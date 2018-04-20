Как начиналось деление Кореи
17:12. 20 апреля 2018 Просмотров - 141 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Статья 1946 года о проявившихся противоречиях в Корее между севером и югом на почве искоренения элементов японского владычества и земельного вопроса.
Практически сразу после освобождения Кореи советскими войсками, начинает проявляться разность подходов Москвы и Вашингтона в отношении различных слоев корейского общества.
Как начиналось деление Кореи
«Положение в Северной Корее» — статья «Правды» от 22 мая 1946 года
В конце августа 1945 года советские войска, развивая операции против японской Квантунской армии, вступили на территорию Кореи. Многострадальный корейский народ восторженно встретил Красную Армию, несшую ему освобождение от долгого и ненавистного японского ига. В мощных народных демонстрациях, охвативших города и села Кореи, нашли свое выражение старые симпатии корейского народа к своему великому другу — Советскому Союзу.
В соответствии с размещением союзных сил в момент капитуляции Японии Красная Армия приняла на себя ответственность за выполнение условий капитуляции на территории Северной Кореи. В короткое время советские военные власти интернировали остатки разбитой Квантунской армии; японский аппарат, чиновники и их пособники из местных предателей были лишены возможности влиять на внутреннюю жизнь Северной Кореи. Про ведение этих мероприятий обеспечило тесное сотрудничество между корейским населением и советскими военными властями.
Чтобы понять чувство особой признательности корейцев к Красной Армии, изгнавшей из Кореи японцев, достаточно вспомнить, что Япония для корейского народа всегда была символом безудержного разбоя и национального угнетения. Еще в 1904 году английский писатель Гамильтон, побывавший в Корее, отмечал «непобедимое отвращение и заслуженную ненависть, в течение веков воодушевлявшие корейцев против уроженцев империи микадо». Эта ненависть к поработителям объясняет и то законное возмущение, которое вызвала у корейцев политика американских военных властей в Южной Корее, где был сохранен не только весь японский административный аппарат, но в первое время были оставлены даже чиновники аппарата во главе с японским генерал-губернатором Абэ.
Решительное искоренение остатков японского господства, осуществленное советскими военными властями при поддержке местного населения, способствовало росту политической активности широких слоев корейского народа. Возникли и начали деятельность различные демократические партии и общества. Компартия, демократическая партия и Лига независимости (ныне новая народная партия) тесно сотрудничают в деле построения нового, независимого корейского государства. Вместе с ними выступают такие мощные организации рабочего класса, крестьянства и интеллигенции Северной Кореи, как профсоюзы, объединяющие несколько сот тысяч рабочих, Крестьянский союз, Женский союз. Союз демократической молодежи, религиозное общество Чендогйо и др. Один из лидеров демократической партии—Хон Ги Дю следующим образом характеризовал политическую обстановку в Северной и Южной Корее: «На юге Кореи нет единого фронта, между политическими партиями происходит драка. У нас на севере совсем другое положение: существует подлинно единый фронт между демократическими партиями и общественными организациями».
Тем не менее в Северной Корее реакционеры — помещики, торговцы и разного рода дельцы пытались помешать начавшейся демократизации страны. Прикрываясь маской демократов и националистов, реакционеры проникали в политические организации, в органы самоуправления и изнутри разлагали их. Так, например, им удалось на некоторое время окопаться в руководящих органах демократической партии. Но низовые организации резко выступили против антинародного курса реакционного ЦК, и на первом съезде партии в феврале 1946 года старый состав ЦК во главе с Чо Maн Сик был распущен ввиду «явно реакционной деятельности, направленной на ослабление и раскол единого народного фронта Северной Кореи и борьбу против решений Московского совещания» (из резолюции съезда). В новый состав ПК демократической партии, избранный тайным голосованием, вошли известные корейские деятели — Цой Ен Ген, Кан Нан Ук и другие. Изолировав реакционеров, партия обеспечила единство действий с другими демократическими силами Северной Кореи.
На базе широкого блока всех антияпонских демократических партий и организаций в Северной Корее выросло и окрепло народное самоуправление. Оно имеет свою историю.
Еще в первые дни капитуляции Японии, до вступления в Корею союзных войск, во многих городах и селах страны стихийно возникли народные комитеты. Во главе их стояли участники подпольной борьбы с японскими захватчиками, люди, которым доверял народ. Комитеты возглавляли движение масс за полное очищение страны от японцев и их пособников.
6 сентября представители местных народных комитетов собрались в г. Сеуле на общекорейский съезд и провозгласили создание Корейской Народной Республики. В качестве высшего органа власти республики съезд избрал Центральный Народный Комитет. Прибывшие 9 сентября в Сеул американские военные власти не признали Центральный Народный Комитет. Некоторые местные народные комитеты Южной Кореи, продолжавшие отправлять административные функции, были распущены, и их деятельность запрещена.
Только в Северной Корее народные комитеты развились в органы подлинного демократического самоуправления. На их плечи легла тяжелая задача восстановления разрушенного японцами хозяйства, проведения неотложных реформ, ликвидации остатков японского господства. За восемь месяцев своего существования народные комитеты Северной Кореи выросли в крупную политическую силу, объединяющую усилия корейского народа в борьбе за построение своего независимого демократического государства. Корейское патриоты проявили себя достаточно способными руководителями, чтобы избавиться от японских чиновников и собственными силами организовать внутреннюю жизнь своей страны.
В октябре-ноябре 1945 года в Северной Корее происходили выборы волостных народных комитетов и сельских старост. Одновременно были расширены городские, уездные и провинциальные временные народные комитеты. Выборы во временные органы самоуправления проводились на основе всеобщего и равного избирательного права. Все граждане, достигшие 20 лет, вне зависимости от пола, имущественного положения, вероисповедания, образования и национальности, получили право голоса. Только японцы были лишены его.
Центральным органом административной власти на севере является Временный Народный Комитет Северной Кореи (ВНК).
Он был создан 9 февраля 1916 года на съезде представителей демократических партий, общественных организаций, провинциальных и уездных народных комитетов. Председателем ВНК был единогласно избран герой национально-освободительного движения Ким Ир Сен, его заместителем — Ким Ду Бон. На том же съезде была разработана программа первоочередных мероприятий ВНК и народных комитетов провинций и уездов. Программа предусматривает проведение аграрной реформы, восстановление промышленных предприятий и транспорта, реорганизацию системы народного образования, разъяснение населению решения Московского совещания министров иностранных дел о Корее, «как самого справедливого и отвечающего коренным интересам корейского народа». Программа отмечает также необходимость укрепления органов самоуправления путем решительного очищения их от прояпонских элементов и привлечения в руководящей работе честных и способных людей.
В выполнении этой программы Временный Народный Комитет Северной Кореи уже достиг значительных успехов. ВНК провел ряд важных мероприятий по восстановлению хозяйства и повышению жизненного уровня трудящихся. Пущены в ход крупные заводы и шахты, приступили к работе многие предприятия средней и мелкой промышленности. Введен 8-часовой рабочий день, установлены твердые ежедневные продовольственные нормы. Установлена твердая заработная плата, дифференцированная в зависимости от квалификации рабочего и отрасли производства. Осуществляется школьная, судебная и другие демократические реформы. В полной мере обеспечена свобода отправления религиозных культов. Исторической заслугой ВHK является разрешение самого больного и самого сложного вопроса внутренней жизни Кореи — проведение аграрной реформы.
Хозяйничанье японцев вызвало обнищание и разорение корейской деревни. Американский публицист Р. Т. Оливер следующим образом описывал состояние землепользования в Корее: «Не работая на земле, японцы завладели ею. 55 процентов посевной площади обрабатывают арендаторы, а земля принадлежит по преимуществу помещикам-японцам. На каждых пяти корейских крестьян лишь один владеет землей, на которой он работает, тогда как 50 лет назад ни пяди корейской земли не находилось в руках японцев». Корейский крестьянин подвергался жестокой эксплуатации и ограблению не только со стороны японских помещиков, но и корейских. Паразитический образ жизни сроднил корейских помещиков с японцами, превратил их в главную опору японского господства в Корее, а после освобождения — в оплот реакции.
Состояние землепользования в Северной Корее характеризовалось следующими цифрами. Более половины крестьянских хозяйств владели крохотными участками размером в среднем 0,2 га. Помещикам, составлявшим 1.8 процента числа хозяйств, принадлежало 24,5 процента обрабатываемой площади. Помещики сами не обрабатывали землю, они сдавали ее в аренду безземельным и малоземельным крестьянам, составлявшим более 60 процентов общего числа хозяйств. За арендованную землю крестьянин должен был платить от половины до трех четвертей урожая.
Необходимость земельной реформы в Корее — стране, три четверти населения которой заняты сельским хозяйством,— очевидна и бесспорна. Без проведения реформы немыслимы ни повышение благосостояния народа, ни демократизация его общественной и экономической жизни.
Временный Народный Комитет Северной Кореи 5 марта 1946 года издал закон о земельной реформе. Земли японских и корейских помещиков, а также бежавших изменников корейского народа были конфискованы и переданы бесплатно в вечное пользование корейских крестьян. В результате реформы батрацкие, безземельные и малоземельные хозяйства получили 963.657 га земли.
Проведение земельной реформы вызвало невиданный подъем среди корейского крестьянства. На многолюдных митингах крестьяне, рабочие и прогрессивная интеллигенция выражали горячую благодарность Временному Народному Комитету, принявшему закон о реформе, и Красной Армии, освободившей Корею от японского ига. Для настроения корейского крестьянства типичным является следующее заявление, сделанное двумя арендаторами из уезда Рюко — Ким Мук У и Ли Нен Во: «К нам только сейчас пришла настоящая жизнь, а до сих пор мы ее не видели».
Помещики попытались организовать сопротивление реформе. Страх перед реформой захватил не только помещичьи круги Северной Кореи. На юге незамедлительно откликнулся рупор реакции — пресловутый Син Ман Ри, Выступая по радио, он заявил: «Корейские коммунисты проводят конфискацию помещичьих земель и раздают эти земли крестьянам бесплатно. Мы считаем это неправильным. Земля должна быть отдана крестьянам за выкуп». Так этот реакционер открыто выступил в защиту помещиков.
Успех земельной реформы в Северной Корее содействует неизбежному поражению реакционеров и в Южной Корее. Выполнение решения Московского совещания министров иностранных дел о Корее обеспечит дальнейшую демократизацию всех сторон внутренней жизни страны».
https://vk.com/@prorivists-kak-nachinalos-delenie-korei-na-progressivnyi-server-i-reakc – цинк
До войны расколовшей Корею окончательно оставалось 4 года.
Источник: colonelcassad.livejournal.com