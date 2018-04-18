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К чему приведут санкции. Валерий Пякин

18:44. 18 апреля 2018 Просмотров - 60 Нет комментариев Опубликовал:

Как из США делают региональную державу

Президент Фонда Концептуальных Технологий Валерий Пякин комментирует пакет новых международных санкций, которые, возможно, будут введены против России со следующей недели.

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Рекомендуем:

Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко М.В., Ефимов В.А., Зазнобин В.М.

Книги Внутреннего Предиктора СССР

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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