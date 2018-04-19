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Сводки от ополчения Новороссии 19 апреля 2018

16:30. 19 апреля 2018 Просмотров - 125 Нет комментариев Опубликовал:

Не оставить в беде семьи добровольцев, погибших на Донбассе

Источник: fondvo.ru
Благотворительный фонд «Великое Отечество» продолжает помогать семьям, потерявшим кормильцев на Донбассе.

На днях материальную помощь в размере 100 тысяч рублей получила вдова и дети добровольца Алексея В. (позывной «Песок») из города Псков.

Война на Донбассе продолжает уносить жизни людей и приносить невыносимую боль в их семьи. Тяжело оставаться в стороне видя ужас, который творится на территориях обстреливаемых ВСУ и нацбатальонами. Много людей, которые не смогли отвернуться от всего этого, приняли решение уехать на войну добровольцами. Эти люди пошли воевать за будущее не только тех, кто живет на Донбассе, но и за будущее своих детей.

Теперь наш долг помочь их семьям.

Для этого мы создали программу помощи вдовам и сиротам добровольцев, погибших на Донбассе. Этим занимается благотворительный фонд «Великое Отечество».

Собранные всем миром средства переводятся получателям.

За три месяца работы Фонда «Великое Отечество» помощь получило девять семей.

Алексей В. отправился на Донбасс в 2014 году. Он служил в подразделении «Сомали», где на тот момент командиром был Михаил Толстых «Гиви». В январе 2015 года Алексей участвовал в операции по освобождению Донецкого аэропорта, после этого ему дали отпуск и он отправился домой. Супруга уговаривала Алексея остаться дома, но он сказал, что обещал сослуживцам вернуться и не может их подвести. 26 февраля 2015 года связь с Алексеем пропала, а вскоре его семья узнала, что он погиб во время разведывательной операции.

Дома у погибшего героя остались жена, пятилетняя дочь и  трехлетний сын. Семья очень гордится своим отцом и его поступком.

Фонд помощи соотечественникам «Великое Отечество» продолжает помогать вдовам   и сиротам ополченцев, погибших на Донбассе. Мы не в силах вернуть семьям их родного человека, но мы можем поддержать и помочь им  в их тяжелой жизненной ситуации.

Любой из нас может принять участие в такой помощи. Сделать это очень просто.

Три способа внести пожертвование.

1. Перечислением с банковской карты — необходимо просто нажать кнопку «Перечисление пожертвования банковской картой».

2. Безналичным перечислением на расчетный счет Фонда.

Вам необходимо перевести средства по реквизитам Фонда.

Печатать квитанцию

Квитанция-СБ-РФ-ПД-4

3. Вы можете осуществить пожертвование прямо из личного кабинета Сбербанк Онлайн:

(Внимание! Для просмотра всех страниц, воспользуйтесь кнопками навигации внизу картинки. Всего в инструкции — пять страниц).

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Карта обстрелов ЛНР: Обстановка на линии соприкосновения за сутки

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СРОЧНО: Обстрелом ВСУ на КПП под Донецком ранены мирные жители

Новость обновляется
СРОЧНО: Обстрелом ВСУ на КПП под Донецком ранены мирные жители | Русская весна

Трое мирных жителей ранены в результате обстрела ВСУ КПВВ «Марьинка».

Сообщается, что пострадавшие совершали пеший переход линии соприкосновения со стороны, подконтрольной Киеву.

У одной из женщин, раненных на КПП, медики диагностировали огнестрельный перелом бедра, сопровождающийся большой кровопотерей. 

Как заявил ДАН глава Республиканского травматологического центра Александр Кравченко, состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести, ей предстоит операция.

Еще двоих раненых — мужчину и женщину — госпитализировали в районную больницу № 14, их ранения неопасны для жизни.

ОБНОВЛЕНО. По уточнённым данным, огонь по мирным жителям, пересекающим линию соприкосновения, открыл украинский снайпер.

Ранения в результате обстрела получили трое мирных жителей: Каменева Светлана Васильевна, жительница н.п. Горловка; Кравченко Галина Александровна, жительница н.п. Макеевка; Алиев Рамиз Мамед-Оглы, житель н.п. Старобешево.

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Важно! Сотрудники Донецкой фильтровальной станции эвакуируются под обстрелы ВСУ

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