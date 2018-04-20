Почему Курилы так важны для России
16:34. 20 апреля 2018 Просмотров - 74 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Владимир Полеванов рассказывает об уникальном месторождении рения на Курилах
Почему этот очень редкий металл незаменим в космической промышленности, в каких ещё отраслях он применяется. По каким причинам российское правительство медлит в вопросе добычи рения. Кому исторически принадлежали Курилы, почему мы не должны идти на совместное хозяйственное освоение этих территорий вместе с Японией.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai