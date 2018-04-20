Письменность славян до Кирилла и Мефодия

А гипотеза о существовании праславянской письменности абсолютно ничему не противоречит, разве что, не согласуется с представлением о якобы общей отсталости славян по сравнению с другими народами. Но это уже скорее политика, чем наука. Наука должна оперировать объективными фактами и документами.

Но ведь, идея вечного двигателя противоречит закону сохранения энергии и вещества, справедливому для всех без исключения механизмов и машин.

Научные журналы не принимали к печати статьи, в которых доказывалось существование у славян письма до Кирилла и Мефодия. На авторов таких работ смотрели, как на шарлатанов в науке, подобных изобретателям вечного двигателя.

Хотя такое мнение никем и никак не обосновывалось, оно давно превратилось в неоспоримую догму.

При этом считается общеизвестным, что ранее у славян никакого другого письма не было.

По решению ЮНЕСКО 863 год, первый год пребывания Кирилла и Мефодия в Моравии, признан годом создания славянской азбуки.

В процессе работы над книгой «Язык в естественных науках и высшей школе» (Мн., 1999) я совершенно неожиданно для себя обнаружил, что вопрос о докириллическом письме поднимался уже во времена изобретения славянской азбуки. Кому, как не ученикам Кирилла лучше других знать, как создавалась кириллица (или глаголица).

Так вот, они в «Паннонском житии» (Кирилла), утверждают, что Кирилл задолго до того, «как им была создана азбука, побывал в Крыму, в Карсуни (Херсонесе), и привёз оттуда Евангелие и Псалтырь, изложенные русскими буквами».

Сообщение о книгах из Карсуни содержатся во всех 23 списках «Жития», как восточно-, так и южнославянских.

Сейчас стало известно из арабских источников, что уже в 40-х годах IX в. среди восточных славян были крещёные люди, именно для них священные книги, и были изложены русскими буквами. Известен диплом папы Льва IV (папа с 847 по 855 гг.), написанный кириллицей до её «изобретения».

Екатерина II в своих «Записках касательно русской истории» писала: «… славяне древнее Нестора письменность имели, да оные утрачены и ещё не отысканы и потому до нас не дошли. Славяне задолго до Рождества Христова письмо имели».

Павленко Н.А. в фундаментальной монографии «История письма» (Мн., 1987) обсуждает шесть гипотез происхождения кириллицы и глаголицы, причём приводит доводы в пользу того, что и глаголица, и кириллица были у славян в дохристианские времена.

Русский историк XIX века доктор философии и магистр изящных наук Классен Е.И. отмечал, что «Славяноруссы, как народ, ранее римлян и греков образованный, оставили по себе во всех частях старого света множество памятников, свидетельствующих о их там пребывании и о древнейшей письменности, искусствах и просвещении. Памятники пребудут навсегда неоспоримыми доказательствами…».

О многочисленности названий славянских племён и их расселении на больших территориях говорится в книге архиепископа Белорусского Георгия Конинского «История руссов или малой России», опубликованной в начале XIX века.

Советские историки имели весьма ограниченный доступ к зарубежным хранилищам редких книг, музеям и другим источникам информации.

Многие ценные памятники письменности им были неизвестны. Слабая осведомлённость советских историков и лингвистов в вопросах праславянской письменности убедительно показана в книге Лесного С. «Откуда ты, Русь?» (Ростов-на-Дону, 1995).

Сведения о наличии у славян в докирилловскую эпоху какого-то письма содержатся в работах арабских авторов Ибн Фодлана и Эль Массуди, персидского историка Фахр ад Дина и других учёных и путешественников. В «Сказании о письменах» болгарского монаха черноризца Храбра, жившего на рубеже IX и X вв., упоминается о наличии у славянрунического письма: «Прежде убо словене не имяху книг, но чертами и резами чьтяху и гадаху, погани суще».

Действительно, каких-либо книг или больших произведений, написанных рунами, нет. Это главным образом надписи на могильных плитах, на дорожных знаках, на оружии, керамической посуде и других предметах домашнего обихода, на украшениях, монетах, наскальные надписи. Они разбросаны по всей Скандинавии, Дании, Англии, Венгрии, России, Украине, Гренландии и даже на Атлантическом побережье Америки.

В науке о рунах (рунологии) различают скандинавские, германские и некоторые другие руны. Считается, что у славян рунического письма не было. Может быть, из-за этого достижения рунологии весьма скромны.

Многие надписи объявлены непонятными, нечитаемыми, загадочными, таинственными, магическими. На них удаётся прочесть только якобы какие-то древние имена людей, названия родов, о которых сейчас ничего не известно, бессмысленные заклинания.

Поэтому настоящим открытием в истории языка стали результаты многолетней работы старшего научного сотрудника Отдела всемирной истории Русского физического общества Гриневича Г.С., показавшего, что уже 7 тысяч лет назад у славян было оригинальное письмо, которым исполнены тэртерийские надписи (V тысячелетие до н.э.), протоиндийские надписи (XXV-XVIII вв. до н.э.), критские надписи (XX-XIII вв. до н.э.), этрусские надписи (VIII-II вв. до н.э.), так называемые германские руны и древние надписи Сибири и Монголии.

