилась кардинальным образом, – провести политические преобразования. Первое: нужно принять изменения... в своё время ещё против «звёздных войн» выступал, и правильно делал. ...
О Русском философско-ведическом мировоззрении. Часть 2
...книги зороастризма Авесты. Расшифровка пиктографических знаков на ... гигант, 3-й звёздной величины), обладающей силами ..., форму экономических и политических отношений между народами....вследствие этого конфликты, войны, показывают необходимость освобождения ...
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
...Линии Я. Доказательства правильной расшифровки? Илья небесный пророк. ...слово «товарищ» получило политическую окраску, распространившись в качестве...Крестьянская война в Германии и Реформация. Война наводнила...предельно понятно, когда звёздные астеризмы и коло ...
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ
...Линии Я. Доказательства правильной расшифровки? Илья небесный пророк. ...слово «товарищ» получило политическую окраску, распространившись в качестве...Крестьянская война в Германии и Реформация. Война наводнила...предельно понятно, когда звёздные астеризмы и коло ...

Один комментарий»

  • 4948 828
    krikunoleg 20 апреля 2018 в 16:03 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Всегда удивляли люди, которые из ничего умудряются выжать что-то офигенно значимое.
    Когда появился фильм “Чужие” некоторые “фанаты” стали реально расчитывать жизненный цикл чужих. Обсуждать их физиологию. Как там что работает и т.д.

    Вот нечто подобное…;))

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>