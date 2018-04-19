В чём коренные отличия народного предпринимательства от западной философии капитализма?
21:39. 19 апреля 2018 Просмотров - 51 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Если судить по школьным учебникам, то как же мало мы знаем о жизни народа России в царское время!
И что самое поразительное, даже капитализм (купцы, фабриканты) русские люди сумели поначалу сделать… общественным институтом. В смысле для общества, для общины.
Главное в деятельности предпринимателей от народа было не получение прибыли для себя, а создание общественной кассы взаимопомощи.
И что самое поразительное, даже капитализм (купцы, фабриканты) русские люди сумели поначалу сделать… общественным институтом. В смысле для общества, для общины.
Главное в деятельности предпринимателей от народа было не получение прибыли для себя, а создание общественной кассы взаимопомощи.
Источник: ss69100.livejournal.com