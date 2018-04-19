Слово “фэйк” по-английски — “обман, “фальшивка”, а в политике это “лжесвидетельство”!

Вот если вы с такой стороны посмотрите (через правильное название фактов и событий) на политические события последних дней, которые связаны с военными действиями в Сирии, где Россия помогает президенту Сирии Башару Асаду бороться с бандами террористов, а Великобритания, США, Израиль и ряд других стран, наоборот, оказывают всемерную поддержку действующим в Сирии бандам террористов и даже сами принимают непосредственное участие в военном конфликте на стороне террористов, то в этом случае "политическая картинка" обретёт для вас весьма интересный колорит!

Смотрите сами: Сирия — это древнейшая страна современного мира, упомянутая в "Библии" более сотни раз! Непримиримыми врагами сирийцев на протяжении многих веков были библейские Иудеи, так называемые Израильтяне. Современный Израиль и сегодня участвует в сирийском военном конфликте, причём на стороне оппозиционных правительству Башара Асада сил, то есть на стороне террористов!

Одни заголовки новостей в СМИ чего стоят!

"Израиль нанес мощный удар по системе ПВО Сирии".

"Израильские самолёты готовятся бомбить Сирию".

А вот как описаны древние войны израильтян с сирийцами на страницах Библии:

"И увидел Иоав, что неприятельское войско было поставлено против него и спереди и сзади, и избрал воинов из всех отборных в Израиле, и выстроил их против Сирийцев; остальную же часть людей поручил Авессе, брату своему, чтоб он выстроил их против Аммонитян. И сказал Иоав: если Сирийцы будут одолевать меня, ты поможешь мне; а если Аммонитяне тебя будут одолевать, я приду к тебе на помощь..." (2 Цар. 10: 9-11).

"И побежали Сирийцы от Израильтян. Давид истребил у Сирийцев семьсот колесниц и сорок тысяч всадников; поразил и военачальника Совака, который там и умер" (2 Цар. 10: 18).

"И пришли Сирийцы Дамасские на помощь к Адраазару, царю Сувскому; но Давид поразил двадцать две тысячи человек Сирийцев. И поставил Давид охранные войска в Сирии Дамасской, и стали Сирийцы у Давида рабами, платящими дань. И хранил Господь Давида везде, куда он ни ходил" (2 Цар. 8: 5-6).

В связи с современной агрессией в Сирии а также в связи с описанными в Библии агрессивными действиями Израильтян против Сирийцев у меня в сознании всплывают слова Завета Бога, начертанные на каменных скрижалях, которые принёс Израильтянам легендарный Моисей (он же Муса, он же Моше):

"НЕ УБИЙ!"

"НЕ ПРОИЗНОСИ ЛОЖНОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА!"

"НЕ ЖЕЛАЙ ДОМА БЛИЖНЕГО ТВОЕГО!"

"НЕ КРАДИ!"

И другие...

Эти же самые заповеди Божьи повторил Израильтянам Христос:

"Если же хочешь войти в жизнь [вечную], соблюди заповеди: "НЕ УБИВАЙ; НЕ ПРЕЛЮБОДЕЙСТВУЙ; НЕ КРАДИ; НЕ ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВУЙ; "почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя..." (Мф. 19: 18-19).

Судя по тому, что аж двум великим божьим посланникам Моисею и Христу понадобилась повторять Израильтянам снова и снова элементарные и понятные каждому разумному человеку вещи и понятия, что убивать людей — страшный грех, что лжесвидетельствовать — это говорить на языке дьявола, что красть и зариться на жилища соседей — это значит подчиняться своим низменным страстям и желаниям вопреки совести и разуму, получается, что эти самые израильтяне-иудеи на протяжении всей своей истории только тем и занимались, что: убивали людей, прелюбодействовали, крали всё, что можно было украсть у соседей, и притом ещё и ЛЖЕСТВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛИ в отношении тех, кого они обворовывали или убивали!

А ведь так оно и было! Иначе просто невозможно объяснить, зачем Богу-Отцу надо было дважды в истории к одному и тому же народу посылать пророков, чтобы объяснять элементарное, что понятно любому человеку, у которого эти "божьи законы" прописаны прямо в сердце в виде нравственных законов?!

И вот уже в наше время мы опять имеем военный конфликт в Сирии с участием как государства Израиль, так и евреев-израильтян на стороне сил зла. Но это не всё. Этот военный конфликт показал, что на стороне сил зла находятся сегодня и США, и Великобритания, и Франция, в которых потомки библейского Израиля не просто являются гражданами этих стран, а фактически руководят этими странами. Например, в официальной резиденции президента США, расположенной в Вашингтоне, все служащие — на 100% евреи. Вся Палата Лордов в Великобритании, включая королеву Елизавету II — это всё тоже евреи! Во Франции евреи — вся правящая верхушка.

Важное приложение: "КРЫМСКАЯ ЭПОПЕЯ, РАССКАЗ О ЗМЕЕЛЮДЯХ. ЕЩЁ ОДИН "ХИТРЫЙ ПЛАН" ПУТИНА?!"

И вот смотрите, ЧТО ОБСУЖДАЮТ СЕЙЧАС политики и простые люди во всём мире:

«Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что «Россия обладает многочисленными доказательствами того, что 7 апреля в сирийском городе Дума произошла спланированная провокация с химоружием. Её подлинная цель – спровоцировать США к нанесению ракетных ударов по Сирии».

