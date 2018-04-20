Девочка с инкубаторами
20:42. 20 апреля 2018 Просмотров - 96 Нет комментариев Опубликовал: brahman
За четверть века до "девочки Баны" и тому подобных слезливых историй.
Поучительный информационный фейк времен "Бури в пустыне", которые позднее повторялся не раз, и не только в Сирии.
10 октября 1990 года, перед Комиссией по правам человека Конгресса США, происходило выступление 15-летней кувейтской девушки по имени Наира. Со слезами на глазах, она рассказала, как после вторжения Ирака, работая волонтёром в больнице Кувейта, она видела как иракские солдаты отнимая инкубаторы для новорожденных, хватали младенцев и выбрасывали их на холодный пол, оставляя там умирать.
Показания Наиры моментально были растиражированы ведущими СМИ. Несмотря на то, что у журналистов не было на тот момент доступа в Кувейт, и не имелось никаких иных доказательств случившегося, показания Наиры были всеобще признаны надежными, и получили широкую огласку. Политики наперебой ужасались чудовищным действиям иракских солдат. СМИ всё это перепечатывали не переставая. В своих речах Джордж Буш(президент США на тот момент) неоднократно цитировал эти показания, в контексте ужасов творимых режимом Саддама Хусейна. Аудитория американских ТВ-шоу посвященных этой истории достигала 30-50 миллионов зрителей. Правозащитные организации, такие как Amnesty International, также поверили в эту историю. Число погибших детей исчислялось десятками. Международная операция, под началом США, «Буря в пустыне» началась 17 января 1991 года и закончилась капитуляцией Ирака 28 февраля того же года. Кувейт был освобождён.
А спустя год, 6 января 1992 года, в The New York Times, вышла статья Джона МакАртура, где выяснилось, что Наира является дочерью кувейтского посла в Соединённых Штатах Сауда Нассера ас-Сауд ас-Сабах(с 1981 по 1992, впоследствии — министра информации с 1992 по 1998, затем — министра нефти Кувейта с 1998 по 2000) и вся история про "инкубаторы" – вымысел. Далее журналист рассказывает, как же "инкубаторная история Наиры" оказалась в Конгрессе США. Два представителя Конгресса, перед которым Наира зачитывала свою слёзную историю, Том Лантос, демократ из Калифорнии, и Джон Эдвард Портер, республиканец из Иллинойса, являлись также главами американской неправительственной организации the Congressional Human Rights Caucus, занимавшейся расследованиями нарушений прав человека по всему миру и имели тесные отношения с компанией по связям с общественностью Hill and Knowlton. Эта PR-компания, в свою очередь была нанята кувейтской общественной организацией Citizens for a Free Kuwait для освещения в СМИ информации об ужасах диктатуры Хусейна и лоббировании военного решения ирако-кувейтского конфликта. На осуществление этой деятельности, Hill and Knowlton, получили от кувейтской организации 12 миллионов долларов. Непосредственно Гэри Химел, вице-президент Hill and Knowlton, помог организовать встречу между Томом Лантосом, Джоном Портером и главой Citizens for a Free Kuwait Хассаном аль-Ибрагимом. На встрече, Гэри Химел и представил свидетелей, включая ту самую Наиру(позднее Химел рассказал журналисту, что уже на тот момент он знал, кем являлась Наира).
Лишь после данной статьи Джона МакАртура, показывающей взаимную заинтересованность участников всей истории, было проведено несколько расследований.
После освобождения Кувейта журналистам был предоставлен доступ в страну. В отчете ABC сообщалось, что "пациенты, в том числе недоношенные дети, погибли, когда многие из медсестер и врачей Кувейта…бежали", а иракские военные "почти наверняка не воровали больничные инкубаторы и не оставляли сотни кувейтских детей умирать".
В том же 1992 году, ближневосточное отделение Human Rights Watch, опубликовало результаты расследования "инкубаторной" истории. "Несмотря на то, что больницы являлись военными целями для иракской армии, обвинения, которые были центральными в военной пропаганде, что иракцы украли инкубаторы, выбросив из них детей, не соответствуют истине." – глава Middle East Watch, Эндрю Уитли.
Amnesty International, вначале поддержавшая эту историю, позже признала: "Не найдено никаких надежных доказательств того, что иракские силы причастны к смерти младенцев".
Kroll Associates, по заказу кувейтского правительства, провели расследование, длившееся более 9 недель. Были взяты более 250 интервью. Интервью с той самой Наирой, выявило, что её слова крайне сильно отличаются от первоначальных показаний в Конгрессе. В частности, она заявила, что "лишь мгновенье" видела всего одного младенца за пределами инкубатора. Более того, она рассказала, что никогда не была волонтёром в больнице и задержалась в ней всего на пару минут.
"Инкубаторная история" вошла в историю США, как лживая, не этичная и коррумпированная информационная кампания. Распространявшая ложные или преувеличенные истории о зверствах Саддама Хусейна. А сейчас считается классическим примером манипуляции массовым общественным сознанием.
Во всей этой истории, впрочем, никто не понёс наказания. Цели поставленные данной манипуляцией также были достигнуты.
А я лишь хочу заметить, что даже сейчас в 2018 году методы практически не меняются. Обвинить, нагнетать, вынести вердикт, наказать, провести расследование, закрыть историю. Ничего не напоминает?
Врут все. А у кого больше денег и власти, тот врёт больше, чаще и виртуознее.
https://fotoded.livejournal.com/797374.html – цинк
Источник: colonelcassad.livejournal.com