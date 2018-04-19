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О пожаре в Кемерово и отравлении Скрипалей. Апгрейд человека

19:38. 19 апреля 2018 Просмотров - 193 Нет комментариев Опубликовал:

Ветеран КГБ о парадоксах, которые обнаружили события марта-апреля 2018 года

Почему народ не верит власти внутри страны, но одобряет внешнюю политику? Почему опытный разведчик не верит заключениям британского следствия? Что происходит с людьми при соприкосновении с боевыми отравляющими веществами? Как действовала бы ФСБ, если бы действительно хотела устранить неугодных перебежчиков? Каковы признаки деградации современных западных элит? Какие грубейшие ошибки они допускают в противостоянии с Россией? Чем закончится возникшее сегодня военно-политическое напряжение? Каков прогноз разведчика, повидавшего западные элиты времён СССР? В студии канала «День» ветеран Службы внешней разведки КГБ СССР, полковник запаса Александр Полюхов.

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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