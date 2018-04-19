Елена Прудникова о мифах и факторах возникновения голода на Украине
Хронометраж:
0:15 О количестве жертв голода.
13:11 О хлебозаготовках.
20:46 Причины голода.
32:40 Про контрактацию и продразвёрстку.
47:06 О вредительстве и саботаже.
1:08:30 Закон 7-8 и повальное воровство.
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
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Источник: www.youtube.com