„Метания Меркель понятны и лишаются всей квантовой неопределенности”
09:09. 18 апреля 2018 Просмотров - 142 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В свете последних событий, атаки Сирии, интересно отметить два важных факта, а также на их основании сделать предварительный вывод. Оптимистический.
Первый факт – Германия не приняла участие в американо-британо-французской авантюре.
Второй факт – Германия после Второй мировой войны была фактически лишена суверенитета и находилась под управлением американской страновой элиты, причём активную роль в этом порабощении играют иудеи.
Вывод: „локомотив Европы” (и наверняка не без помощи ГП) медленно, но верно освобождается из-под американской „опёки”.
С.Ю. Сальников
Источник.
Первый факт – Германия не приняла участие в американо-британо-французской авантюре.
Второй факт – Германия после Второй мировой войны была фактически лишена суверенитета и находилась под управлением американской страновой элиты, причём активную роль в этом порабощении играют иудеи.
Вывод: „локомотив Европы” (и наверняка не без помощи ГП) медленно, но верно освобождается из-под американской „опёки”.
*
Ещё о Канцлер-акте
Плотно повязана Германия американо-иудейской сетью институциональных, финансовых и коммерческих ограничений.
Сеть эта сплеталась десятилетиями, а самые главные её узлы были завязаны сразу после Второй мировой войны.
Мы уже помещали материал о т.н. „Канцлер-акте”. Однако не трудитесь консультироваться в Википедии по данной теме: такой статьи там нет.
Вот, что цитировал в 2013 г. Ю. Мухин в своей статье „Незамечаемая сенсация”:
Американский совет по Германии
Для претворения в жизнь положений Канцлер-акта в США была создана специальная структура – „Американский совет по Германии” (American Council on Germany, ACG).
Мощнейшая структура, при ближайшем рассмотрении. Кстати, единственная статья в Википедии по этой организации – лишь на немецком. Странно, совет американский, а на английском информации ноль.
В чём же заключается мощь данной организации, каково её влияние на политику Германии, её экономику и культуру? Зайдём на великолепно сделанный сайт Американского совета по Германии http://www.acgusa.org/. В разделе „Задачи совета” читаем:
„ACG исследует политические, экономические и социальные вызовы, которые брошены трансатлантическому сообществу. Совет доводит до соответствующих заинтересованных лиц те пункты, которые будут доминировать, а в некоторых случаях – обязательно реализуются, в международной политике.”
Дальше идут уверения о взаимном обмене идеями и опытом по обе стороны Атлантики.
Всю свою деятельность ACG строит по следующей схеме.
Слева направо три полюса деятельности:
Не менее интересна диаграмма проникновения США во внутренние дела Германии. Обратите внимание на чёткость одних секторов и уменьшение контрастности других. Честно говоря, подобная откровенность поражает.
Уильям Дроздяк (William M. Drozdiak) – президент ACG. Бывший журналист и редактор. Сначала – в „Вашингтон Пост”, затем сотрудничал уже с глобалистами в „Тайм”. Конечно, член Совета по международным отношениям, влиятельнейшей глобалистской структуры в США. Бывший исполнительный директор фонда Маршалла, чья активность направлена, в том числе, и против России.
Несмотря на солидную биографию, Дроздяк, видимо, просто является „говорящей головой”.
Теперь вице-президенты, те иудеи, которые заправляют.
Поль Аткинс (Paul S. Atkins)
Сотрудник Госдепа, Комиссии по ценным бумагам и биржам (США).
Председатель BATS Global Markets, второго биржевого оператора США.
Участник глобалистского мозгового центра „Института американского предпринимательства”.
Бывший партнёр международного консалтингого центра «PricewaterhouseCoopers».
Фрэнсис Келли мл. (Francis J. Kelly Jr.)
Член того же Совета по международным отношениям, а также Атлантического совета США.
