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Елена Прудникова о мифах и факторах возникновения голода на Украине

16:29. 19 апреля 2018 Просмотров - 88 Нет комментариев Опубликовал:

Хронометраж:
0:15 О количестве жертв голода.
13:11 О хлебозаготовках.
20:46 Причины голода.
32:40 Про контрактацию и продразвёрстку.
47:06 О вредительстве и саботаже.
1:08:30 Закон 7-8 и повальное воровство.

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

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Источник: www.youtube.com

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