Сложная история
12:14. 19 апреля 2018 Просмотров - 69 Нет комментариев Опубликовал: brahman
После двух дней работы через Secure Line, со вчера Телеграм снова работает без каких-либо VPN (вообще ничего в настройках приложения не менял, даже предложенными вариантами через SOCK5 не пользовался).
Единственая проблема, плохо грузятся фотографии и карты фронтов, не все читатели их видят, поэтому пока на канале https://t.me/boris_rozhin будут ссылки на посты в блоге + текстовая информация + репост информации с интересных мне каналов.
В остальном же, достаточно забавно наблюдать за воплями в сети при виде Росконадзора гоняющегося с кувалдой за мышкой по магазину фарфора и делающего вид, что происходящее это норма.
Особенно понравилось, что после начала проблем доступа к другим сайтам в порывах заблокировать Телеграм, "Роскомназдор" решил собрать провайдеров, чтобы обсудить более эффективные методы блокировки, чтобы блокировать только "Телеграм".
Интересно, задумывались ли о проведении такой встречи до, а не после?
Спасибо, что хоть к пользователям претензий нет – по заявлениям главы "Роскомнадзора", у его организации и у ФСБ нет претензий к тем, кто ведет каналы и использует Телеграм, даже несмотря на формальную блокировку. То есть пользоваться можно и обходить блокировку можно, государство разрешает обходить свои же запреты. Постмодернизм он такой.
В текущей ситуации "Роскомнадзор" конечно не сможет отступить, это означало бы полную потерю лица и имиджевый удар по государству, которое продемонстрирует слабость, если не добьется от Дурова каких-либо уступок. Поэтому данная история будет продолжаться, несмотря на весь маразм ее сопровождающий, пока не будет найдено какое-то решение лежащее за пределами нынешних позиций Дурова и "Роскомнадзора".
Источник: colonelcassad.livejournal.com