И, что интересно, исполняющий директор Дойче Банка. А также член коллегии Европейского института, цель которого – выстраивать политику ЕС в соответствии с интересами США и их глобалистских структур.
Марн Левин (Marne L. Levine)
Замужем за сыном влиятельного Ф. Дойча.
Бывший зам. помощника министра финансов США.
Член Трёхсторонней комиссии.
Член правления Фейсбука.
Директор Национального фонда демократии, National Endowment for Democracy. Того самого, что вёл и ведёт активнейшее насаждение либеральных ценностей повсюду в мире, в т.ч. и в России.
Пол Волкер
Этого деятеля особо представлять не надо, слишком заметная широкой публике фигура. Просто процитируем Википедию:
„Ранее занимал должности заместителя министра финансов США (1969—1974),
президента Федерального резервного банка Нью-Йорка (1975—1979)
и председателя правления Федеральной резервной системы США (1979—1987).
Член Бильдербергского клуба,
Совета по международным отношениям,
председатель Северо-американского отделения Трёхсторонней комиссии,
член Группы 30 (G 30),
председатель фирмы Rothschild Wolfensohn Company (Ротшильд Уолфенсон компани),
ключевое действующее лицо в обвале золотого стандарта при президенте Никсоне,
долговременный партнёр семьи Рокфеллеров”.
Особо обратим внимание любителей резко противопоставлять Ротшильдов и Рокфеллеров на приведённую, весьма примечательную биографию. Прямо в глаза бросается, правда, чудесно!?
Кроме перечисленных почётных вице-президентов (за исключением неупомянутого William R. Harman), в списке ещё 17 директоров. Со схожими биографиями. Так что мы видим, как состав Американского совета по Германии не только теснейшим образом завязан на глобалистские структуры, но также и на правительство США. Охватывая все области бизнеса и финансов.
Печальный вывод
Вот и получается, что „свободная демократическая” страна Германия по факту – привилегированная колония Соединённых Штатов. Точнее – глобалистских структур, осуществляющих управление с территории США.
Отсюда и все колебания той же Меркель на европейском политическом поприще. Включая и её позицию по Украине.
Как остроумно подметил коллега nikolay_skirda : „Мдаа, метания Меркель в этом свете тановятся предельно понятны и лишаются всей квантовой неопределенности”.
Плотно повязана Германия американо-иудейской сетью институциональных, финансовых и коммерческих ограничений.
Сеть эта сплеталась десятилетиями, а самые главные её узлы были завязаны сразу после Второй мировой войны.
Мы уже помещали материал о т.н. „Канцлер-акте”. Однако не трудитесь консультироваться в Википедии по данной теме: такой статьи там нет.
Вот, что цитировал в 2013 г. Ю. Мухин в своей статье „Незамечаемая сенсация”:
Сенсация состоит в том, что в недавно вышедшей книге генерала Герда-Гельмута Комоссы «Немецкая карта. Скрытая игра секретных служб» сообщается о том, что 21 мая 1949 года США подписали с временным правительством ФРГ секретный государственный договор, в котором на период до 2099 года (!) прописаны условия государственного «суверенитета» Федеративной Республики Германии.
Поверженным немцам там предписаны три обязательных условия.
Поверженным немцам там предписаны три обязательных условия.
- Каждый новый канцлер ФРГ обязан в обязательном порядке подписать в США так называемый канцлеракт. Что скрывается в этом сверхсекретном документе неизвестно. Однако об этом не трудно догадаться в контексте остальных двух условий и самого факта наличия как секретного государственного договора, так и дополнительного канцлеракта.
- США осуществляют полный контроль за германскими средствами массовой информации – за радио и телевидениме, печатными изданимия (газеты, журналы, издательства), кинопродукцией, театром, музыкой, школьными воспитательными программами, учебныеми планами и т.д.
- США продолжают «хранить» весь государственный золотой запас ФРГ в американских хранилищах.”
