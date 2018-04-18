„Метания Меркель понятны и лишаются всей квантовой неопределенности”

Ещё о Канцлер-акте

Сенсация состоит в том, что в недавно вышедшей книге генерала Герда-Гельмута Комоссы «Немецкая карта. Скрытая игра секретных служб» сообщается о том, что 21 мая 1949 года США подписали с временным правительством ФРГ секретный государственный договор, в котором на период до 2099 года (!) прописаны условия государственного «суверенитета» Федеративной Республики Германии.



Поверженным немцам там предписаны три обязательных условия.

Каждый новый канцлер ФРГ обязан в обязательном порядке подписать в США так называемый канцлеракт. Что скрывается в этом сверхсекретном документе неизвестно. Однако об этом не трудно догадаться в контексте остальных двух условий и самого факта наличия как секретного государственного договора, так и дополнительного канцлеракта.

ACG исследует политические, экономические и социальные вызовы, которые брошены трансатлантическому сообществу. Совет доводит до соответствующих заинтересованных лиц те пункты, которые будут доминировать, а в некоторых случаях – обязательно реализуются, в международной политике.

ACG. Бывший журналист и редактор. Сначала – в „Вашингтон Пост”, затем сотрудничал уже с глобалистами в „Тайм”. Конечно, член Совета по международным отношениям, влиятельнейшей глобалистской структуры в США. Бывший исполнительный директор фонда Маршалла, чья активность направлена, в том числе, и против России.

– президентНесмотря на солидную биографию, Дроздяк, видимо, просто является „говорящей головой”.Теперь вице-президенты, те иудеи, которые заправляют.Сотрудник Госдепа, Комиссии по ценным бумагам и биржам (США).Председатель BATS Global Markets, второго биржевого оператора США.Участник глобалистского мозгового центра „Института американского предпринимательства”.Бывший партнёр международного консалтингого центра «PricewaterhouseCoopers».Член того же Совета по международным отношениям, а также Атлантического совета США.И, что интересно, исполняющий директор Дойче Банка. А также член коллегии Европейского института, цель которого – выстраивать политику ЕС в соответствии с интересами США и их глобалистских структур.Замужем за сыном влиятельного Ф. Дойча.Бывший зам. помощника министра финансов США.Член Трёхсторонней комиссии.Член правления Фейсбука.Директор Национального фонда демократии, National Endowment for Democracy. Того самого, что вёл и ведёт активнейшее насаждение либеральных ценностей повсюду в мире, в т.ч. и в России.