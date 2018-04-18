Главная » Аналитика, Видео, Политика, События Настоящего, Экономика

Чем опасно сближение России и Китая

10:03. 18 апреля 2018 Просмотров - 28 Нет комментариев Опубликовал:

Торговая война двух экономических держав США и Китая так и не началась. Анонсировав меры друг против друга, Вашингтон и Пекин притихли. Началась война нервов, итогом которой, видимо, станут уступки одной из сторон. И хотя Китай заявляет, что не допустит давления США на свои экономические интересы, Поднебесная активно ищет им замену.

На днях Москву посетили министры иностранных дел и обороны КНР. Последний, к слову, произнес речь, которая стала сенсацией. Министр обороны Китая назвал Россию союзником, а свой визит обозначил как прямую поддержку России в ее противостоянии с США. Это первый случай, когда китайское руководство настолько четко обозначило свои приоритеты во внешней политике.

Однако рассуждения о том, что Поднебесная ищет в России замену американскому рынку - ошибочны. Скорее мы нужны Пекину в качестве источника прорывных военных технологий. И в этом кроется некоторая опасность для нас.

Источник: topwar.ru

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости России и Крыма. Сегодня 6 февраля 2015
...вто время как США меньше, чем европейцы, заинтересованы в скорейшем урегулировании...НАТО опасные сближения самолетов альянса и РФ Россия решает проблемы, связанные с опасными сближениями .... Источник Loading... СМИ: Россия и Китай отодвигают США на второй план...
События в России и в мире: тенденции за неделю (29.12.2014-04.01.2015)
...полях сражений»: - США; - Россия; - Китай; - и те надгосударственные силы, ... партий увеличится более чем в два раза....у власти) представляет опасность для России. Еще один вариант...заявлениям, Меркель «перевербовали». - Сближение с Евразийским союзом (ЕАЭС)...
События в России и в мире: тенденции за неделю (24.11-30.11.2014)
... «полях сражений») являются: - США - Россия - Китай - и те надгосударственные силы, которые.../30/1223936.shtml). Опасность «майдана» в России остается, свидетельством чему является: - По...под контроля США и ее сближение с Россией: - Стамбул встретил протестами...
Libération: Россия и ЕС должны федерализировать Украину
...несет в себе столько опасностей, что Евросоюзу нельзя продолжать... опасность – это мировая анархия. Вторая опасность – это союз между Россией и Китаем,...для России менее рискованным, чем сближение с Китаем, поскольку их экономики взаимодополняемы: Россия ...
Эксперт: Японии важно иметь с Россией нормальные отношения сотрудничества
..., чтобы полакомиться блюдами из опасной, но вкусной рыбы фугу,...в гораздо меньшей степени, чем ранее заинтересованы и вынуждены ...Японии также важно помешать сближению России и Китая в политической области? ... и состоящую из более чем двадцати мелких островов и...
События в России и в мире: тенденции за неделю (08.12-14.12.2014)
...полях сражений»: - США; - Россия; - Китай; - и те надгосударственные силы... – Свидетельство, что опасность войны высока, раз ...дестабилизировать Россию и Европу, не допустить их сближения, ... символическое обозначение России как «Мордора», чему помешала позиция ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>