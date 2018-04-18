Система пво «Панцирь» сбила в Сирии 23 из 25 ракет

Источник: amp.kp.ru

В Минобороны рассказали, как сирийские системы противовоздушной обороны отбивали атаку США и их союзников.



Лазая по развалинам научно-исследовательского института Барзе я не мог отделаться от ощущения, что Пентагоннесколько гиперболизирует свою версию ракетного удара по Сирии. По их сообщениям, целей было всего три, по которым выпустили чуть более 100 ракет. То есть, грубо, по 30 ракет на объект. При этом на руинах НИИ развития фармацевтической и химической промышленности я не увидел соответствующего количества воронок или следов, похожих на них. Странный результат для такого массированного налета, даже с учетом работы ПВО. Не впечатляющий, если говорить прямо.

Сегодня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков подтвердил мои подозрения.

— Для уничтожения заявленных целей, по любым методикам расчета, было достаточно не более 10 ракет на каждый из трех объектов с учетом трёхкратного перекрытия для их гарантированного уничтожения, — рассказал на брифинге Игорь Конашенков. – Обследование объектов в Барзе и Джарамани подтверждает эти расчеты. Характер разрушений в результате ракетного удара не соответствует масштабу разрушений от применения трех десятков крылатых ракет. Более того, проведенное обследование территории этого и других объектов не выявило ни такого количества обломков и осколков боеприпасов, ни соответствующего числа воронок.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Фото: Минобороны РФ

На самом деле, по данным российского оборонного ведомства, помимо этих точек реальными целями удара США, Великобритании и Франции были и сирийские военные объекты, включая аэродромы. При этом в отражении атаки использовались системы С-200, С-125, «Оса», «Квадрат», «Бук», «Стрела» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» российского производства, ранее поставленный вооружённым силам Сирии. Причем последний показал почти стопроцентную эффективность. Вот последние официальные данные по работе сирийских сил противовоздушной обороны

По аэродрому Дювали применялось 4 ракеты – все сбиты.

По аэродрому Думейр – 12 ракет, все сбиты.

По аэродрому Блэй – 18 ракет, все сбиты.

По аэродрому Шайрат – 12 ракет, все сбиты.

По аэродрому Тифор – 2 ракеты, все сбиты.

По аэродрому Меззе – 9 ракет, 5 сбито.

По аэродрому Хомс – 16 ракет, 13 сбито.

Ни один аэродром не имеет серьезных разрушений.

— При этом по научно-исследовательским объектам в районе населенных пунктов Барзе и Джарамани, по нашей оценке, применено 30 ракет и управляемых авиабомб. Из них 5 было уничтожено сирийским средствами ПВО, — сообщил Конашенков.

Всего, по оценкам Минобороны, при отражении удара было израсходовано 112 зенитных управляемых ракет. Из них:

«Панцирь» — выпущено 25, поразили 23 цели.

«Бук» — выпущено 29, поразили 24 цели.

«Оса» — выпущено 11, поразили 5 целей.

С-125 – выпущено 13, поразили 5 целей.

«Стрела-10» — выпущено 5, поразили 3 цели.

«Квадрат» — выпущено 21, поразили 11 целей.

С-200 – выпущено 8 ракет, целей не поразили.

— С-200 предназначен для поражения прежде всего аэродинамических носителей ракет — то есть самолетов, — пояснил официальный представитель оборонного ведомства. — Хотя не так давно именно этот комплекс уничтожил истребитель одного из соседних государств, попытавшегося нарушить границу воздушного пространства Сирии.

Очевидно, речь идет об израильском самолете, который был сбит над территорией Сирии и упал в Израиле. А судя по этому отчету, США со своими союзниками провели блестящую рекламную кампанию российских систем ПВО и в первую очередь – комплекса «Панцирь».

Автор: Александр КОЦ

Источник: nstarikov.ru