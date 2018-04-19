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Отказ России от урановой сделки может закончиться для США плачевно

09:59. 19 апреля 2018 Просмотров - 207 Нет комментариев Опубликовал:

orig

После развала Советского Союза, США заключили весьма выгодный для себя договор. Эту сделку, еще называют урановой. Когда прогнувшееся тогда под Запад руководство страны, под управлением опытных американских друзей пыталось разрушить Россию.

Американцев та ситуация с обнищанием и вымиранием нашей страны полностью устраивала, как и устранение ядерного щита, который планировалось снять полностью, а уж потом, в случае необходимости жахнуть.

18 февраля 93-го года США и государственные деятели России подписали урановый договор, по которому мы обязывались свой оружейный уран вынуть из ядерных боеголовок и привезти американцам на блюдечке с золотой каемочкой.

Одни высшие чины РФ считали, что ничего страшного - доброе дело делают. Другие, из предателей, радостно потирали руки, мол, наконец-то оборона оголится. Ведь постепенное уничтожение ядерного потенциала нашей страны - мечта многих на Западе.

И, учитывая, что в 90-е Россия медленно но верно шла к краю пропасти, пребывая под властью иноземцев, Там думали, что так и будет.

Согласно урановому договору Россия должна была изъять более пяти ста тонн высокообогащенного урана из своих ракет, который весь уходил на АЭС США в качестве топлива.

В 2016-м Россия разработала новое топливо для АЭС

Очень долго, взятые на себя обязательства не позволяли России как-то выйти или изменить навязанный извне договор, экономя американцам триллиона зеленых бумажек... Но, появления у руля власти Путина изменило баланс сил. Некоторые пункты договора были пересмотрены.

И теперь, вместо копеек, что доставались нашим компаниям, американцам пришлось отдавать неплохие суммы за возможность работы их атомных станций, что к 2008-му году плотно подсели на российский уран.

Но не это стало самым неприятным для США. В РФ стали открываться новые предприятия по обогащению и добычи как урана так и плутония. Таким образом, мечта американцев оказалась внезапно похоронена восстанавливающейся Россией.

Сейчас в закромах родины находится более восьмисот тонн высоко-обогащенного урана, что позволит России не переживать о ядерном щите, как минимум пару десятков лет.

orig

А вот у американцев стали вырисовываться неприятные перспективы. Из-за беспрецедентного уровня санкций, которые те обрушивают на Россию, та может в один прекрасный момент решиться на прекращение экспорта урана в США. Все причины для этого уже давно имеются.

Некоторые эксперты всерьез рассматривают такой отказ от урановой сделки - как вариант асимметричного ответа. Да и среди политиков не раз поднимался вопрос о том.

Учитывая, что американские АЭС плотно подсели на российский уран, в энергетическом секторе у США могут возникнуть серьезные проблемы. Перестройка же и переход на свое топливо требует огромных ресурсозатрат и денежных вливаний. И как показала ситуация с Украиной, даже это не гарантирует светлого будущего над головой.

Напомню, что на Украине попытались заменить российский уран на АЭС американским. Это чуть не стало причиной очередной ядерной аварии, поскольку различия в изготовления топливных элементов для АЭС существенно отличаются. А у российских еще и качество в разы выше.

 

Источник: zen.yandex.ru

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