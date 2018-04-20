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Мнение: Ещё одна привилегия богатых

03:29. 20 апреля 2018 Просмотров - 238 Нет комментариев Опубликовал:

Знакомый бизнесмен, владелец компании по оптовой торговлей всякой всячиной, устроил «по блату» к себе же на склад свою дочь-шестикласницу. Девочка работает два дня в неделю по три часа: выполняет вполне реальные задачи по уборке помещений и по сортировке товара. Получает за это по 150 рублей в час — примерно столько, сколько платят в этой компании за лёгкий неквалифицированный труд. В месяц выходит около 4 тысяч рублей, весьма неплохие деньги для шестого класса средней школы.
Как вы понимаете, эксплуатация детского труда незаконна — согласно Трудовому Кодексу, привлекать детей можно только в особых случаях, типа цирковых представлений. Моего знакомого это однако не смущает: он полагает, что приобщение к труду имеет важнейший воспитательный эффект, особенно в условиях, когда твои родители богатые люди и у тебя есть реальный риск превратиться в мажора-стритрейсера из новостных сводок.

Юмор ситуации заключается в том, что детский труд в России доступен сейчас только для очень обеспеченных людей. Простой работник — кассир или, допустим, менеджер, не говоря уже о рабочем, обычно не может вот так просто взять и привести с собой своего ребёнка, чтобы тот оказал ему посильную помощь. Директор будет горячо возражать, ибо нести ответственность ему совершенно не нужно. В лучшем случае ребёнку разрешат порисовать фломастерами в уголке или поработать немного бесплатно, а это, сами понимаете, должного воспитательного эффекта не нанесёт.

Теоретически школа должна готовить молодёжь к взрослой жизни, а вузы полировать эту готовность до уровня почти готовых профи, способных немедленно после получения диплома приступить к плодотворной работе.

В реальной жизни школы и вузы действительно выпускают ребят с какими-то минимальными представлениями о достижениях современной науки, но… абсолютно неприспособленных к реальному труду. Для типичного выпускника отечественного учебного заведения работа — это новое и неизведанное занятие, на которое тот смотрит, как средневековый крестьянин на гоночный велосипед.

Приводит это к очевидным проблемам: молодёжь боится работы, из-за чего вынуждена или маяться от безделья, годами сидя на шее у родителей, или соглашаться на первое же предложение работодателей, даже совсем уж никудышное.

Изменить ситуацию можно было бы довольно просто: создать рабочие места для школьников. Те же школы вполне могли бы закрывать так потребности в уборщицах, гардеробщиках, помощниках поваров и дворниках. При кабинетах труда можно было бы организовать уже какое-нибудь минимальное производство. Дети могли бы работать там и зарабатывать себе деньги на мобильные телефоны или на посиделки в кафе, готовясь таким образом к нормальной взрослой жизни.

К сожалению, несмотря на всю очевидность идеи создания рабочих мест для школьников, не менее очевидно и то, что современная педмысль развивается в обратном направлении. Сейчас господствует весьма удобная и выгодная для ответственных лиц идея, согласно которой детей надо как можно сильнее ограждать от взрослого мира.

Будьте уверены, если бы в наших школах учили детей плаванию, они в течение 11 лет слушали бы лекции про известных пловцов, а поплескаться в бассейн их выпускали бы на пару часов в семестр, со спасательными жилетами и целым классом на одну тесную дорожку.

Олег Макаренко

Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / россия
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