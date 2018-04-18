Китай готов к войне

Пока к торговой. Но на драку не напрашивается

На фоне усиливающихся санкций США в отношении России и последовавших затем обвала рубля и акций полезно посмотреть на попытки США навязать свою волю Китаю — и тоже с помощью санкций. В ответ на американский шантаж Китай, проявляя жесткость, ведет куда более изощренную и осторожную игру, всячески пытаясь избежать открытой конфронтации.

Все началось не 23 марта, когда американский президент Дональд Трамп подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая». Задолго до этого Вашингтон грозил торговыми ограничениями, требуя от Пекина уступок. А в прошлом году ввел пошлины на китайский алюминий. Еще Трампа очень беспокоит, что в КНР «отжимают» технологии и программное обеспечение у американских компаний, делающих бизнес в Поднебесной. Также Белый дом озабочен дефицитом в торговле с Китаем, то ли в 250, то ли в 500 млрд долларов.

Идиотизм обвинять Китай в том, что он пользуется технологическим прогрессом, разделением труда, инвестирует в Америку, работает в рамках ВТО. Но, судя по всему, это лишь повод для Вашингтона, casus belli. Китайцы со своей стороны терпеливо ведут диалог, пытаясь найти решение, убеждая и предупреждая, что ультиматумы и санкции приведут к ответу и в конечном счете к торговой войне. Но воинственный хозяин Белого дома, как известно, договариваться не мастер.

В самый разгар жесткой перепалки, 4 апреля, главный экономический советник президента США Ларри Кудлоу вешал лапшу на уши американской публике (в числе которой и президент США). Анонсируя введение 25-процентной пошлины на импорт 1300 наименований китайских товаров (от плоских телевизоров до деталей самолетов на сумму 50 млрд долларов), он уверял, что это будет блицкриг. «Лично я считаю, что китайцы отступят и будут сотрудничать», — объявил он в эфире Fox News. Но тут вдруг выяснилось, что Китай в группу вассалов не входит. Устами представителя МИД КНР Лу Кана было заявлено, что Пекин не хочет войны, но ее не боится. «Нынешний торговый конфликт между Китаем и США спровоцирован единолично американской стороной. По своей природе он заключается в том, что США своей односторонней политикой и протекционизмом бросают вызов глобальной свободной торговле и многосторонности, — резюмировал Лу Кан. — Китай продолжит следовать по пути расширения реформ и открытости, будет поддерживать систему многосторонней торговли, содействовать глобальной либерализации, упрощению торговли и движения капиталов».

Заметим, что Пекин ведет диалог аккуратно, уважительно, но жестко (нам бы поучиться!). В ответ на выпад Вашингтона посол Китая в США Цуй Тянькай спокойно призвал торгового партнера отказаться от «односторонних и протекционистских практик». Пытаясь удержать США в правовом поле, Китай инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации. Убедившись, что Трамп не шутит, Пекин озвучил номенклатуру американских товаров, которые будут облагаться такой же пошлиной в 25% и пополнят бюджет КНР ровно на те же 50 млрд. Обратите внимание: китайский список в 10 раз короче американского, в нем всего 106 товаров из США.

Трамп счел реакцию Китая «несправедливой», закусил удила и поручил торговому ведомству США рассмотреть вопрос о введении дополнительных пошлин в размере 100 млрд долларов. Тоном классного руководителя он попытался поставить провинившегося в угол: «Вместо того чтобы изменить свое поведение, Китай решил нанести ущерб нашим фермерам и нашим производителям». При этом США считают себя вправе действовать административными методами, например, ограничивая покупку китайцами американских активов.

Но это все пока пристрелка. Дальнейший обмен ударами угрожает сходом лавины. Что тогда? В запасе у США их излюбленное глобальное оружие — манипулирование ценами на энергоносители. Резко взвинтив котировки нефти, они могут больно ударить по Китаю — крупнейшему потребителю углеводородов. Но при этом выиграет Россия, а как это может допустить Вашингтон?

