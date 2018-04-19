Уроки Мудрости. Урок восьмой. Варны и сословия. Марина Макарова. Часть 2

11 апреля 2018 года в 19-30 по Москве, на Народном Славянском радио состоялся живой эфир на тему – “Уроки Мудрости. Урок восьмой. Варны и сословия”.



Автор-сказительница – Марина Макарова



Часть 1 – https://youtu.be/-Mm1Fe6QAcI

Часть 3 – https://youtu.be/1M7FR69SeSM



Большинству из нас понятие Варны, обозначающее основные сословия древнеиндийского общества, стало известно при изучении истории Индии, где жёстко соблюдался принцип нахождения именно в этой Варне.

На Руси было другое понимание Варны.

Если говорить о сословии, чёткое разделение по которым произошло несколько столетий назад, то можно сказать, что общество представляет собой пирамиду, в нижнем пласте которой находятся социальные низы, а на самой её макушке находятся высшие слои.

Итак, что такое сословие и Варны, их отличие или сходство, кого они представляют, и поведала нам в этом эфире Марина Макарова.



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Источник: www.youtube.com