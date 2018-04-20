М. Захарова: Я попрошу всех пристегнуть ремни!
09:11. 20 апреля 2018 Просмотров - 410 4 коммент. Опубликовал: brahman
Со знаменитой Мюнхенской речи Путина прошло чуть более 10 лет. Тогда Владимир Владимирович начал процесс, развитие которого как раз и было предусмотрено на десятилетие.
Название процесса просто: через формирование нужной информационной, ментальной, событийной среды начать, наконец, называть вещи своими именами. Например, в дипломатии.
Мы же все знаем, что дипломатический язык использует весьма умеренную по эмоциональной насыщенности лексику. Тем весомее воздействие заявлений, которые используют точные слова, соответствующие описываемым вещам, и без привычной дипломатической вуали.
После той речи Путина называть вещи своими именами всё чаще и чаще стали российские дипломаты. От представителя РФ в ОЗХО и наших дипломатов в СБ ООН до официального представителя МИДа РФ Захаровой.
Предлагаемая часть выступления Марии Захаровой (>38:26), посвящённая истории глобальных преступлений Великобритании, – это ещё одно подтверждение правоты В.В. Пякина об упразднении роли Лондона как центра концентрации управления.
Название процесса просто: через формирование нужной информационной, ментальной, событийной среды начать, наконец, называть вещи своими именами. Например, в дипломатии.
Мы же все знаем, что дипломатический язык использует весьма умеренную по эмоциональной насыщенности лексику. Тем весомее воздействие заявлений, которые используют точные слова, соответствующие описываемым вещам, и без привычной дипломатической вуали.
После той речи Путина называть вещи своими именами всё чаще и чаще стали российские дипломаты. От представителя РФ в ОЗХО и наших дипломатов в СБ ООН до официального представителя МИДа РФ Захаровой.
Предлагаемая часть выступления Марии Захаровой (>38:26), посвящённая истории глобальных преступлений Великобритании, – это ещё одно подтверждение правоты В.В. Пякина об упразднении роли Лондона как центра концентрации управления.
Источник: ss69100.livejournal.com
loading...
Мария Захарова прекрасно ,патриотично говорит,только когда дело не касается великого Израиля,у них с Соловьевым и Симоньян -это табу.А так они все и кургинян с женой и Грудинин любят жутко русский народ.И все это надоело,Россия не старая же *шлю а**** ,которую поимели и отбросили ,а она все бегает вокруг западных сутенеров и доказывает,что она не такая ,это неправда,ее отталкивают ,а она говорит им ,что я честная и со мной так нельзя.Сколько можно мурыжить эту тему,молча ,сцепив зубы поступками надо показывать ,что изменилась.
loading...
Мария Захарова: Я попрошу всех пристегнуть ремни! -
-Кабмин решил поднять пошлины за водительские права и загранпаспорт…..
Маруся раз, два, три, калина, Белокурая дівчина в саду ягоди рвала……
loading...
Читай внимательно ещё раз! Может разберёшься на какие именно паспорта повышены сборы.
А Маша-молодец.
loading...
кошерная,”лечит” мозги гоям.