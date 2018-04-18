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Остались считанные месяцы: Что означает удар США по Сирии

09:52. 18 апреля 2018 Просмотров - 96 Один комментарий Опубликовал:

Показательный удар американской коалиции по Сирии ни для кого не стал сюрпризом. Так или иначе его ждали несколько недель. В ночь на субботу корабли и самолеты НАТО выпустили порядка 110 крылатых ракет по целям в Арабской Республике.

"Цивилизованный Запад" в который раз показал, что международное право существует только для России, Китая и других противников англосаксов, а вот на Лондон с Вашингтоном оно никак не может распространяться. Американцы, в свойственной им манере, одновременно выступили в качестве обвинителя, судьи и палача.

Однако удар по Сирии будет иметь далеко идущие последствия не только для Дамаска, но и для Тегерана. С уверенностью можно сказать, что в течение месяца США выйдут из "ядерного соглашения" с Ираном, тем самым развязав себе руки для дальнейших действий против персов. Ближний Восток ждет большая война и нашей стране не удастся отсидеться в стороне. Первое, что необходимо сделать России в ближайшее время – это значительно укрепить ПВО Сирии и Ирана.

Источник: topwar.ru

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