Справка Карлсона
13:24. 18 апреля 2018 Просмотров - 89 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Справка ГПУ о дефектах в работе заготовительного аппарата в сельском хозяйстве УССР накануне голода 1932-1933 года.
СПРАВКА О ДЕФЕКТАХ В РАБОТЕ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО АППАРАТА.
Засоренность заготовительного аппарата, местами проявляемая бездеятельность и в ряде мест крупные злоупотребления со стороны работников Союзхлеба отрицательно влияют на ход хлебозаготовок.
Материалами устанавливается по некоторым районам система преступлений на целом ряде ссыпных пунктов, элеваторов и мельниц. Обвешивание крестьян-хлебосдатчиков, снижение натурности зерна при приемке на ссыпных пунктах, повышенного процента за помол и очистку зерна и, наконец, прямое хищение хлебопродуктов фиксируется в ряде районов. В большинстве своем получаемые излишки муки и зерна в результате обвешивания реализуются на частном рынке по значительно повышенным ценам.
По некоторым районам связь работников заготовительного аппарата с частником принимала большие размеры. Кулакам выдавались фиктивные квитанции о якобы сданном ими зернохлебе в порядке выполнения твердых планов. Так:
«…В течение 2–3 лет заведующий мельницы и его помощник путем сговора с служащим конторы, производили крупное хищение муки. Похищаемая мука образов. в излишке, в результате систематического обвешивания хлебосдатчиков. Вся мука реализовывалась по спекулятивным цнам на частном рынке партиями от 100 до 300 пуд.»
(Луганский р-он, б. Луганск. округа).
«…Группа работников комбината Союзхлеба действуя по сговору систематически на протяжении 2-х лет занималась хищением и сбытом зерна на частном рынке. Контролеры межрайонной конторы Союзхлеба выдавали Завед. мельниц и приемщикам заготпунктов фиктивные квитанции о сдаче ими мерчука. За свои услуги контролеры получали взятки крупными суммами от 250 до 600 рублей. Там же работниками пунктов выдавались за взятки кулакам фиктивные квитанции о сдаче хлеба».
(Винница, б. Винницкий окр.).
«…Работники мельниц Союзхлеба путем сговора систематически продолжительное время обвешивая хлебосдатчиков, образовывали крупные излишки, каковые реализовывали на частном рынке».
(Славута, б. Шепетовский округ).
«…Система преступных комбинаций аппарата элеватора в Апостолово привела к крупным растратам и присвоениям денежных сумм Союзхлеба. Кроме того установлена недостача зерно-хлеба, достигающая до 100.000 пудов.»
(Апостолово, б. Днепропетровский окр.).
Факты прямого хищения, обвешивания, выдача фиктивных квитанций имеют место на Житомирщине, Одещине, Прилукщине и ряде других районов.
За сентябрь — декабрь м-цы периферийными органами ГПУ по заготовительному аппарату заведено 160 следственных дел, из коих по обвешиванию 57, по хищениям 29, по выдаче фиктивных квитанций 42 и связи с частником 32 дела.
Наряду с целым рядом фактов злоупотребления фиксируются случаи прямой бездеятельности в некоторых местах, как пунктов, так и межрайонных контор Союзхлеба. На глубинки совершенно не обращается внимания. На 25/XII по 82-м районам Украины осело 113.153 тонны зернохлеба: большая часть хлеба осела в АМССР — 31.770, в Нижне-Снегиревском районе — 17.000 тонн, в Зеньковском — 18.000 тонн и в Опошинском районе — 10.000 тонн. Ряд фактов свидетельствуют о совершенно неудовлетворительном состоянии глубинных пунктов для хранения хлеба. Принимаемый хлеб в большинстве своем хранится бесхозяйственно и вследствие этого подвергается порче. Между тем, как Союзхлеб и система Сельхозкооперации мер предотвращения не принимают. Так:
«…В селе Бутыри скопилось более 100.000 пудов кукурузы, вывозка не производится, хранится под открытым небом, подвергаясь порче.»
