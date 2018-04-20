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М. Захарова: Я попрошу всех пристегнуть ремни!

09:11. 20 апреля 2018 Просмотров - 410 4 коммент. Опубликовал:
Со знаменитой Мюнхенской речи Путина прошло чуть более 10 лет. Тогда Владимир Владимирович начал процесс, развитие которого как раз и было предусмотрено на десятилетие.

Название процесса просто: через формирование нужной информационной, ментальной, событийной среды начать, наконец, называть вещи своими именами. Например, в дипломатии.

Мы же все знаем, что дипломатический язык использует весьма умеренную по эмоциональной насыщенности лексику. Тем весомее воздействие заявлений, которые используют точные слова, соответствующие описываемым вещам, и без привычной дипломатической вуали.

После той речи Путина называть вещи своими именами всё чаще и чаще стали российские дипломаты. От представителя РФ в ОЗХО и наших дипломатов в СБ ООН до официального представителя МИДа РФ Захаровой.

Предлагаемая часть выступления Марии Захаровой (>38:26), посвящённая истории глобальных преступлений Великобритании, – это ещё одно подтверждение правоты В.В. Пякина об упразднении роли Лондона как центра концентрации управления.




Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Австралия, Африка, великобритания англия, геноцид, индия, Россия, управление
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Итсточник: http://batfx.com
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4 коммент.»

  • 4574 2736
    mary 20 апреля 2018 в 9:57 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
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    Мария Захарова прекрасно ,патриотично говорит,только когда дело не касается великого Израиля,у них с Соловьевым и Симоньян -это табу.А так они все и кургинян с женой и Грудинин любят жутко русский народ.И все это надоело,Россия не старая же *шлю а**** ,которую поимели и отбросили ,а она все бегает вокруг западных сутенеров и доказывает,что она не такая ,это неправда,ее отталкивают ,а она говорит им ,что я честная и со мной так нельзя.Сколько можно мурыжить эту тему,молча ,сцепив зубы поступками надо показывать ,что изменилась.

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  • 3478 2600
    step 20 апреля 2018 в 10:47 Ссылка Пометить
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    Мария Захарова: Я попрошу всех пристегнуть ремни! -
    -Кабмин решил поднять пошлины за водительские права и загранпаспорт‍…..
    Маруся раз, два, три, калина, Белокурая дівчина в саду ягоди рвала……

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    • 2704 1918
      Борис step 20 апреля 2018 в 11:35 Ссылка Пометить
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      Читай внимательно ещё раз! Может разберёшься на какие именно паспорта повышены сборы.
      А Маша-молодец.

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    ipat 20 апреля 2018 в 11:30 Ссылка Пометить
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    кошерная,”лечит” мозги гоям.

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