Новости Украины и Новороссии 20 апреля 2018
- 09:05 Парад Победы в Луганске будет существенно отличаться от предыдущих.
- 08:46 Предлагали прилюдно порвать паспорт РФ, — крымский футбольный арбитр о бытовом фашизме на Украине.
- 03:47 Два члена экипажа сейнера «Норд» покинули Украину.
- 01:30 Украинская автокефальная церковь будет молиться за Порошенко каждое воскресенье.
- Вчера 22:24 Покинувшие Украину российские моряки с захваченного судна прилетели в Крым.
Парад Победы в Луганске будет существенно отличаться от предыдущих
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Предлагали прилюдно порвать паспорт РФ, — крымский футбольный арбитр о бытовом фашизме на Украине
Украинскому футбольному арбитру Анатолию Жабченко, уроженцу Крыма, пришлось столкнуться с агрессивным украинством после госпереворота в 2014 году.
В интервью СпортЭкспресс он рассказал, почему больше не судит матчи Премьер-лиги Украины.
«Я родился и вырос в Крыму. Но после того, как Крым вошел в состав России, украинские журналисты начали узнавать, есть ли у меня российский паспорт. Провели целое расследование, сняли фильм.
В итоге меня и моего коллегу Юрия Вакса в 2015 году вызвали на КДК (контрольно-дисциплинарный комитет — прим. РВ). Спросили, есть ли у нас российские паспорта. Мы ничего и не скрывали, подтвердили, что да, имеются. Зачем нам что-то утаивать?», — рассказывает Жабченко.
«По мере того, как ситуация на Украине накалялась, нам стали поступать угрозы. В прессе некоторые эксперты возмущались: «Граждане России судят украинский чемпионат. Как так?!»
Жабченко рассказывает, как его, его коллегу Юрия Вакса и всех членов их семей внесли в список «Миротворца». После публикации в открытом доступе личных данных он начал получать SMS-сообщения от неонацистов, которые угрожали расправой.
«После того, как я получил назначение на Суперкубок Украины Шахтер — Динамо начала подниматься буря негодования, критики, возмущения: как гражданин России будет судить главный матч на Украине? Это и стало апогеем. Новость о моем назначении буквально взорвала интернет, социальные сети.
Волна недовольств не стихала несколько дней, а напротив даже набирала обороты. Глава комитета арбитров ФФУ (Федерации футбола Украины — прим. РВ) Лучано Лучи неоднократно отбивал атаки в мой адрес», — рассказывает Жабченко.
Дом профсоюзов-2
Судья рассказывает, что ему поступали угрозы устроить повторение трагедии 2 мая, если он посмеет выйти на поле в Одессе.
«Прямым текстом говорили, что из-за меня начнутся массовые беспорядки, пострадают люди. Да черт знает, что произойдет, если я только выйду на поле. Представляете? Ситуация накалялась и могла выйти из-под контроля.
За день до игры я уже был в Одессе. Мне позвонил Лучано Лучи и сказал, что надо отказаться от этого матча. Давление со стороны руководства ФФУ, руководства страны было просто неимоверным.
Пришлось иди в отказ
На вопрос журналистов согласился ли Жабченко написать заявление об отказе арбитр ответил так:
„Да, а что мне оставалось делать? Вы же сами видели, на что способны эти люди… Помню, за день до матча мне звонил корреспондент с телеканала „Футбол“: „А вы не боитесь последствий?“ Я ответил, что это моя работа, я готовлюсь к игре. Но затем ультрас написали бумаги в правоохранительные органы и даже предупредили, что не пустят меня на стадион.
Пришлось идти в отказ. Меня заменили на другого рефери. И я стал готовиться к матчу Лиги чемпионов, который должен был состояться через неделю. Отработал ту встречу, получил назначение на Лигу Европы. За две игры получил хорошие оценки. Вернулся домой, и с тех пор не отсудил ни одно матча“.