Налицо мы имеем ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО со стороны американских и английских евреев, суть которого в том, что некой организацией под названием "Белые каски" была устроена имитация применения химического оружия на территории Сирии в отношении мирных жителей, в том числе против женщин и детей, причём все эти фэйковые действия записывались на видео, а потом эта видеозапись была выдана за реальную химическую атаку, устроенную правительственными войсками Сирии против мирных жителей!

На основании этого ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВА были сделаны следующие политические шаги:

Итак ещё раз хронология событий:

7 апреля 2018 года в сирийском городе Дума произошла спланированная провокация с химоружием.

9 апреля 2018 года президент США Трамп пообещал оперативно прояснить ситуацию и сказал, что "виновные заплатят за свои действия", а 14 апреля, на основании ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВА три страны: США, Великобритания и Франция совершили военные удары по Сирии!

13 апреля 2018 года Минобороны России опубликовало свидетельства, важность которых трудно переоценить, и которые ставят крест на попытках заявить, что в сирийской Думе была химическая атака. Именно эта провокация вызвала обострение ситуации вокруг Сирии.

14 апреля 2018 года в 04:00 по местному (сирийскому) времени, которое совпадает с Московским временем, "Соединенные Штаты Америки, Франция и Великобритания нанесли серию ракетных ударов по правительственным объектам в Сирии. В операции были использованы крылатые ракеты морского и воздушного базирования. Согласно данным Европейского командования Вооружённых сил США по трём целям на территории Cирии было применено 105 ракет разных типов. Согласно данным Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации Средствами противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил Сирийской Арабской Республики в воздушном пространстве страны было обнаружено 103 ракеты. Согласно отчёту EUCOM cилы ПВО Сирии и России не сбили ни одной ракеты союзников. В свою очередь, Сирийская армия заявила, что сбила большинство ракет, выпущенных по её территории. Согласно данным Генштаба РФ, есть небольшие разрушения инфраструктуры, однако опубликованные спутниковые фотографии целей после нанесения ракетных ударов свидетельствуют о поражении целей. В ходе атаки трое мирных жителей Сирии получили ранения. Три западные державы заявили, что нанесли удары в ответ на якобы имевшее место 7 апреля 2018 года применение химического оружия в Думе в Восточной Гуте правительственными войсками. Сирийское правительство отрицает свою причастность к нападениям на Думу и называет эти удары нарушением международного права". Источник.

18 апреля 2018 года российские журналисты, работающие в Сирии, нашли мальчика, который принял участие в роли актёра в том самом фэйковом видео "о химатаке в Думе":

И ещё одна видеозапись, доказывающая, что США, Великобритания и Франция для нанесения ракетного удара по Сирии воспользовались ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВОМ — типичным приёмом библейских Иудеев, который используются ими в том случае, когда им надо в отношении кого-то обязательно совершить агрессию и вместе с тем предстать пред остальным миром "невинными овечками":

Отсюда, из такой политики мастеров лжи и асов мимикрии и пошло библейское выражение "волки в овечьих шкурах"!

Приложение "О двух видах людей в Библии или учение Христа «О ВОЛКАХ И ОВЦАХ»".

Часть 2.

Самое любопытное, что за полтора месяца до провокации с химическим оружием в Сирии в российских СМИ появилась аналитическая заметка "В Сирии готовится провокация с химическим оружием".

Ниже привожу её целиком:

Posted by BIGONE on 27.02.2018

В середине февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности страны нанести удар по местам хранения химоружия в Сирии, если случаи его применения будут доказаны:

Источник.

Поскольку история с химическим оружием сначала в Ираке, потом уже в Сирии – история хорошо известная, у многих наблюдателей сразу зародилось смутное подозрение, что в Сирии готовится очередная провокация с “ударом химическим оружием по арабским детям”.

С чего бы такие рассуждения на тему “если вдруг”?

Похоже, что эти нехорошие подозрения прямо на глазах подтверждаются:

20 февраля 2018 года: "Великобритания рассмотрит вопрос о присоединении к американским военным ударам против сирийского правительства, если есть доказательства того, что против мирного населения используется химическое оружие , заявил во вторник министр иностранных дел Борис Джонсон:

« Если мы узнаем, что это произошло, и мы можем это продемонстрировать , если нам поступит предложение о действии, когда Великобритания может быть полезна, я думаю, мы должны серьезно этот вариант рассмотреть», – сказал Джонсон Би-би-си"

Таким образом, инсценировка “удара режима Асада химическим оружием” скорее всего вопрос решенный – никто не стал бы напрягать двух таких больших политиков чтобы просто поболтать на одну и ту же тему. Остаётся только непонятным вопрос – где это будет и когда", — написал 27 февраля 2018 года некто BIGONE.

И вот, всё выяснилось 7 апреля 2018 года. Спланированная провокация с химоружием произошла в сирийском городе Дума. Как мы видим, лидеры США, Великобритании и Франции загодя готовились к этому ракетному удару по Сирии, они ждали только благоприятного момента, который бы позволил им с "честным выражением лица" совершить агрессию против Сирийского народа, с которым ещё потомки легендарного Израиля воевали.

Честного выражения лица у них не получилось. Во всём мире люди уже поняли, что это было ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО, и агрессия против Сирии была совершена по ЛОЖНОМУ ОБВИНЕНИЮ!

19 апреля 2018 г. Мурманск. Антон Благин