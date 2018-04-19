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В чём коренные отличия народного предпринимательства от западной философии капитализма?

21:39. 19 апреля 2018 Просмотров - 51 Нет комментариев Опубликовал:
Если судить по школьным учебникам, то как же мало мы знаем о жизни народа России в царское время!

И что самое поразительное, даже капитализм (купцы, фабриканты) русские люди сумели поначалу сделать… общественным институтом. В  смысле для общества, для общины.

Главное в деятельности предпринимателей от народа было не получение прибыли для себя, а создание общественной кассы взаимопомощи.



Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: власть, история, капитализм, народ, общество, Пыжиков, русский, царизм
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