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Горькое лекарство для олигархов

09:27. 19 апреля 2018 Просмотров - 140 Один комментарий Опубликовал:

Национализация – горькое лекарство для олигархов. Иногда единственное, иногда в совокупности с другими средствами. Главное – чтобы помогало. Что делать в ситуации с возникновением серьезных проблем у предприятий, которые США внесли в санкционный список? Это мы обсуждали в студии радио «Комсомольская правда» – и вот появился «бумажный» вариант программы.

Источник: www.kp.ru

Должно ли государство помогать российским миллиардерам, пострадавшим от новых санкций США

Николай Стариков в эфире «Радио Комсомольская правда» оценил масштабы санкций США, наложенные на самых богатых людей страны и на их предприятия и предположил, как надо реагировать на это

СПАСТИ ОЛИГАРХА

— Зачем помогать миллиардерам?

— В той системе экономики, в которой мы находимся, помогать миллиардерам в России придется вечно. Каждый раз происходит интересная история. Если предприятие показывает прибыль — его руководитель называется «эффективным менеджером». И его прибыль — честно заработанные деньги. Но как только начинаются проблемы, связанные с геополитикой, с неэффективным управлением — эти менеджеры бегут просить федеральной помощи. И происходит национализация убытка.

— Что предпримет наше правительство в ответ на санкции?

— В первую очередь, оно проведет заседание. И позже выделит огромные деньги на помощь предприятиям олигархов, попавшим под санкции. Ну, вроде все правильно — предприятия градообразующие, тысячи работающих, налогоплательщики в местные бюджеты. Но надо понимать: огромные деньги закачиваются в структуры, которые государство не контролируют! И не контролируют то, как эти деньги будут использоваться дальше, чтобы вывести эти предприятия из сложной ситуации.

— Этого вообще никто не знает?

— Никто, кроме олигархов. Самой главной помощью в такой ситуации должна быть национализация. Что-то подсказывает, что правительство Дмитрия Анатольевича до такой помощи вряд ли додумается. У них другие методы — заливать деньгами, а потом, через несколько лет, опять заливать деньгами. И при этом вновь рассказывать нам, что частное всегда эффективнее государственного.

Кстати, ещё одна цель санкций — повышение социальной напряженности в обществе. А она вполне возможна.

— Россия опять в роли защищающегося?

— Да. То, что американцы ведут новые санкции, было понятно давно. После появления «кремлевского списка» снег на нас как всегда «выпал неожиданно». Американцы же ничем не рискуют, вводя новые санкции против нас — в отличии от ситуации с Китаем. Правительство обязано было заранее разработать пакет мер против американских компаний.

Вот у нас были ответные меры в виде запрета на поставку в Россию сельхозпродукции из Европы и Америки и быстрого развития своего агросектора. Прекрасные меры! А без контр-санкций нельзя было в агросектор раньше вложиться? То есть для появление в достаточном количестве своей курятины, свинины, молока и зерна нужно закрывать свой рынок и вводить заградительные пошлины? А национальная продовольственная безопасность?

НЕ БОЙТЕСЬ ПРОТЕКЦИОНИЗМА

— В начале недели появились сообщения, что за первые сутки после официального объявления новых санкций полсотни самых богатых россиян потеряли около 12 миллиардов долларов. Причем Олег Дерипаска — чуть ли не два миллиарда из-за падения стоимости своих акций, в первую очередь, алюминиевых. Протекционистские меры для защиты национального крупного капитала нужны?

— Первое — помощь олигархам в обществе всегда будет восприниматься отрицательно. Второе — понятие протекционизма было и в 20-м веке, и даже в 19-м. Его англичане всегда активно использовали, у нас — Александр Третий так делал. Протекционизма не надо бояться. Не надо и бояться учиться у американцев. Они сначала вводят санкции против китайских компаний — конечно, под другим соусом, но суть одна — протекционизм по отношению к своим сталелитейным и алюминиевым компаниям. У Китая нет никаких проблем с Крымом, или с молодой украинской демократией, или с Сирией — но США просто не дает конкуренту продавать на своей территории произведенные в Китае алюминий и сталь. А теперь, неделю спустя, под другим соусом, запрещают на своей территории продажу и российского алюминия.

— Около миллиона тонн алюминия компания РУСАЛ продала в США в прошлом году…

— Да, и теперь этот поток отсекли под красивые разговоры о защите демократии. И ведь под санкции подпадает и тот, кто рискнет продолжить работу с этим конкретным конкурентом производителя алюминия в США. А вообще, американцы стараются сделать больно всей экономической элите России. Всех капитанов российского бизнеса сделать нерукопожатными в мировой экономической среде. В известных кругах это называется «пошли по беспределу». И всех пострадавших от санкций подталкивают к нехитрой мысли: ваши проблемы оттого, что идете вы неверным политическим курсом. Нам, в Вашингтоне, это не нравится. И потому мы бьем по вашей экономике, чтобы кардинально изменить вашу политику.

— На повестке дня опять лозунг «экспроприация экспроприаторов»?

