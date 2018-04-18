К чему приведут санкции. Валерий Пякин

Концептуал СМИ Как из США делают региональную державу

Президент Фонда Концептуальных Технологий Валерий Пякин комментирует пакет новых международных санкций, которые, возможно, будут введены против России со следующей недели.



============================================================================

Рекомендуем:

Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко М.В., Ефимов В.А., Зазнобин В.М.



Книги Внутреннего Предиктора СССР



==========================================================================