Усыпление Скрипалей напомнило обстоятельства смерти Каддафи

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Ни британские власти, ни ОЗХО не смогли опровергнуть заявление Лаврова о том, что Скрипалей отравил вовсе не «Новичок», а другой газ – бизет, имевшийся на вооружении английской армии. Да и не отравил, а просто на время усыпил. Как считается, именно при помощи такого газа западная авиация «отключила» охрану Каддафи перед гибелью ливийского лидера.



Госдума призывает коллег из парламентов стран – членов Совета Европы начать расследование противоправных действий Лондона в отношении России. Соответствующее обращение поддержал в понедельник совет нижней палаты. Как сказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, которого цитирует «Дни.ру», после заключения центра радиологического и химико-биологического анализа в Шпице (Швейцария) обвинять Москву в отравлении Скрипалей совершенно безосновательно.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров обнародовал сенсационные выводы швейцарской лаборатории, согласно которым пострадавшие могли быть отравлены веществом BZ, которое использовали в армии Британии и США.

Сама швейцарская лаборатория накануне и не подтвердила, и не опровергла сообщение Лаврова, переадресовав все вопросы в штаб-квартиру ОЗХО. Сама же ОЗХО, как и английские власти, в понедельник хранила полное молчание по этому поводу.

Симптомы отравления Скрипалей могут указывать на использование «легкого» нервно-паралитического газа типа BZ, подтвердил сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов.

«Симптомы отравления Сергея и Юлии Скрипалей, а также их последующее восстановление говорит о том, что мог быть использован «легкий» нервно-паралитический газ типа BZ, стоящего ранее на вооружении у стран НАТО», – сказал Морозов РИА «Новости», комментируя заявление Лаврова.

«Это легкий нервно-паралитический газ третьего поколения, который воздействует на человека от шести часов до трех суток», – отметил законодатель. Наблюдавшийся в тот день в Солсбери туман мог усилить действие нервно-паралитического газа, как и любые осадки, добавил сенатор. Он сообщил, что изучал этот газ ещё в 70-е годы, когда учился в военном училище. «Мы изучали его в разделе «Оружие массового поражения», как химическое оружие, стоящее на вооружении у основного противника», – пояснил Морозов. По мнению сенатора, «видимо, остатки этого газа находятся на складах химического оружия, которые ещё есть в США и Великобритании».

Что такое бизет

BZ (бизет) известен как эфирное психохимическое отравляющее вещество. Его главной особенностью является возможность ввергнуть человека в недееспособное состояние, сопровождающееся острым психозом, потерей ориентации в пространстве, галлюцинациями, амнестическими расстройствами и депрессией.

При этом срок действия вещества ограничивается тремя–четырьмя сутками, после чего человек приходит в норму. В 60-х годах BZ производился в США, в штате Арканзас, в промышленных масштабах, но в конце 90-х запасы вещества были ликвидированы, как и сами производственные мощности. По некоторым данным, в настоящее время опытное производство вещества сохраняется в одном из городов штата Мэриленд.

Бывший инспектор ООН по Ираку Антон Уткин обратил внимание на тот факт, что ОЗХО и британское правительство в понедельник уклонились от комментариев по поводу субботнего заявления Сергея Лаврова. «Никто ничего не опровергает. Они молчат», – возмущается Уткин. В правоте Лаврова западное общественное мнение теперь может убедить только британская оппозиция, если она подхватит эту тему в парламенте. В частности, лидер лейбористов Джереми Корбин, который и раньше выражал недоумение поведением правительства в деле Скрипалей.

«Сегодня западная пресса находится на службе политического мейнстрима, и Корбин это понимает, – напоминает Уткин. – Он, наверное, попытается использовать всю эту историю в своих целях. Он может в парламенте задать вопрос: скажите, а действительно бизет был в биологических пробах? И что ответит ему Тереза Мэй? Если она соврет, будет один разговор, а если не соврет, Корбин спросит: почему вы молчали об этом раньше и что это вообще значит?» Сама же ОЗХО формально не обязана ни подтверждать, ни опровергать приведенные Лавровым данные.

Собственно, то, что Великобритания отказалась от полноценной инспекции ОЗХО, тоже косвенно подтверждает слова Лаврова, считает эксперт. «Великобритания не захотела инспекцию, потому что она означает, что инспектора могут брать пробы откуда хотят, – сказал Уткин. – Могут проинтервьюировать любого человека, любого медика, любого полицейского, который был задействован в спасении, могут даже с полицейским поговорить, кто ведет расследование и так далее».

Опираясь на озвученные главой МИДа данные, генерал-майор внутренней службы (в отставке), бывший глава ЦОС МВД Владимир Ворожцов ранее уже изложил в газете ВЗГЛЯД наиболее правдоподобную версию событий: Скрипали отравились британским спецсредством за 30–40 минут до того времени, как их нашли на скамейке. Это же вещество, существенно ослабленное за прошедшее время, подействовало и на прибывшего на место сержанта полиции. После этого британские власти громко «кукарекнули» про отравление, а уже потом с ужасом осознали, что «за базар надо отвечать».

Косвенный виновник гибели Каддафи

Ворожцов напоминает, что аналогичное отравляющее химическое вещество – с высокой долей вероятности – авиация западной коалиции применила в 2011 году против лидера Ливии Муаммара Каддафи, когда с группой сторонников он пытался вырваться из окруженного Сирта.

«Оставшиеся в живых несколько соратников Каддафи, пока они были живы, описывали ситуацию следующим образом,

– пояснил газете ВЗГЛЯД генерал Владимир Ворожцов. – Колонна двигалась по пустыне, в это время в воздухе появилось несколько вертолетов. С вертолета были выброшены некие кувшины, и после этого они ничего не помнят. Очнулись они уже в плену. Конечно, эта часть описания судьбы Каддафи очень быстро ушла от упоминаний в СМИ».

«Судя по тем материалам и документам, которые мною были изучены: в отношении них применили вещество BZ. То есть с одной стороны я опираюсь на показания ближайшего окружения Каддафи, а также ливийские и международные источники информации; с другой стороны – на чисто военно-техническую логику», – говорит Ворожцов.

Авторы: Алексей Нечаев, Юрий Зайнашев

Источник: nstarikov.ru