Новости Украины и Новороссии 20 апреля 2018

Украинскому футбольному арбитру Анатолию Жабченко, уроженцу Крыма, пришлось столкнуться с агрессивным украинством после госпереворота в 2014 году.

В интервью СпортЭкспресс он рассказал, почему больше не судит матчи Премьер-лиги Украины.

«Я родился и вырос в Крыму. Но после того, как Крым вошел в состав России, украинские журналисты начали узнавать, есть ли у меня российский паспорт. Провели целое расследование, сняли фильм.

В итоге меня и моего коллегу Юрия Вакса в 2015 году вызвали на КДК (контрольно-дисциплинарный комитет — прим. РВ). Спросили, есть ли у нас российские паспорта. Мы ничего и не скрывали, подтвердили, что да, имеются. Зачем нам что-то утаивать?», — рассказывает Жабченко.

«По мере того, как ситуация на Украине накалялась, нам стали поступать угрозы. В прессе некоторые эксперты возмущались: «Граждане России судят украинский чемпионат. Как так?!»

Жабченко рассказывает, как его, его коллегу Юрия Вакса и всех членов их семей внесли в список «Миротворца». После публикации в открытом доступе личных данных он начал получать SMS-сообщения от неонацистов, которые угрожали расправой.

«После того, как я получил назначение на Суперкубок Украины Шахтер — Динамо начала подниматься буря негодования, критики, возмущения: как гражданин России будет судить главный матч на Украине? Это и стало апогеем. Новость о моем назначении буквально взорвала интернет, социальные сети.

Волна недовольств не стихала несколько дней, а напротив даже набирала обороты. Глава комитета арбитров ФФУ (Федерации футбола Украины — прим. РВ) Лучано Лучи неоднократно отбивал атаки в мой адрес», — рассказывает Жабченко.

Дом профсоюзов-2

Судья рассказывает, что ему поступали угрозы устроить повторение трагедии 2 мая, если он посмеет выйти на поле в Одессе.

«Прямым текстом говорили, что из-за меня начнутся массовые беспорядки, пострадают люди. Да черт знает, что произойдет, если я только выйду на поле. Представляете? Ситуация накалялась и могла выйти из-под контроля.

За день до игры я уже был в Одессе. Мне позвонил Лучано Лучи и сказал, что надо отказаться от этого матча. Давление со стороны руководства ФФУ, руководства страны было просто неимоверным.

Пришлось иди в отказ

На вопрос журналистов согласился ли Жабченко написать заявление об отказе арбитр ответил так:

„Да, а что мне оставалось делать? Вы же сами видели, на что способны эти люди… Помню, за день до матча мне звонил корреспондент с телеканала „Футбол“: „А вы не боитесь последствий?“ Я ответил, что это моя работа, я готовлюсь к игре. Но затем ультрас написали бумаги в правоохранительные органы и даже предупредили, что не пустят меня на стадион.

Пришлось идти в отказ. Меня заменили на другого рефери. И я стал готовиться к матчу Лиги чемпионов, который должен был состояться через неделю. Отработал ту встречу, получил назначение на Лигу Европы. За две игры получил хорошие оценки. Вернулся домой, и с тех пор не отсудил ни одно матча“.

Жабченко рассказывает, что ему открыто предлагали „прилюдно отказаться от российского гражданства, Крыма или даже порвать на камеру российский паспорт“. Только тогда его украинская и международная карьера якобы могли продолжиться: „Обещали помочь, оказать поддержку, если я выполню их условия“.

Мои действия? Ребята, я вырос в Крыму. Как я мог отказаться от российского гражданства? Мы по обоюдному согласию расторгли контракт с ФФУ», — рассказал Жабченко.

Украина кончилась в 2014 году

«Как отреагировали в ФФУ? Не угрожали?» — спрашивает арбитра журналист.

«Нет, все спокойно прошло. Я ничего плохого не могу и не хочу говорить про Украину. Эта страна дала мне очень многое — и как футболисту, и как арбитру. Только моя Украина закончилась в 2014 году. Думаю, я сейчас выражаю мнение очень многих крымчан. Дальнейшие события показали, что это уже не наша Украина.

ФФУ предложила мне сделку. Да, я всю жизнь хотел судить международные матчи, шел к этому годами, судил топовые матчи УПЛ — Донецк, Харьков, Киев. И разом все прекратилось. Тебе нужно выполнить условия, чтобы карьера продолжилась». — пояснил Жабченко.

На вопрос о том, тяжело ли далось это решение Жабченко ответил ёмким «предателей не любят нигде».

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