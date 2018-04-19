США намерены взять под контроль Северный морской путь

На днях командующий Береговой охраной ВМС США публично заявил, что Россия обязана открыть Северный морской путь для всех желающих. Пока Вашингтон не собирается давить на Москву, но со временем, когда Арктика еще больше освободится ото льда, американцы намерены поставить вопрос ребром и обеспечить свободу транзита по Севморпути.



Под "обеспечением свободы" американцы подразумевают военные операции, целью которых является отстаивание принципов свободного судоходства, невзирая на принадлежность вод тому или иному государству. Нечто подобное мы можем сейчас наблюдать в Южно-Китайском море, куда регулярно заходят эсминцы ВМС США, чтобы продемонстрировать свою мощь.



В последние годы наша страна стремительно наращивает военный потенциал в Арктике. Строятся новые базы, создаются специальные системы вооружений, способные эффективно действовать в условиях низких температур.

Источник: topwar.ru