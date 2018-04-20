Главная » Мировоззрение, Политика

Почему Курилы так важны для России

16:34. 20 апреля 2018 Просмотров - 74 Нет комментариев Опубликовал:

Владимир Полеванов рассказывает об уникальном месторождении рения на Курилах


Почему этот очень редкий металл незаменим в космической промышленности, в каких ещё отраслях он применяется. По каким причинам российское правительство медлит в вопросе добычи рения. Кому исторически принадлежали Курилы, почему мы не должны идти на совместное хозяйственное освоение этих территорий вместе с Японией.

============================================================================

Рекомендуем:

Курилы – щит и богатство России, Широкорад Александр Борисович

============================================================================


День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Какова правильная позиция России в вопросе Курил
... то это действительно проблема. Для Японии. Для России проблем нет. Не хотят торговать...или каким-нибудь голландцам. Почему важна именно такая позиция России? Потому, что она сразу...пустые слова. Особые условия для Японии на Курилах создают опасный прецедент, ...
«Вождь народов» будет опасен для либералов всегда
...все связанное с именем давно почившего, но остающегося опасным своими ...сделали для десталинизации и реабилитации жертв репрессий и вначале пользовались такой ... Японии важно иметь с Россией нормальные отношения сотрудничества Нельзя отдавать Курилы под ...
Как отвоевали Курилы: десантная операция на курильских островах
...Красной Армии на Курилах вошла в историю ...Курильские острова десант. Почему страны боролись за ... этой территории к России не вызывала сомнений у... как для захвата советской Камчатки, так и для нападения на...с наступлением сумерек – важно было не дать ...
Невозвратные Курилы. Спор длиною в жизнь
...для того чтобы окончательно разобраться в том, почему...рыболовством и охотой. Такой образ жизни требовал ...предпочитает говорить, что Южные Курилы «заняты без юридических оснований...острова несут важное стратегическое и экономическое значение для России, поэтому...
Фейк о Курилах как «исконно японской земле»
...И совершенно понятно, почему японцы актуализировали эту...который и так фактически принадлежал России...Россия была вынуждена... на один важный момент.Цитата:«Есть...Союзом, а для обоснования такой позиции выдвинуло...подход — экспансия на Курилы (с последующим «...
Рений на Курилах: почему правительство РФ «бессильно»? Ждёт японцев?
...сакраментальная фраза полностью подходит для описания ситуации с редчайшим... хозяйственной деятельности России и Японии на Курилах. Нет ли...это пока громко сказано. Почему все так медленно происходит: похожие ...деньги, тем не менее, важны. А их как раз ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>