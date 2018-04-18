Письмо. Свидетельства о рождении в СССР
Здравствуйте, Татьяна.
Периодически смотрю Ваш сайт и нашёл статью “Письма. Свидетельства о рождении в СССР “.
Меня насторожил один момент, где говорится о живом человеке и нашем статусе. Однако, существует и другой довод, мы уже были заявлены человеком с момента рождения (читайте закон ниже), в международном правовом поле, это действующий траст и из живого нельзя сделать мёртвого (я так думаю), к тому же очень противоречиво выглядит не исполнение воли живого человека, суверена, гражданина СССР. (Имею ввиду референдум 1991 года, который по сути не исполнила РФ, хотя заявила себя правопродолжателем. Эта структура вообще сплошной криминал и нарушение прав с понижением статуса человека, гражданина и суверена до раба на основании мошенничества и подлогов, ввода в заблуждение, иллюзии и обмана. Это не международное право, а преступление тысячелетия.
В Декларации прав и свобод человека и гражданина РСФСР 1991 г. впервые провозглашалась приверженность российских законодателей естественно-правовой доктрине прав человека,
что выражалось в признании следующих важных положений:
права и свободы человека принадлежат ему от рождения (п. 1 ст. 1);
перечень прав и свобод, закрепленных настоящей Декларацией, не является исчерпывающим и не умаляет других прав и свобод человека и гражданина (п. 1 ст. 2);
В соответствии со ст. 40 Декларации парламентский контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина возлагался на Парламентского уполномоченного по правам человека. Так, впервые в 1991 г. было официально заявлено о необходимости создания института внесудебного контроля защиты прав человека. В Декларации отмечалось, что общепризнанные международные нормы, относящиеся к правам человека, имеют преимущество перед законами РСФСР и непосредственно порождают права и обязанности граждан РСФСР (п. 2 ст. 1).
Наряду с этим в 1991 г. было признано право советских граждан на обращение в международные организации по защите прав человека в случае нарушения их прав, а именно Верховным Советом СССР был ратифицирован Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах 1966 г.
https://studfiles.net/preview/846563/
2)Не могли бы вы просветить меня по вопросу акции- свидетельства СССР, может знаете варианты, методики взыскания денег человеком по этой акции во Всемирном банке либо через ООН, либо другой вариант, я слышал, что у некоторых получается.
Мне кажется, можно попробовать.
С уважением, С.
Т. В. Здравствуйте!
Сохранился ли у Вас паспорт гражданина СССР? Если нет — то приобрели ли Вы взамен законный дубликат паспорта гражданина СССР?
Если не приобрели — то с 5 сентября 1991 года Вы получили статус раба и биологического имущества римского понтифика, следовательно, ни на что прав не имеете.
Если же Вы гражданин СССР, не сотрудничали с властями РФ и прочее, то с 2008 года для Вас открыт специальный казначейский счет в банке ВТБ, куда за прошлый год начислено 36650000р., в Банк оф Америка — 14500000 долл. Как говорится — все во имя и на благо Человека… советского человека… идите получать, что причитается.
С уважением, Татьяна.
Народ просыпается постепенно, в сети много информации по приемам и методикам восстановления гражданства СССР.
Вот один из многочисленных примеров Лайфхака:
Гражданское Общество 30 ноября 2017 г. 21:47 1522 8 17.28
В паспорте “РФ” найден новый “косяк” оккупантов
Обратите внимание на следующий факт:
в строке “МЕСТО РОЖДЕНИЯ” холуи оккупационного режима умышленно пишут очень неполные сведения, указывая ТОЛЬКО ГОРОД, старательно НЕ УКАЗЫВАЮТ РЕСПУБЛИКУ, СТРАНУ РОЖДЕНИЯ.
Для того, чтобы стереть из нашей памяти слово СССР!
Но из этого следует один плюс: такие сведения ЯВЛЯЮТСЯ НЕПОЛНЫМИ, что можно использовать в юридических и судебных тяжбах, делая юридические документы по сути недействительными (оспоримая сделка).
Пример: Судебный приказ – процедура, согласно которой суд имеет право вынести решение в пользу истца БЕЗ уведомления ответчика. Но суд принимает к рассмотрению только такие заявления, в которых содержатся полные и достаточные сведения для персонализации ответчика. Согласно ГК РФ, для подтверждения личности следует представлять 4 (четыре) составляющих:
1. ИОФ (ФИО – так холуёв обозначали)
2. Дату рождения
3. Место рождения
4. Адрес места жительства (не регистрации).
Знаете ли вы, что во всём мире существуют города с идентичными наименованиями? Например, города с названием “Москва” есть в США. (гуглите города-тезки)
Теперь у каждого из нас появляется волшебная возможность потребовать бесплатной замены паспортов фирмы “РФ” со следующими требованиями (то-то переполоху наведём и приблизим восстановление СССР):
1. Заставить писать наши ИОФ в соответствии с правилами русского языка, то есть, с Большой первой буквы и маленькими последующими – ” Илья Светославович Муромец”, Капитус Деменицион Минима (римское право) – полноценный гражданин, которого запрещено штрафовать и лишать свободы.
2. Указывать ПОЛНОСТЬЮ место рождения, с полным указанием государства – СССР, лучше прописью – Союз Советских Социалистических Республик.
3. Заставить внести в паспорт графу “национальность” и указывать её по вашему требованию – сие конституционное право.
Источник: pravosudija.net