Американский совет по Германии
Для претворения в жизнь положений Канцлер-акта в США была создана специальная структура – „Американский совет по Германии” (American Council on Germany, ACG).
Мощнейшая структура, при ближайшем рассмотрении. Кстати, единственная статья в Википедии по этой организации – лишь на немецком. Странно, совет американский, а на английском информации ноль.
В чём же заключается мощь данной организации, каково её влияние на политику Германии, её экономику и культуру? Зайдём на великолепно сделанный сайт Американского совета по Германии http://www.acgusa.org/. В разделе „Задачи совета” читаем:
„ACG исследует политические, экономические и социальные вызовы, которые брошены трансатлантическому сообществу. Совет доводит до соответствующих заинтересованных лиц те пункты, которые будут доминировать, а в некоторых случаях – обязательно реализуются, в международной политике.”
Дальше идут уверения о взаимном обмене идеями и опытом по обе стороны Атлантики.
Всю свою деятельность ACG строит по следующей схеме.
Слева направо три полюса деятельности:
- Отношения между США и Германией;
- Между США и расширенным составом ЕС;
- Трансатлантическое партнёрство в разрешении глобальных вызовов.
Не менее интересна диаграмма проникновения США во внутренние дела Германии. Обратите внимание на чёткость одних секторов и уменьшение контрастности других. Честно говоря, подобная откровенность поражает.
- Как видим, вопросы, связанные с поведением Германии в ходе разворачивающейся глобализации полностью исключены из управления самой Германии.
- Технологии и инновации – здесь Германии дозволено подавать голос, спросив перед этим разрешение. То же и с вопросами иммиграции. Вот почему в стране столько турок и прочих албанцев, а также евреев, видеть у себя которых коренные немцы вряд ли желали бы.
- Вопросы безопасности и экологии – здесь у Германии явно имеется совещательный голос.
- Наконец, сельское хозяйство и муниципальное развитие – эти вопросы немцы решают сами под контролем США.
Такая получается демократия…
Опять Варбурги
Покажем также один из методов, которым пользуются американцы для эффективной дрессировки немецкой бизнес-элиты и политиков.
С 1992 года, когда янки, наконец, осознали негативное, с их точки зрения, влияние восточных немцев, избалованных безплатными медициной и образованием, на своих западных собратьев.
Чтобы по-прежнему держать германского пса на коротком поводке, „на простор немецкой волны выплыл расписной иудейски челн” – Эрик Варбург.
Надеемся, что эта фамилия вам что-то говорит. Иначе – см. статью „Кто купил СССР”, там кое-какие любопытные подробности.
Итак, совет создаёт ещё один механизм управления – Eric M. Warburg Chapters around the United States. Обратимся к словарю, смотрим значение слова Chapter: „собрание каноников или членов монашеского или рыцарского ордена”.
Т.е. создана орденская структура, немецкие ученики которой распределены по специальным отделениям, созданными в19 американских штатах. Все центры профильные, например, в Вирджинии – вопросы экологии, в Атланте – коммерция и т.д. Так формируется и контролируется мировоззрение, а, следовательно, и поступки немецкой элиты.
О лидерах Американского совета по Германии (ACG)
Опять Варбурги
Покажем также один из методов, которым пользуются американцы для эффективной дрессировки немецкой бизнес-элиты и политиков.
С 1992 года, когда янки, наконец, осознали негативное, с их точки зрения, влияние восточных немцев, избалованных безплатными медициной и образованием, на своих западных собратьев.
Чтобы по-прежнему держать германского пса на коротком поводке, „на простор немецкой волны выплыл расписной иудейски челн” – Эрик Варбург.
Надеемся, что эта фамилия вам что-то говорит. Иначе – см. статью „Кто купил СССР”, там кое-какие любопытные подробности.
Итак, совет создаёт ещё один механизм управления – Eric M. Warburg Chapters around the United States. Обратимся к словарю, смотрим значение слова Chapter: „собрание каноников или членов монашеского или рыцарского ордена”.