(А.М.С.С.Р.)
«…В селе Ташлык обнаружено под навесом на районном пункте 35 мешков бесхозяйственной пшеницы. Хлеб не заприходован и вследствие недосмотра подвергается порче.»
(Григоропольский район).
«…В селе Рошаровка зерно и кукуруза свалены в 15 кулацких полуразрушенных хатах. Складочные помещения с хлебом продолжительное время на замки не запирались.»
Дубоссарский район).
Факты безответственного хранения и неудовлетворительная работа в глубинах из-за недостаточного контроля имеют место в ряде районов.
Учет поступления хлеба поставлен неудовлетворительно. Пункты местами преувеличивают действительную заготовку. Так:
«…В селе Некрытом зав. пунктов ДМИТРИЕВ, член ЦИКа АМССР умышленно преувеличил действительную заготовку на 24 тонны.»
(Дубоссарский район).
Противопожарная и общая охрана, как по глубинным пунктам, так и пристанционным — явно неудовлетворительна. Большинство пунктов не имеет даже огнетушителей. Охрана местами совершенно отсутствует.
28 декабря 1931 года.
ЗАМ ПРЕД ГПУ УССР/КАРЛСОН/
http://istmat.info/node/58982 – цинк
Весной, в Москве начали что-то подозревать.
Телеграмма В.М.Молотова, Я.А.Яковлева и А.И.Микояна о положении в деревнях УССР. 26 мая 1932 г.
Положение хуже, чем предполагали. Главное, что последнего времени руководящие органы не знали действительного положения в деревне. Руководящий состав, в том числе областей, примирился с значительным недосевом. Мы поставили всей резкостью вопрос о выполнении по меньшей мере прошлогодней посевплощади и необходимости обеспечить немедленный политический перелом. Семенной овес приходится навязывать, упирают на состояние скота и недостаток еды. Связи с этим мы ограничили по овсу выдачу до 1.700.000 пудов вместо назначенных Москвой 2-х млн. пудов, том числе 1.200.000 семян и 500.000 на корм рабскоту. Часть семян пойдет единоличнику в районах свеклы правобережья, так как единоличник крайне отстал.
Наиболее остро стоит задача перекрыть возможный недосев 1,3 миллиона га ранних яровых и 250.000 га погибших озимых. Кроме того не хватает семян картофеля примерно на 0,4 млн. га. Считаем, что половину площади украинцы могут перекрыть из местных и ранее отпущенных ресурсов колхозов и единоличников. Просим отпустить семян на площадь 600 тысяч га поздних культур. Для свекловичных районов отпустили дополнительно 400 тракторов. Частично тракторами помогут южные совхозы (200 штук) и колхозы (300 штук) для более северных районов.
Сегодня направляем 32 группы харьковских работников во главе членами ЦК и СНК. Оставили Харькове только Зайцева по Цека и Сербиченко по СНК.
Для свекловичных и некоторых других особенно нуждающихся районов, где положение с продовольствием особо остро, необходимо дополнительно 0,5 млн. пудов продовольствия, хотя бы кукурузы и проса.
МОЛОТОВ, ЯКОВЛЕВ, МИКОЯН.
26 мая 32 г.
Как известно, лихорадочные попытки летом-осенью 1932 года компенсировать последствия засухи, кулацкого саботажа, бесхозяйственности местных партийных работников и ошибочных представлений Москвы о ходе хлебозаготовок, привели к голоду, и спешные отправки дозированной помощи уже не могли остановить надвигавшуюся катастрофу.
Ну а Карла Мартыновича Карлсона расстреляли в 1938 по делу "Москва-Центра". При Хрущеве его посмертно реабилитировали, а бандеровцы после 1991 года обвинили его в организации "голодомора",
Источник: colonelcassad.livejournal.com