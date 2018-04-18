Юрий Чайка рассказал, почему “взялись” за “Роснано”
Появились подробности тех причин, по которым была остановлена приватизация «Роснано». Информация подобного характера содержится в докладе генерального прокурора Юрия Чайки, сообщающегося, что для остановки приватизационного механизма понадобилось вмешательство правоохранительных органов с обращением лично к президенту страны.
Из доклада генпрокурора РФ представителя Совета Федерации (приводит РИА Новости):
Таким образом, констатируется, что приватизация «Роснано» планировалась по заниженной цене, что наносило бы прямой ущерб экономическим интересам государства.
При этом представитель «Роснано», которого цитирует «Интерфакс», заявил, что речь идёт о приватиции ООО «УК (Управляющая компания) Роснано», «не владеющей активами, а управляющей ими». По его словам «приватизация УК Роснано не ведёт к потере госконтроля над материнскими активами самого акционерного общества «Роснано». В то же время в «Роснано» утверждают, что они не собирались идти на приватизацию по заниженным ценам, а даже наоборот – «приложили максимум усилий для увеличения стоимости активов АО «Роснано».
Анатолий Чубайс ранее заявлял, что первый этап приватизации должен был завершиться в 2016 году.
Источник: topwar.ru
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