— Путин однажды заметил «пыль замучаетесь глотать, доказывая, что это ваши деньги», обращаясь к миллиардерам , которые пытались спасти свои капиталы за рубежом. На Кипре у наших миллиардеров и мультимиллионеров капиталы изъяли. Это был первый успешный опыт экспроприации в оффшорной зоне. Но наши капиталисты продолжают играть с мировыми наперсточниками в азартные игры.

Подорожание или удешевление алюминиевых акций к обычным людям отношение имеет мало. Нас волнует, что будет с людьми, которые работают на этих предприятиях. И как это отразится на бюджете страны, куда эти предприятия платили налоги.

Когда условия для предприятий наших олигархов прекращают быть тепличными — предприятия перестают быть успешными. Цепочка рушится. И ты уже виноват — не предотвратил социальные последствия введения санкций. А если государство начинает помогать — возникают разговоры, что вместо того, чтобы направить миллиарды на социальную помощь, на материнский капитал — вы помогаете олигархам. Что бы ты ни делал — остается негатив. И американцы, выбирая точки для удара, учитывают и репутационные потери.

ИГОРЬ ЕМЕЛЬЯНОВ

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Один комментарий»

  • 686 400
    Valeriy Bondarik 19 апреля 2018 в 10:18 Ссылка Пометить
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    “`З Д Р А В С Т В У Й Т Е!“`

    Ух–ты…КАК начали ЛОБbirovatь российскИХ ПАРАЗИТОВ…
    КАК–НАЧАЛИ ЗОМБИrovatь сознания ради Защите ОЛИГАРХАТА…
    [мол ПАРАЗИТЫ и не вредны,и - оказывается - РФ нужны...]
    *** Вот она – ЧЁРНАЯ российская ПОЛИТ-пропаганда…
    [а всё ПОТОМУ,что "у-руля"...Полит-криминал БАНДА...]
    ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
    ~~~ Запад И…рос-ПАРАЗИТЫ! ~~~

    _ТА страна(ЛЮБАЯ) Правильно ПОСТУПАЕТ,
    которая российскИХ ПАРАЗИТОВ=олигархов – ВЫЯВЛЯЕТ!
    *А выявив – ИХ Санкциями “НАГРАЖДАЕТ”!
    *Америка,Англия и ЛЮБАЯ страна – МОЛОДЕЦ,
    Когда Устраивает ПАРАЗИТарию(олигархату РФ)-
    финансово-ПОЛИТИЧЕСКИЙ – Заслуженный “Песец”…

    _ПАРАЗИТЫ(олигархи)- Россию РАЗГРАБЛЯЮТ!
    *А “власти” РФ – ИМ в этом СПОСОБСТВУЮТ…
    Потом ПАРАЗИТЫ в других странах – “ОСЕДАЮТ”…
    И там находясь – те странаны – “СКУПАЮТ”…
    [по чьим ЦУ...они ТАК поступают...]
    [ПАРАЗИТЫ из России - соц-"климат" УХУДШАЮТ...]

    _ВЫВОД:Запад в том Правильно Поступает,
    Что российский ПАРАЗИТарий-олигархов -
    Законными метоДАми – ВСЕГО у себя – ЛИШАЕТ!!!
    *Российский ПОЛИТ-ПАРАЗИТ – жизни ВРЕДИТ!
    В верховнОЙ российскОЙ ,,власти,,-КРЫША паразитов сидит…
    НЫНЕшняя “власть” в России – ЧУЖ`ИМИ СМЕРДИТ…

    _НЫНЕшняя “власть” в России – олигархов и СОЗДАЁТ!
    ОНИ – грабят Россию – и ИЗ-за нИХ страдает народ!
    НЫНЕшняя “власть в России для России ЭТО – Политический ГНЁТ!
    Запад Верно Поступает,что ПАРАЗИТОВ iз РФ – “за-жабры-БЕРЁТ”!
    КРИМИНАЛьный ОЛИГАРХАТ – Угрозу для Мира СОЗДАЁТ!
    ОЛИГАРХИ в РФ – могут ХАОС создать,ИХ нужно – ОБУЗДАТЬ!

    _Социальным ВИРУСОМ – ЛЮБОЙ олигарх является!
    Там,где ЭТИ ПАРАЗИТЫ – общество ОПАСНОСТИ подвергается!
    Там,где ОЛИГАРХАТ,там – КРИМИНАЛiтет “околачивается”…
    Запад – Правильно Поступает,что ИХ – изГОНяет!
    Олигархат – это ВИРУС-ПАРАЗИТ,который на “шее” страны “сидит”!
    Этот ПАРАЗИТ-ВРЕДИТЕЛЬ – развитию страны ВРЕДИТ!
    ““““““““““““““““““[41-41]` ` `
    Ничего ни к кому личного,так -
    мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
    * Хорошего вам(ВСЕМ…)настроения!- Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 19-4-18.

    P.S. НЫНЕшняя – Т.Н.”российская” власть(“МАСТЬ”;
    —> олигархат;гос-ЧЛЕНЫ-коррупционеры;КОНТРАБАНДА…
    ВСЁ это “ОБЪЕДИНЯЕТСЯ”…Ради РАЗВАЛА(создания ХАОСА)в России…
    *** ВСЕМ тем,кто Ведут Борьбу с этИМ…Нужно Помогать!

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