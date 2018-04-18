Справка Карлсона

СПРАВКА О ДЕФЕКТАХ В РАБОТЕ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО АППАРАТА.

Телеграмма В.М.Молотова, Я.А.Яковлева и А.И.Микояна о положении в деревнях УССР. 26 мая 1932 г.

Справка ГПУ о дефектах в работе заготовительного аппарата в сельском хозяйстве УССР накануне голода 1932-1933 года.МатериаламиПо некоторым районам связь работников заготовительного аппарата с частником принимала большие размеры.Так:(Луганский р-он, б. Луганск. округа).(Винница, б. Винницкий окр.).(Славута, б. Шепетовский округ).(Апостолово, б. Днепропетровский окр.).За сентябрь — декабрь м-цы периферийными органами ГПУ по заготовительному аппаратуНаряду с целым рядом фактов злоупотребленияНа 25/XII по 82-м районам Украины осело 113.153 тонны зернохлеба: большая часть хлеба осела в АМССР — 31.770, в Нижне-Снегиревском районе — 17.000 тонн, в Зеньковском — 18.000 тонн и в Опошинском районе — 10.000 тонн.Так:(А.М.С.С.Р.)(Григоропольский район).Дубоссарский район).Факты безответственного хранения и неудовлетворительная работа в глубинах из-за недостаточного контроля имеют место в ряде районов.Так:(Дубоссарский район).Противопожарная и общая охрана, как по глубинным пунктам, так и пристанционным — явно неудовлетворительна. Большинство пунктов не имеет даже огнетушителей. Охрана местами совершенно отсутствует.28 декабря 1931 года.ЗАМ ПРЕД ГПУ УССР/КАРЛСОН/ http://istmat.info/node/58982 – цинкВесной, в Москве начали что-то подозревать.Мы поставили всей резкостью вопрос о выполнении по меньшей мере прошлогодней посевплощади и необходимости обеспечить немедленный политический перелом. Семенной овес приходится навязывать, упирают на состояние скота и недостаток еды. Связи с этим мы ограничили по овсу выдачу до 1.700.000 пудов вместо назначенных Москвой 2-х млн. пудов, том числе 1.200.000 семян и 500.000 на корм рабскоту. Часть семян пойдет единоличнику в районах свеклы правобережья, так как единоличник крайне отстал.Наиболее остро стоит задача перекрыть возможный недосев 1,3 миллиона га ранних яровых и 250.000 га погибших озимых. Кроме того не хватает семян картофеля примерно на 0,4 млн. га. Считаем, что половину площади украинцы могут перекрыть из местных и ранее отпущенных ресурсов колхозов и единоличников. Просим отпустить семян на площадь 600 тысяч га поздних культур. Для свекловичных районов отпустили дополнительно 400 тракторов. Частично тракторами помогут южные совхозы (200 штук) и колхозы (300 штук) для более северных районов.Сегодня направляем 32 группы харьковских работников во главе членами ЦК и СНК. Оставили Харькове только Зайцева по Цека и Сербиченко по СНК.МОЛОТОВ, ЯКОВЛЕВ, МИКОЯН.26 мая 32 г.Как известно, лихорадочные попытки летом-осенью 1932 года компенсировать последствия засухи, кулацкого саботажа, бесхозяйственности местных партийных работников и ошибочных представлений Москвы о ходе хлебозаготовок, привели к голоду, и спешные отправки дозированной помощи уже не могли остановить надвигавшуюся катастрофу.Ну а Карла Мартыновича Карлсона расстреляли в 1938 по делу "Москва-Центра". При Хрущеве его посмертно реабилитировали, а бандеровцы после 1991 года обвинили его в организации "голодомора",

Источник: colonelcassad.livejournal.com