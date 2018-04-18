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Санкции против США стали неожиданностью для министерств

09:40. 18 апреля 2018 Просмотров - 114 3 коммент. Опубликовал:

Санкции против США стали неожиданностью для министерств

Законопроект об ответных санкциях в отношении США, который предполагает запретить импорт товаров из-за рубежа, стал неожиданностью для российских министерств. Об этом во вторник, 17 апреля, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Документ обсуждался в правительстве, в том числе с участием премьер-министра Дмитрия Медведева. Его пресс-секретарь Наталья Тимакова пояснила, что этот законопроект — инициатива Госдумы, и конечных решений по нему пока нет. Собеседник газеты высказал предположение, что решение о его внесении могло быть принято Советом безопасности, а сам документ могли подготовить в администрации президента.

 

По словам одного из депутатов, для некоторых министерств законопроект о санкциях оказался неожиданным. «Для них это будет проверкой, насколько они зависимы от импорта, на что тратились все это время бюджетные деньги», — сказал он. Основная работа по документу начнется после второго чтения,в настоящее время ощущается корыстное желание разогреть негативный интерес к теме вокруг лекарств, полагает зампред комитета по экономической политике Владимир Гутенев.

 

 
 

Законопроект о контрсанкциях, разработанный депутатами Госдумы, предусматривает ограничение на поставки сельскохозяйственной продукции, питания, лекарств, алкоголя, табака, технологий и оборудования из США. В правительстве России пообещали не вредить контрсанкциями интересам простых россиян.

 

16 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутатский законопроект об антиамериканских санкциях будет рассмотрен Госдумой в первом чтении не раньше середины мая.

 

14 апреля депутат Госдумы Петр Толстой посоветовал россиянам с гипертонией «сплевывать» иностранные медикаменты и лечиться народными средствами, например отваром боярышника или коры дуба.

Подробнее на Рамблер/финансы... https://finance.rambler.ru/news/2018-04-17/sankcii-protiv-ssha-stali/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Подробнее на Рамблер/финансы... https://finance.rambler.ru/news/2018-04-17/sankcii-protiv-ssha-stali/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Источник: finance.rambler.ru

Метки: санкции и котрсанции
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3 коммент.»

  • 904 218
    Павл 18 апреля 2018 в 9:54 Ссылка Пометить
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    “Законопроект о контрсанкциях, разработанный депутатами Госдумы, предусматривает ограничение на поставки сельскохозяйственной продукции, питания, лекарств, алкоголя, табака, технологий и оборудования из США. ”
    Вот это санкции! Теперь у нас не будет питания, лекарств, алкоголя и табака. Спасибо родное государство. США наложило санкции на Дерибаску, а Россия в ответ на своих граждан. Ну у нас всегда так. В США рабами были негры, а у нас собственное население.

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    • 1988 1114
      Олег Лебедев Павл 18 апреля 2018 в 10:02 Ссылка Пометить
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      То есть американцы все делают правильно, а наши, как всегда, бездарно и плохо? Так рассуждают все пропиндосники и любимые пиндосами гомосеки. И только они.

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      • 904 218
        Павл Олег Лебедев 18 апреля 2018 в 10:08 Ссылка Пометить
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        Да хоть распиндосники, наши бездарные, а точнее продуманные Чубайсы. Йотофон он сконстрировал, нанотехнологии, а даже не понимает что такое нано. Оно и понятно, он миллиардами долларов привык ворочить, а не нано.

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