Почему Курилы так важны для России

Концептуал СМИ Владимир Полеванов рассказывает об уникальном месторождении рения на Курилах

Почему этот очень редкий металл незаменим в космической промышленности, в каких ещё отраслях он применяется. По каким причинам российское правительство медлит в вопросе добычи рения. Кому исторически принадлежали Курилы, почему мы не должны идти на совместное хозяйственное освоение этих территорий вместе с Японией.

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Курилы – щит и богатство России, Широкорад Александр Борисович



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