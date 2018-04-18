К чему приведут санкции. Валерий Пякин
18:44. 18 апреля 2018 Просмотров - 60 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Как из США делают региональную державу
Президент Фонда Концептуальных Технологий Валерий Пякин комментирует пакет новых международных санкций, которые, возможно, будут введены против России со следующей недели.
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Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко М.В., Ефимов В.А., Зазнобин В.М.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai