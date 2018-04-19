Уроки Мудрости. Урок восьмой. Варны и сословия. Марина Макарова. Часть 1
11 апреля 2018 г. в 19:30 МСК на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему: Уроки Мудрости – “Урок восьмой. Варны и сословия”.
Автор-сказительница – Марина Макарова
Часть 2 – https://youtu.be/vhHecQf_xiE
Часть 3 – https://youtu.be/1M7FR69SeSM
Большинству из нас понятие Варны, обозначающее основные сословия древнеиндийского общества, стало известно при изучении истории Индии, где жестко соблюдался принцип нахождения именно в этой Варне.
На Руси было другое понимание Варны.
Если говорить о сословии, четкое разделение по которым произошло несколько столетий назад, то можно сказать, что общество представляет собой пирамиду, в нижнем пласте которой находятся социальные низы, а на самой ее макушке находятся высшие слои.
Итак, что такое сословие и Варны, их отличие или сходство, кого они представляют, и поведала нам в этом эфире Марина Макарова.
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Источник: www.youtube.com