Т.е. создана орденская структура, немецкие ученики которой распределены по специальным отделениям, созданными в19 американских штатах. Все центры профильные, например, в Вирджинии – вопросы экологии, в Атланте – коммерция и т.д. Так формируется и контролируется мировоззрение, а, следовательно, и поступки немецкой элиты.
О лидерах Американского совета по Германии (ACG)
Уильям Дроздяк (William M. Drozdiak) – президент ACG. Бывший журналист и редактор. Сначала – в „Вашингтон Пост”, затем сотрудничал уже с глобалистами в „Тайм”. Конечно, член Совета по международным отношениям, влиятельнейшей глобалистской структуры в США. Бывший исполнительный директор фонда Маршалла, чья активность направлена, в том числе, и против России.
Несмотря на солидную биографию, Дроздяк, видимо, просто является „говорящей головой”.
Теперь вице-президенты, те иудеи, которые заправляют.
Поль Аткинс (Paul S. Atkins)
Сотрудник Госдепа, Комиссии по ценным бумагам и биржам (США).
Председатель BATS Global Markets, второго биржевого оператора США.
Участник глобалистского мозгового центра „Института американского предпринимательства”.
Бывший партнёр международного консалтингого центра «PricewaterhouseCoopers».
Фрэнсис Келли мл. (Francis J. Kelly Jr.)
Член того же Совета по международным отношениям, а также Атлантического совета США.
И, что интересно, исполняющий директор Дойче Банка. А также член коллегии Европейского института, цель которого – выстраивать политику ЕС в соответствии с интересами США и их глобалистских структур.
Марн Левин (Marne L. Levine)
Замужем за сыном влиятельного Ф. Дойча.
Бывший зам. помощника министра финансов США.
Член Трёхсторонней комиссии.
Член правления Фейсбука.
Директор Национального фонда демократии, National Endowment for Democracy. Того самого, что вёл и ведёт активнейшее насаждение либеральных ценностей повсюду в мире, в т.ч. и в России.
Пол Волкер
Этого деятеля особо представлять не надо, слишком заметная широкой публике фигура. Просто процитируем Википедию:
„Ранее занимал должности заместителя министра финансов США (1969—1974),
президента Федерального резервного банка Нью-Йорка (1975—1979)
и председателя правления Федеральной резервной системы США (1979—1987).
Член Бильдербергского клуба,
Совета по международным отношениям,
председатель Северо-американского отделения Трёхсторонней комиссии,
член Группы 30 (G 30),
председатель фирмы Rothschild Wolfensohn Company (Ротшильд Уолфенсон компани),
ключевое действующее лицо в обвале золотого стандарта при президенте Никсоне,
долговременный партнёр семьи Рокфеллеров”.
Особо обратим внимание любителей резко противопоставлять Ротшильдов и Рокфеллеров на приведённую, весьма примечательную биографию. Прямо в глаза бросается, правда, чудесно!?
Кроме перечисленных почётных вице-президентов (за исключением неупомянутого William R. Harman), в списке ещё 17 директоров. Со схожими биографиями. Так что мы видим, как состав Американского совета по Германии не только теснейшим образом завязан на глобалистские структуры, но также и на правительство США. Охватывая все области бизнеса и финансов.
Печальный вывод
Вот и получается, что „свободная демократическая” страна Германия по факту – привилегированная колония Соединённых Штатов. Точнее – глобалистских структур, осуществляющих управление с территории США.
Отсюда и все колебания той же Меркель на европейском политическом поприще. Включая и её позицию по Украине.
Как остроумно подметил коллега nikolay_skirda : „Мдаа, метания Меркель в этом свете тановятся предельно понятны и лишаются всей квантовой неопределенности”.
***
С.Ю. Сальников
***
Источник.
Источник: ss69100.livejournal.com