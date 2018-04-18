Главная » Невероятное в мире

Большая часть научной литературы является ложью

09:10. 18 апреля 2018 Просмотров - 200 Один комментарий Опубликовал:
Ещё пример, как работает Матрица.

Впервые запостил информацию с „Диссернета” – и появляется перевод с английского двух статей о научных медицинских журналах.

О качестве публикаций в них. Точнее, об отсутствии такового.

С рекомендацией авторов не доверять публикуемым в известных реферированных журналах сведениям.
*

Lancet и Медицинский журнал Новой Англии (New England Journal of Medicine) – это два самых престижных медицинских журнала в мире. Поэтому поразительно, что оба их главных редактора публично рассказали, что коррупция разрушает науку.

Главный редактор журнала Lancet, Ричард Хортон (Richard Horton), написал недавно:

Большая часть научной литературы, возможно, половина, может просто не соответствовать действительности.


Будучи заваленной исследованиями с малыми объемами выборки, ничтожными эффектами, недостоверными поисковыми анализами, а также очевидными конфликтами интересов, вместе с одержимостью соответствием модным тенденциям сомнительной важности, наука повернула в сторону тьмы.

Как сказал один из участников, «плохие методы дают результаты».

Академия медицинских наук, Совет по исследованиям в области медицины и Совет по исследованиям в области биотехнологии и биотехнических наук теперь ставят свою репутацию превыше расследования этих сомнительных исследовательских практик.

Очевидный эндемический характер [то есть распространенность в пределах научной культуры] неприемлемого исследовательского поведения внушает тревогу.

В своем стремлении рассказать убедительную историю ученые слишком часто подгоняют данные к своей желательной картине мира. Или подстраивают гипотезы к своим данным.

Редакторы журналов тоже заслуживают львиную долю критики. Мы помогаем и содействуем худшим проявлениям поведения. Наше молчаливое согласие с факторами влияния подогревает нездоровую конкуренцию за завоевание места в нескольких избранных журналах.

Наша любовь к «значимости» отравляет литературу множеством статистических сказок. Мы отклоняем важные утверждения.

Журналы – не единственные злоумышленники. Университеты включены в постоянную борьбу за деньги и талант, критические точки, которые благоприятствуют редуктивным методам, таким как впечатляющая публикация. Государственные процедуры оценки, такие как ResearchExcellenceFramework, поощряют недобросовестные практики.

А отдельные ученые, включая их самое высшее руководство, мало что делают, чтобы изменить культуру исследования, которая временами граничит со злым умыслом.

***

Часть проблемы состоит в том, что ни у кого нет стимула быть правым.

Примерно то же написала редактор Медицинского журнала Новой Англии, д-р Марша Энджелл (Marcia Angell):

Просто более невозможно верить большей части публикуемых клинических исследований или полагаться на суждения проверенных врачей или авторитетные медицинские методички.

Мне не доставляет удовольствия этот вывод, к которому я медленно и неохотно пришла после двадцатилетней работы в качестве редактора Медицинского журнала Новой Англии.

В своем обязательном к прочтению эссе д-р Энджелл проходится по фармакологическим компаниям, университетским медицинским факультетам, а также медицинским группам, которые устанавливают критерии диагностики и лечения, описывая их как погрязшие в коррупции и конфликтах интересов.

И мы ранее отмечали, что правительство иногда использует грубую силу для прикрытия коррупции в медицинской и научной сферах.

Постскриптум: Коррупция не ограничивается медицинской или научной сферами. Вместо этого коррупция стала системной во всех видах профессий… и она настолько вездесуща, что разрушает саму структуру Америки.

***


Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Америка, ложь, медицина, наука
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
... представлений. [В специальной литературе такие представления называют холистическими ...целиком — неокортикальная функция. Хотя большая часть обонятельной информации перерабатывается в лимбической..., которые тоже не являются его научными владениями. В книге ...
В.А.Чудинов - Моё отношение к лженауке
... отличительными чертами псевдонаучной теории являются: «игнорирование или искажение ...признание этого факта перечеркнет большую часть научной продукции данного института. Поэтому... Церкви» и агиографическая литература. Дополнительная особенность работы автора...
Мое отношение к лженауке В.А.Чудинов
...из соискателей в списке литературы сослался на Детскую энциклопедию...Характерными отличительными чертами псевдонаучной теории являются: «игнорирование или искажение ... признание этого факта перечеркнет большую часть научной продукции данного института. Поэтому...
Разбираемся с прививками. Часть 16. Полиомиелит
... болезни приводят большие количества употребляемого дезоксисахара, который особенно часто является производным в ...что пишется о прививках в научной литературе в наше время. ДДТ ...считают, что эта гипотеза имеет больше научных доказательств, чем другие, тем ...
Знания от Nа_чала. Часть 1-20. ИСТИННОЕ ЛИЦО СОРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ или ПОЧЕМУ МЫ СТАЛИ БОЛЕТЬ ЧАЩЕ, А КОЛИЧЕСТВО НЕИЗЛЕЧИМЫХ НЕДУГОВ ТОЛЬКО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ?
... нее голова большая”. В Англии лошадь является эталоном секса.... зависимости от используемой литературы могут иметь различные ... астральное и ментальное) научными терминами (неинерционная масса ....» Часть: 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4, Приложение к части 4...
Глава 9. ИНОЕ ОСОЗНАНИЕ. Часть 3 – Физика реалий. Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
... к себе. Взывает, являет! Их являет для будущих действий – ...инициативе Гиммлера стал главной научно-исследовательской структурой в рамках...с которыми они связаны. В литературе (в России) их называют ... БЕЗ инсулина. У них большую ЧАСТЬ времени сахар высокий – и...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>