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Видеоблог: Богословие русской цивилизации

18:33. 18 апреля 2018 Просмотров - 59 Нет комментариев Опубликовал:

Части 1-6

Данные материалы будут полезны всем, кто интересуется прошлым наших предков, вопросами истины, богословия и посмертного воздаяния, а так же всем тем, кто пытается возродить якобы «древнюю веру наших предков», внимая наставлениям таких гуру как Трехлебов, Хиневич, Левашов, Сидоров, Данилов и другие, изучает всевозможные Веды и «священные» писания, которые подменяют Веру Богу бессмысленной ритуальщиной – сжиганием берёзовых колёс под бой шаманского бубна.

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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