Маститые рунологи в течение десятилетий не допускали в печать статьи Гриневича Г.С., что никак нельзя объяснить заботой о развитии современной исторической науки. Сейчас появилась возможность познакомиться в полном объёме с открытием Гриневича Г.С. по его двухтомной монографии «Праславянская письменность. Результаты дешифровки» (т. I, M., 1993, т. II, M., 1999) и большому обзору «Сколько тысячелетий славянской письменности (О результатах дешифровки праславянских рун)» (М, 1993).

Первые годы своей научной деятельности Гриневич Г.С. посвятил собиранию надписей, исполненных письмом типа «черт и резов», опубликованных в различных, порой труднодоступных изданиях. Всего было принято к рассмотрению 150 надписей на предметах, найденных на территории расселения восточных и западных славян и датируемых IV-X вв. н.э. В это время славянские языки ещё мало отличались друг от друга…

Величайшим достижением Гриневича Г.С. стало прочтение письма Фестского диска (о. Крит, XVII в. до н.э.), который был до этого предметом безуспешного изучения учёных всего мира.

Из надписи (всего 241 знак) следует, что племя рысичей (т.е. славян) вынуждено было оставить свою землю «рысиюнию», где на их долю выпало много страданий и горя. Новую землю рысичи обрели на Крите. Автор текста призывает беречь и защищать эту землю. Это соответствует историческим данным об исходе трипольцев из Поднепровья в начале II тысячелетия до н.э.

Расшифрованы также некоторые из II тысяч известных этрусских текстов и показано, что они написаны праславянским слоговым письмом. Этруски некогда населяли Апеннинский полуостров и создали древнейшую на нём цивилизацию, многие достижения которой были унаследованы римлянами и другими народами Европы.

Прочтены, так называемые, «германские» рунические надписи, расшифрована древняя письменность Сибири и Монголии.

С появлением у славян кириллического письма, слоговая письменность вышла из широкого употребления, однако не исчезла полностью, а стала использоваться, как тайнопись.

Гриневич Г.С. приводит и расшифровывает несколько примеров тайнописи, а именно тайнопись князей Барятинских (1675 г.), в которой дядя Осип Фёдорович, предавая царя, призывает своего племянника Михаила Петровича поддержать борьбу Украины за свою независимость.

Чугунные знаки в ограде Слободского дворца в Москве (здание МВТУ им. Н.Э. Баумана), означающие, что «хасид Доменико Жилярди имеет в своей власти повара Николая I»; надпись на стене помещения, где были убиты император Николай II и его семья. Она расшифровывается так: «Вы рабы нети», т.е. вы рабы (слуги) сатаны.

Расшифрован также текст на ярлычке, прикреплённом к главной реликвии ордена тамплиеров – двум черепным костям, хранящимся в большой голове из позолоченного серебра…

Открытие праславянской слоговой письменности и расшифровка большого числа текстов может не только значительно обогатить историю индоевропейских языков, но и оказать огромное влияние на развитие истории древних народов мира.

Согласно Гриневичу, праславяне причастны к созданию древнейших культур: Винча-Турдаш, трипольцев, на о.Крит, на Аппенинском полуострове (этруски), в Сибири, Монголии и других местах.

Хотя это – экстраординарный вывод, он не является абсолютно новым. О самом факте существования многочисленных праславянских племён знали и говорили задолго до Гриневича.

Выше упоминались имена Классена Е.И., Георгия Конинского, арабских и персидских авторов. Сошлёмся ещё на один весьма авторитетный и солидный источник.

Архимандрит Рагузский Мавро Орбини (M.R. Orbini) в 1606 г. в Италии издал книгу, переведённую на русский язык по указу Петра I в 1722 г. под названием «Книга историяграфия початия имене, славы и расширения народа славянского и их Царей и владетелей под многими именами и со многими Царствами, Королевствами и Провинциями».

На основании изучения многочисленных исторических источников М. Орбини утверждает, что славянский «народ озлоблял оружием своим чуть ли не все народы во Вселенной; разорил Перейду, владел Азиею и Африкою, бился с египтянами и с великим Александром; покорил себе Грецию, Македонию.

Иллерическую землю; завладел Моравией, Шленскою землею, Чешскою, Польскою и берегами моря Балтийского, прошёл в Италию, где многое время воевал против римлян». В этой книге, в частности, совершенно точно описана Куликовская битва 1380 г.

Многие необычные утверждения можно встретить и в более древних источниках. Все знают «Слово о полку Игореве». Но далеко не всем известно, что сохранился ещё один памятник раннехристианского периода. Языческий (правильнее говорить: «ведический») поэт Славомысл написал поэму «Песнь о побиении иудейской хазарии Светославом Хоробре».

Поэт, в частности, утверждает, что такие выдающиеся греки, как Пифагор, Гераклит, Демокрит, Геродот и др. имели славянское происхождение.

«Велик тот перечень имён греческих, славян скрывающий, в нем между прочими также одно время Проживавший на Самосе Аристар и сиракузец Архимед, Сварожия читавшие скрижали и тел сварожьих познавшие движенье». (Сварог у славян – единый небесный бог, дед богов, он же Триглав, Троица, Вселенная).

Древние греки всех этих достойнейших и мудрейших славян (или полуславян) «В эллинов богоравных возвели и в изваяниях каменных их лики воссоздали. Не смущаясь, что обличьем богоравные – скифы-варвары»…

Короче говоря, традиционную историю древних народов мира необходимо пересмотреть, поскольку она не согласуется с большими массивами старой и новой информации…