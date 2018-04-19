Сводки от ополчения Новороссии 19 апреля 2018

Источник: fondvo.ru

Благотворительный фонд «Великое Отечество» продолжает помогать семьям, потерявшим кормильцев на Донбассе.



На днях материальную помощь в размере 100 тысяч рублей получила вдова и дети добровольца Алексея В. (позывной «Песок») из города Псков.

Война на Донбассе продолжает уносить жизни людей и приносить невыносимую боль в их семьи. Тяжело оставаться в стороне видя ужас, который творится на территориях обстреливаемых ВСУ и нацбатальонами. Много людей, которые не смогли отвернуться от всего этого, приняли решение уехать на войну добровольцами. Эти люди пошли воевать за будущее не только тех, кто живет на Донбассе, но и за будущее своих детей.

Теперь наш долг помочь их семьям.

Для этого мы создали программу помощи вдовам и сиротам добровольцев, погибших на Донбассе. Этим занимается благотворительный фонд «Великое Отечество».

Собранные всем миром средства переводятся получателям.

За три месяца работы Фонда «Великое Отечество» помощь получило девять семей.

Алексей В. отправился на Донбасс в 2014 году. Он служил в подразделении «Сомали», где на тот момент командиром был Михаил Толстых «Гиви». В январе 2015 года Алексей участвовал в операции по освобождению Донецкого аэропорта, после этого ему дали отпуск и он отправился домой. Супруга уговаривала Алексея остаться дома, но он сказал, что обещал сослуживцам вернуться и не может их подвести. 26 февраля 2015 года связь с Алексеем пропала, а вскоре его семья узнала, что он погиб во время разведывательной операции.

Дома у погибшего героя остались жена, пятилетняя дочь и трехлетний сын. Семья очень гордится своим отцом и его поступком.