Письмо. Свидетельства о рождении в СССР

Периодически смотрю Ваш сайт и нашёл статью “Письма. Свидетельства о рождении в СССР “.

Меня насторожил один момент, где говорится о живом человеке и нашем статусе. Однако, существует и другой довод, мы уже были заявлены человеком с момента рождения (читайте закон ниже), в международном правовом поле, это действующий траст и из живого нельзя сделать мёртвого (я так думаю), к тому же очень противоречиво выглядит не исполнение воли живого человека, суверена, гражданина СССР. (Имею ввиду референдум 1991 года, который по сути не исполнила РФ, хотя заявила себя правопродолжателем. Эта структура вообще сплошной криминал и нарушение прав с понижением статуса человека, гражданина и суверена до раба на основании мошенничества и подлогов, ввода в заблуждение, иллюзии и обмана. Это не международное право, а преступление тысячелетия.

В Декларации прав и свобод человека и гражданина РСФСР 1991 г. впервые провозглашалась приверженность российских зако­нодателей естественно-правовой доктрине прав человека,

что выра­жалось в признании следующих важных положений:

права и свободы человека принадлежат ему от рождения (п. 1 ст. 1);



перечень прав и свобод, закрепленных настоящей Декларацией, не является исчерпывающим и не умаляет других прав и свобод че­ловека и гражданина (п. 1 ст. 2);

В соответствии со ст. 40 Декларации парламентский контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина возлагался на Парламентского уполномоченного по правам человека. Так, впервые в 1991 г. было официально заявлено о необходимости создания ин­ститута внесудебного контроля защиты прав человека. В Декларации отмечалось, что общепризнанные международные нормы, относя­щиеся к правам человека, имеют преимущество перед законами РСФСР и непосредственно порождают права и обязанности граждан РСФСР (п. 2 ст. 1).



Наряду с этим в 1991 г. было признано право советских граждан на обращение в международные организации по защите прав челове­ка в случае нарушения их прав, а именно Верховным Советом СССР был ратифицирован Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах 1966 г.

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2)Не могли бы вы просветить меня по вопросу акции- свидетельства СССР, может знаете варианты, методики взыскания денег человеком по этой акции во Всемирном банке либо через ООН, либо другой вариант, я слышал, что у некоторых получается.

Мне кажется, можно попробовать.