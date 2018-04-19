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Уроки Мудрости. Урок восьмой. Варны и сословия. Марина Макарова. Часть 2

09:28. 19 апреля 2018 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал:

11 апреля 2018 года в 19-30 по Москве, на Народном Славянском радио состоялся живой эфир на тему – “Уроки Мудрости. Урок восьмой. Варны и сословия”.

Автор-сказительница – Марина Макарова

Часть 1 – https://youtu.be/-Mm1Fe6QAcI
Часть 3 – https://youtu.be/1M7FR69SeSM

Большинству из нас понятие Варны, обозначающее основные сословия древнеиндийского общества, стало известно при изучении истории Индии, где жёстко соблюдался принцип нахождения именно в этой Варне.
На Руси было другое понимание Варны.
Если говорить о сословии, чёткое разделение по которым произошло несколько столетий назад, то можно сказать, что общество представляет собой пирамиду, в нижнем пласте которой находятся социальные низы, а на самой её макушке находятся высшие слои.
Итак, что такое сословие и Варны, их отличие или сходство, кого они представляют, и поведала нам в этом эфире Марина Макарова.

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Источник: www.youtube.com

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