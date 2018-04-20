М. Захарова: Я попрошу всех пристегнуть ремни!

Со знаменитой Мюнхенской речи Путина прошло чуть более 10 лет. Тогда Владимир Владимирович начал процесс, развитие которого как раз и было предусмотрено на десятилетие.Название процесса просто: через формирование нужной информационной, ментальной, событийной среды начать, наконец,. Например, в дипломатии.Мы же все знаем, что дипломатический язык использует весьма умеренную по эмоциональной насыщенности лексику. Тем весомее воздействие заявлений, которые используют точные слова, соответствующие описываемым вещам, и без привычной дипломатической вуали.После той речи Путина называть вещи своими именами всё чаще и чаще стали российские дипломаты. От представителя РФ в ОЗХО и наших дипломатов в СБ ООН до официального представителя МИДа РФ Захаровой.Предлагаемая часть выступления Марии Захаровой (>38:26),, – это ещё одно подтверждение правоты В.В. Пякина об упразднении роли Лондона как центра концентрации управления.

Источник: ss69100.livejournal.com