Китай же начал перестройку мировых финансов под себя, в частности, запустив торговлю фьючерсами на нефть в юанях. Если Поднебесная начнет сбрасывать или хотя бы ограничивать приобретение американских бумажек — долговых обязательств ФРС США, мало не покажется. С учетом того, что Китай является крупнейшим (19%) иностранным держателем государственного американского долга (1,2 трлн долларов, около 9% всего объема), одно только предположение в СМИ об этом вызвало панические настроения на фондовых и валютных биржах США. А еще существует возможность ослабления юаня (не так сильно, как в свое время опустили рубль) и множество других вариантов. Нам бы такие рычаги...

От всего этого не поздоровится никому (в том числе и России, которая сильно зависит от конъюнктуры глобальных рынков). Но в Белом доме, похоже, забыли, что имеют дело с консолидированной страной, где правит компартия, а ее лидер получил неограниченный мандат. Если там рассчитывают на «пятую колонну», то сильно ошибаются. В целом же действия Вашингтона прогнозируемы. Они исходят из узких горизонтов планирования, не более полутора президентских сроков. Трамп широко анонсировал протекционизм в ходе предвыборной кампании: «Торговые вой-ны — это хорошо. В них легко выиграть». Несколько примитивно, если учесть, что искомого результата можно было бы добиться и в рамках мирных процедур Транстихоокеанского парт-нерства, откуда США сбежали волею нынешнего хозяина Белого дома. Хотя, конечно, американские элиты, вероятно, мыслят изощреннее, намереваясь нанести удар по технологическому взлету Китая, а может, и по фундаментальным основам китайской политической системы — в целом по своему основному мировому конкуренту...

В сущности, Трамп поспешил с тем, чего объективно трудно избежать (хотя в Пекине всячески пытались): прямого столкновения экономических гигантов. За экономикой стоят более глубокие противоречия — политические и идеологические в широком смысле. Китай — социалистическая держава, предлагающая миру совсем иной формат мироустройства и международных отношений: на принципах взаимной выгоды, взаимного уважения и учета интересов. Ну как это могут принять в Вашингтоне, где рассматривают китайскую политику как угрозу глобализации по-американски? А китайский проект «Один пояс и один путь» на 1 трлн долларов в США видят как «захват подконтрольной территории»...

Как учил старина Маркс, противоречия держав обостряются. На повестке дня списание колоссальных долгов, накопленных Западом, столетиями жившим за счет остального мира. А тут как раз уходит поколение, на своей шкуре испытавшее кошмары мировой войны. Даже для Трампа бомбардировки и миллионы жертв — это абстракция, а для молодых политиков, лишенных ума и чувства ответственности, — это вообще виртуальная реальность с множеством «жизней». Они не читали ни Маркса, ни генерала Карла фон Клаузевица, утверждавшего, что война есть продолжение политики иными средствами. Поэтому нет уверенности в том, что, начиная торговую войну, в США понимают, чем все это может закончиться.

а в это время

Обозначив жесткую позицию и готовность к ответным мерам, КНР сделала шаг назад, как это принято в восточных боевых искусствах. На открытии Боаоского азиатского форума лидер КНР Си Цзиньпин сделал несколько примирительных заявлений. Он сказал, что его страна не намерена своими действиями подрывать устоявшийся миропорядок. Си Цзиньпин прямо ответил на претензии Дональда Трампа насчет большого положительного баланса в торговле с США, уверив, что это не является целью Китая и пообещав увеличить импорт. При этом, по словам китайского лидера, это делается исключительно для насыщения внутреннего рынка качественными западными товарами и повышения уровня жизни народа. Одно условие: Запад должен снять ограничения на ввоз в Китай высокотехнологичной продукции. Си Цзиньпин также заверил мир (обращаясь на самом деле к коллеге Трампу), что Китай усилит защиту интеллектуальной собственности, которая «является стимулом для повышения конкурентоспособности экономики Китая».

Источник: www.trud.ru