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Деревянный терем в русской деревне Погорелово

11:24. 20 апреля 2018 Просмотров - 36 Нет комментариев Опубликовал:


Кострома – один из интереснейших регионов России. Именно здесь на берегу реки Виги когда-то располагалась деревня Погорелово. Первые упоминания о ней датируются еще началом XVII века, сегодня же она полностью разрушена. Все, что осталось от поселения, – единственный нежилой дом невероятной красоты. Издали он напоминает сказочный деревянный терем.

Деревянный терем в русской деревне Погорелово

Деревянный терем в русской деревне Погорелово

Этот деревянный дом никогда не реставрировался, но, несмотря на это, до наших дней прекрасно сохранилось его внутреннее убранство и внешний фасад здания. Дом был построен в 1902-1903 гг. крестьянином Иваном Поляшовым по прозвищу Поляш. Он был крупным землевладельцем, и на его деньги в селе появилась мельница, построенная по последнему слову техники немецким архитектором, лесопилка и маслобойня, часовня и церковь.

Деревянный терем в русской деревне Погорелово

Поляш был первоклассным плотником и сколотил состояние на строительных работах. Его артель была подрядчиком императорской семьи, проводили ремонт в Зимнем дворце Эрмитажа. Свой терем выстроил со всей возможной роскошью, чтобы переплюнуть дома других богачей из соседних деревень.

Деревянный терем в русской деревне Погорелово

Поляшов был богат, но в то же время искренне помогал крестьянам из своей деревни, за что его любили. Без процентов одалживал денег в голодные зимы, не обижал оплатой труда.

Деревянный терем в русской деревне Погорелово

Спокойная жизнь семьи Поляшова закончилась с революционными событиями 1917 года. Большевики забрали дом и всю сельскохозяйственную технику, семье выделили комнату под лестницей, где они вынуждены были ютиться. В остальных комнатах устроили рабочие кабинеты.

Деревянный терем в русской деревне Погорелово

Резные деревянные ставни и крыша.

Деревянный терем в русской деревне Погорелово

Поляшова не стало в 1936 году, его жена с дочерью уехали из деревни сразу после похорон, поскольку явно боялись за свою жизнь.

Деревянный терем в русской деревне Погорелово

В роскошном тереме в разные годы располагался военкомат и школа-интернат, был он и многоквартирным домом. В 1972 году дом выкупил художник Анатолий Жигалов с целью проведения здесь различных художественных перфомансов. Его стараниями дом остался цел и не превратился в руину.

Деревянный терем в русской деревне Погорелово

Внутреннее убранство дома.

Деревянный терем в русской деревне Погорелово

Старинный дом используется сейчас для проведения художественных перфомансов.



Источник: nashaplaneta.su

Метки: мир вокруг нас
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