В чём коренные отличия народного предпринимательства от западной философии капитализма?

Если судить по школьным учебникам, то как же мало мы знаем о жизни народа России в царское время!И что самое поразительное, даже капитализм (купцы, фабриканты) русские люди сумели поначалу сделать… общественным институтом. В смысле для общества, для общины.Главное в деятельности предпринимателей от народа было не получение прибыли, а создание общественной кассыпомощи.

Источник: ss69100.livejournal.com