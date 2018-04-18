Юрий Чайка рассказал, почему “взялись” за “Роснано”

Появились подробности тех причин, по которым была остановлена приватизация «Роснано». Информация подобного характера содержится в докладе генерального прокурора Юрия Чайки, сообщающегося, что для остановки приватизационного механизма понадобилось вмешательство правоохранительных органов с обращением лично к президенту страны.



Из доклада генпрокурора РФ представителя Совета Федерации (приводит РИА Новости):

Проведённая на опережение работа правоохранительных органов позволила предотвратить ряд коррупционных преступлений и нанесение значительного ущерба экономике страны. Например, в результате информирования органами Федеральной службы безопасности президента Российской Федерации не допущено утраты государственного контроля над активами ОАО "Роснано" стоимостью 147 миллиардов рублей.





Таким образом, констатируется, что приватизация «Роснано» планировалась по заниженной цене, что наносило бы прямой ущерб экономическим интересам государства.

При этом представитель «Роснано», которого цитирует «Интерфакс», заявил, что речь идёт о приватиции ООО «УК (Управляющая компания) Роснано», «не владеющей активами, а управляющей ими». По его словам «приватизация УК Роснано не ведёт к потере госконтроля над материнскими активами самого акционерного общества «Роснано». В то же время в «Роснано» утверждают, что они не собирались идти на приватизацию по заниженным ценам, а даже наоборот – «приложили максимум усилий для увеличения стоимости активов АО «Роснано».



Анатолий Чубайс ранее заявлял, что первый этап приватизации должен был завершиться в 2016 году.

Источник: topwar.ru