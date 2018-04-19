Письмо. Разрушение государств на надгосударственном уровне

У Баха есть преимущество – можно откомментировать статью на сайте). На половине перестал читать – Бах очень умный, но одного главного фактора не учёл: на надгосударственных уровнях первый и главный пункт – лишить русских, а потом и всех белых собственных государств. Он не белый? Тогда не сможет этого понять. Так что, независимо от действий РФ, русские будут ликвидироваться. Оглядываться глупо. Причина геноцида – биологическая. И на политическом и прочих уровнях ситуация не корректируется. Он этого не понял. На его уровнях-то оценка верная, но он не все уровни видит.

Т. В. - Руслан Бах как раз именно это и учёл: истребить «русских», но не потому, что они «русские» или «белые», а потому, что они в большинстве своем левые. Причем, самые опасные из всех европейских левых — левые, увидевшие на практике, и еще не окончательно позабывшие, что при социализме жить и работать можно, а система вполне конкурентоспособна. Русофобия удобна тем, что она позволяет проводить подготовку к войне за ресурсы чужими руками: «плохие латыши» запретили образование на русском языке, а под шумок можно и учения НАТО придвинуть к границам России и Белоруссии. Ведь в том-то и замысел, чтобы бывшие граждане СССР истребляли друг друга собственными руками, а повод англосаксы придумают. «Мировая закулиса» очень хочет подменить классовые разборки межнациональными, сменить противостояние «богатый — бедный» на «белый — не белый», окончательно это сделать на территории РФ пока еще мешает призрак СССР. Победителей не будет. Главный «приз» в этом конфликте с русскими – тех, кто случайно уцелеет в войне за истребление бывших сограждан, «просвещенный» Запад осудит за геноцид, или истребит каким-то иным «законным» способом. Ближайший пример — Украина, где с продажной элитой уже достигнуто соглашение о присоединении к Польше и о физическом уничтожении бандеровцев и других «хероев АТО». Кого-то «утилизируют» в очередном витке конфликта на Донбассе, а кого-то перережут уже по родным хатам, чтоб не мешали присоединяться к Польше. И еще, определение свой/чужой по национальному признаку на территориях бывшего СССР довольно надумано (есть исключения в отдельных регионах, но это именно исключения), а вот классовый маркер — бескомпромиссный и однозначный. Я не сторонник революций и конфискаций, я сторонник внесения изменений в налоговое законодательство в целях более справедливого распределения доходов и упорядочения системы госуправления, в сочетании с повышением социальной направленности государства, что осуществимо только в мирное время. «Мировая закулиса» и навязывает нам войну, чтобы препятствовать мирному движению влево на постсоветском пространстве.