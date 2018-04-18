Видеоблог: Богословие русской цивилизации

Концептуал СМИ Части 1-6

Данные материалы будут полезны всем, кто интересуется прошлым наших предков, вопросами истины, богословия и посмертного воздаяния, а так же всем тем, кто пытается возродить якобы «древнюю веру наших предков», внимая наставлениям таких гуру как Трехлебов, Хиневич, Левашов, Сидоров, Данилов и другие, изучает всевозможные Веды и «священные» писания, которые подменяют Веру Богу бессмысленной ритуальщиной – сжиганием берёзовых колёс под бой шаманского бубна.



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