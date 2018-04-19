Национализация – горькое лекарство для олигархов. Иногда единственное, иногда в совокупности с другими средствами. Главное – чтобы помогало. Что делать в ситуации с возникновением серьезных проблем у предприятий, которые США внесли в санкционный список? Это мы обсуждали в студии радио «Комсомольская правда» – и вот появился «бумажный» вариант программы.

Источник: www.kp.ru

Должно ли государство помогать российским миллиардерам, пострадавшим от новых санкций США

Николай Стариков в эфире «Радио Комсомольская правда» оценил масштабы санкций США, наложенные на самых богатых людей страны и на их предприятия и предположил, как надо реагировать на это

СПАСТИ ОЛИГАРХА

— Зачем помогать миллиардерам?

— В той системе экономики, в которой мы находимся, помогать миллиардерам в России придется вечно. Каждый раз происходит интересная история. Если предприятие показывает прибыль — его руководитель называется «эффективным менеджером». И его прибыль — честно заработанные деньги. Но как только начинаются проблемы, связанные с геополитикой, с неэффективным управлением — эти менеджеры бегут просить федеральной помощи. И происходит национализация убытка.

— Что предпримет наше правительство в ответ на санкции?

— В первую очередь, оно проведет заседание. И позже выделит огромные деньги на помощь предприятиям олигархов, попавшим под санкции. Ну, вроде все правильно — предприятия градообразующие, тысячи работающих, налогоплательщики в местные бюджеты. Но надо понимать: огромные деньги закачиваются в структуры, которые государство не контролируют! И не контролируют то, как эти деньги будут использоваться дальше, чтобы вывести эти предприятия из сложной ситуации.

— Этого вообще никто не знает?

— Никто, кроме олигархов. Самой главной помощью в такой ситуации должна быть национализация. Что-то подсказывает, что правительство Дмитрия Анатольевича до такой помощи вряд ли додумается. У них другие методы — заливать деньгами, а потом, через несколько лет, опять заливать деньгами. И при этом вновь рассказывать нам, что частное всегда эффективнее государственного.

Кстати, ещё одна цель санкций — повышение социальной напряженности в обществе. А она вполне возможна.

— Россия опять в роли защищающегося?

— Да. То, что американцы ведут новые санкции, было понятно давно. После появления «кремлевского списка» снег на нас как всегда «выпал неожиданно». Американцы же ничем не рискуют, вводя новые санкции против нас — в отличии от ситуации с Китаем. Правительство обязано было заранее разработать пакет мер против американских компаний.

Вот у нас были ответные меры в виде запрета на поставку в Россию сельхозпродукции из Европы и Америки и быстрого развития своего агросектора. Прекрасные меры! А без контр-санкций нельзя было в агросектор раньше вложиться? То есть для появление в достаточном количестве своей курятины, свинины, молока и зерна нужно закрывать свой рынок и вводить заградительные пошлины? А национальная продовольственная безопасность?

НЕ БОЙТЕСЬ ПРОТЕКЦИОНИЗМА

— В начале недели появились сообщения, что за первые сутки после официального объявления новых санкций полсотни самых богатых россиян потеряли около 12 миллиардов долларов. Причем Олег Дерипаска — чуть ли не два миллиарда из-за падения стоимости своих акций, в первую очередь, алюминиевых. Протекционистские меры для защиты национального крупного капитала нужны?

— Первое — помощь олигархам в обществе всегда будет восприниматься отрицательно. Второе — понятие протекционизма было и в 20-м веке, и даже в 19-м. Его англичане всегда активно использовали, у нас — Александр Третий так делал. Протекционизма не надо бояться. Не надо и бояться учиться у американцев. Они сначала вводят санкции против китайских компаний — конечно, под другим соусом, но суть одна — протекционизм по отношению к своим сталелитейным и алюминиевым компаниям. У Китая нет никаких проблем с Крымом, или с молодой украинской демократией, или с Сирией — но США просто не дает конкуренту продавать на своей территории произведенные в Китае алюминий и сталь. А теперь, неделю спустя, под другим соусом, запрещают на своей территории продажу и российского алюминия.

— Около миллиона тонн алюминия компания РУСАЛ продала в США в прошлом году…

— Да, и теперь этот поток отсекли под красивые разговоры о защите демократии. И ведь под санкции подпадает и тот, кто рискнет продолжить работу с этим конкретным конкурентом производителя алюминия в США. А вообще, американцы стараются сделать больно всей экономической элите России. Всех капитанов российского бизнеса сделать нерукопожатными в мировой экономической среде. В известных кругах это называется «пошли по беспределу». И всех пострадавших от санкций подталкивают к нехитрой мысли: ваши проблемы оттого, что идете вы неверным политическим курсом. Нам, в Вашингтоне, это не нравится. И потому мы бьем по вашей экономике, чтобы кардинально изменить вашу политику.

— На повестке дня опять лозунг «экспроприация экспроприаторов»?

— Путин однажды заметил «пыль замучаетесь глотать, доказывая, что это ваши деньги», обращаясь к миллиардерам , которые пытались спасти свои капиталы за рубежом. На Кипре у наших миллиардеров и мультимиллионеров капиталы изъяли. Это был первый успешный опыт экспроприации в оффшорной зоне. Но наши капиталисты продолжают играть с мировыми наперсточниками в азартные игры.

Подорожание или удешевление алюминиевых акций к обычным людям отношение имеет мало. Нас волнует, что будет с людьми, которые работают на этих предприятиях. И как это отразится на бюджете страны, куда эти предприятия платили налоги.

Когда условия для предприятий наших олигархов прекращают быть тепличными — предприятия перестают быть успешными. Цепочка рушится. И ты уже виноват — не предотвратил социальные последствия введения санкций. А если государство начинает помогать — возникают разговоры, что вместо того, чтобы направить миллиарды на социальную помощь, на материнский капитал — вы помогаете олигархам. Что бы ты ни делал — остается негатив. И американцы, выбирая точки для удара, учитывают и репутационные потери.

ИГОРЬ ЕМЕЛЬЯНОВ