Жабченко рассказывает, что ему открыто предлагали „прилюдно отказаться от российского гражданства, Крыма или даже порвать на камеру российский паспорт“. Только тогда его украинская и международная карьера якобы могли продолжиться: „Обещали помочь, оказать поддержку, если я выполню их условия“.
Мои действия? Ребята, я вырос в Крыму. Как я мог отказаться от российского гражданства? Мы по обоюдному согласию расторгли контракт с ФФУ», — рассказал Жабченко.
Украина кончилась в 2014 году
«Как отреагировали в ФФУ? Не угрожали?» — спрашивает арбитра журналист.
«Нет, все спокойно прошло. Я ничего плохого не могу и не хочу говорить про Украину. Эта страна дала мне очень многое — и как футболисту, и как арбитру. Только моя Украина закончилась в 2014 году. Думаю, я сейчас выражаю мнение очень многих крымчан. Дальнейшие события показали, что это уже не наша Украина.
ФФУ предложила мне сделку. Да, я всю жизнь хотел судить международные матчи, шел к этому годами, судил топовые матчи УПЛ — Донецк, Харьков, Киев. И разом все прекратилось. Тебе нужно выполнить условия, чтобы карьера продолжилась». — пояснил Жабченко.
На вопрос о том, тяжело ли далось это решение Жабченко ответил ёмким «предателей не любят нигде».
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Два члена экипажа сейнера «Норд» покинули Украину
Два члена экипажа сейнера «Норд», который задержали украинские пограничники, 19 апреля прибыли в Минск. Они сообщили, что рады своему освобождению.
Повар Ирина Оборина поблагодарила адвокатов и всех остальных, кто прилагал усилия к освобождению моряков и помогал их «вытащить из этого плена». Об этом сообщает РИА Новости.
Оборина добавила, что сегодняшний день оказался самым радостным в ее жизни. Практикант Дмитрий Таразанов сообщил, что сможет спокойно вздохнуть, не думая об украинских пограничниках. Видеообращение представил адвокат моряков Александр Руденко.
Члены экипажа сообщили, что надеются на возвращение на родину всей команды. Семерых человек представители погранслужбы сняли с рейса в Минск. Адвокат капитана судна Дмитрий Щербина заявлял, что международные суды наверняка встанут на сторону собственника – «Рыбколхоза имени Первого мая». Вменяемые Владимиру Горбенко статьи не предусматривают конфискации. Между тем, ФСБ России расследует дело об угоне судна.
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Украинская автокефальная церковь будет молиться за Порошенко каждое воскресенье
Украинская автокефальная православная церковь обнародовала циркуляр, в котором призывает своих верующих каждое воскресенье после богослужения молиться за Президента Украины Петра Порошенко.
Соответствующий документ разместили на сайте УАПЦ.
«Президент в своей речи попросил молитвенной поддержки. Поэтому после каждого воскресного или праздничного богослужения будут совершать молебны в которых будут возносить молитвы за Всесвятейшего Вселенского Патриарха Варфоломея, Священный Синод, Президента Украины и всех тех, кто делает все возможное для предоставления Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине», — говорится в тексте документа.
Также предстоятель УАПЦ просит украинский народ ежедневно молиться за «благословение на эти столетние исторические события для Украины».
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Покинувшие Украину российские моряки с захваченного судна прилетели в Крым
Двое членов экипажа судна «Норд», арестованного украинскими пограничниками, прибыли в Крым после того, как смогли покинуть Украину.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на их адвоката Александра Руденко.
«Двое членов экипажа сейнера — Дмитрий Таразанов и Ирина Оборина — уже находятся в Крыму, эту информацию мне подтвердили. У них был самолёт из Минска в Москву, откуда они вылетели в Симферополь», — сказал он.
Отмечается, что остальные члены экипажа продолжают находиться на Украине.
Как ранее сообщала «Русская Весна», в МИД России заявили, что в ситуации с экипажем судна «Норд» российская сторона оставляет за собой право на жёсткий ответ в отношении Украины.
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