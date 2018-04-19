Щёлок – забытое чудо

Щелок– прекрасное натуральное средство, которым пользовались наши предки.

Его можно использовать для стирки, мытья волос, тела и посуды.

Это экологически чистый продукт, – в нем нет ни консервантов, ни химии, ни всех тех вредностей, которые в больших количествах содержатся в современных средствах, – он не только не загрязняет природу, но и очень полезен – например, использованным щёлоком хорошо поливать огород.

Готовится щелок из золы. Конечно же, это удобнее делать в своем доме, но можно и в квартире – взять у друзей или на даче.

Приготовление:

Насыпать треть эмалированного ведра древесной золы (именно древесной золы, не продуктов сгорания бытовых отходов. Говорят, лучше «работает» зола лиственных деревьев, чем хвойных. Особенно – зола берёзы, ольхи).

Залить золу водой до верха ведра, убрать всплывшие крупные частицы. Дальше есть варианты.

- Дать золе настояться в воде 3 суток (приготовление щёлока холодным способом).

- Кипятить полученную смесь до тех пор, пока она станет мылкой на ощупь и почти прозрачной (для проверки готовности можно отлить из ведра немного воды и оценить её свойства). Время варки щёлока может быть примерно час, может больше.

Полученной смеси дать отстояться, после чего аккуратно слить «воду», чтобы не попала зола – это и есть щёлок!

Щёлок обязательно разбавлять водой 1 к 10 или даже ещё больше! Иначе можно испортить и кожу, и одежду!

Так же щелок полезен для приема внутрь при различных заболеваниях, например при метеоризме, коликах в желудке, повышенной кислотности желудочного сока и в особенности при отравлениях ягодами и бактериальными токсинами, а также способствует ускоренному выведению радиоактивных изотопов из организма.

Золой также можно отбеливать бельё: прокипятить его, добавив мешочек с древесной золой. Одновременно и щёлок будет готовиться. Есть мнение, что при таком способ отбеливания бельё не только не портится (насколько это в принципе возможно при кипячении), но даже становится ещё прочнее! (из книги Г. Я. Федотова «Русская печь»).

Вот такое вот чудо средство!

Как же нас всех одурачили подсунув 50 лет назад химию вместо настоящего мыла, которым мылись испокон веку. Мыло из золы прекрасно и мгновенно отмывает кожу и голову. Мыть им одно удовольствие – ощущение необычайной чистоты и свежести.

Делается зольное мыло вот так: набирается из печки зола полкастрюли. Доливается водой почти до верха и кипятится 30 мин. Процеживается навар, остатки золы выкидываются на огород. Получившийся почти прозрачный гель и есть зольное мыло – остыло и готово к использованию.

Понятно почему у наших предков до глубокой старости не было проблем с волосами, а про перхоть нет ни одного упоминания в летописях.

Надо вырываться из засады научного абсурда вперед на волю почти забытой естественной чистой и здоровой жизни, сотворенной так премудро, что ее улучшать только портить. Шаг за шагом, прорыв за прорывом, исправление за исправлением. Еще не вечер, прорвемся.

КАК СТИРАТЬ ЩЁЛОКОМ

Когда я переехала в дом, пришлось покупать стиральную машину полуавтомат (с центрифугой). Раньше стирала в автоматах.

Именно, тогда я стала замечать, что, сколько бы я не клала ст. порошка – он плохо выполаскивается, хотя я честно полоскала вещи 2 раза в теплой воде. Отжимала, а затем – в холодной… Я уже добавляла очень мизерное количество порошка, но он все равно оставался на воде.

Я стала искать натуральные порошки. Поняла, что современные порошки содержат сильные химические, ядовитые для человека свойства, что даже стиральные автоматы не выдерживают. Туда еще добавляют ароматизаторы, которые есть и в продуктах, и в стиральных порошках, а это – медленный яд. Ароматизаторы в стиральных порошках отрицательно действуют на половую систему человека, особенно на мужчин…

Стала пробовать несколько вариантов натуральных порошков. Стирала и хоз. мылом, и мыльными орешками и щелоком, а вот, недавно стала пользоваться кальцинированной содой.

Орешки – удовольствие дорогое и не все отстирывают.

Хозяйственное мыло уходит быстро…

Решила попробовать золой…

Живу в доме с печным отоплением.

Хочу сказать, что зола, конечно, лучше идет березовая. Пробовала не березовую золу (сосна, осина) – нет такой мыльности, Может быть, малоэффективно, но стирать можно.

Эмалированное ведро наполовину заполняю золой. Заливаю доверху водой чистой.

И ставлю кипятить 30-40 минут.

Даю отстояться. Может быть, придется ждать несколько дней.

На фотографиях показан холодный способ щелока

Потом ставлю на другое ведро (можно пластмассовое) дуршлаг, сверху полотенце и осторожно процеживаю. Можно и так, как на фотографии.

Не пугайтесь, если вода не прозрачная.

Видно, как на фотографии, при отстаивании щелока еще раз выпадает осадок. Его в стирку не добавляйте!

Ведро с золой можно снова наполнить чистой водой и снова прокипятить 40 минут. Я это могу повторить до тех пор, пока вода на ощупь в руках мылится. Обычно делаю так 2-3 раза. Потом использованную золу выбрасываю в огород.

Теперь, сколько надо наливать в машину?

Меня сначала напугали, мол, одного стакана хватит на машину. Мне показалось этого мало. Я наливаю полведра в машину (на 6 кг.) Это где-то 6-8 ведер воды. Добавляю полкуска жидкого хоз.мыла для верности… Вода на ощупь мыльная.

Пены практически нет. Выполаскивается отлично. Я, если честно, даже не переживаю, что темные вещи полоскаю теплой водой один раз. Вещи становятся мягкими, а значит, хорошо гладятся. Не надо покупать кондиционеры для белья.

Можно добавлять капли ароматных масел.

Щелок добавляю при мытье посуды и головы (разбавляем водой). Голова после этого дышит, и нет никаких проблем с перхотью.

Моя знакомая около дома ставит железную бочку с дождевой водой. Туда насыпает ведро золы. Там она настаивается и такой водой можно мыть посуду.