Большая часть научной литературы является ложью

Lancet и Медицинский журнал Новой Англии (New England Journal of Medicine) – это два самых престижных медицинских журнала в мире. Поэтому поразительно, что оба их главных редактора публично рассказали, что коррупция разрушает науку.

Ещё пример, как работает Матрица.Впервые запостил информацию с „Диссернета” – и появляется перевод с английского двух статей о научных медицинских журналах.О качестве публикаций в них. Точнее, об отсутствии такового.С рекомендацией авторов не доверять публикуемым в известных реферированных журналах сведениям.



Будучи заваленной исследованиями с малыми объемами выборки, ничтожными эффектами, недостоверными поисковыми анализами, а также очевидными конфликтами интересов, вместе с одержимостью соответствием модным тенденциям сомнительной важности, наука повернула в сторону тьмы.



Как сказал один из участников, «плохие методы дают результаты».



Академия медицинских наук, Совет по исследованиям в области медицины и Совет по исследованиям в области биотехнологии и биотехнических наук теперь ставят свою репутацию превыше расследования этих сомнительных исследовательских практик.



Очевидный эндемический характер [то есть распространенность в пределах научной культуры] неприемлемого исследовательского поведения внушает тревогу.

В своем стремлении рассказать убедительную историю ученые слишком часто подгоняют данные к своей желательной картине мира . Или подстраивают гипотезы к своим данным.



Редакторы журналов тоже заслуживают львиную долю критики. Мы помогаем и содействуем худшим проявлениям поведения. Наше молчаливое согласие с факторами влияния подогревает нездоровую конкуренцию за завоевание места в нескольких избранных журналах.



Наша любовь к «значимости» отравляет литературу множеством статистических сказок. Мы отклоняем важные утверждения.



Журналы – не единственные злоумышленники. Университеты включены в постоянную борьбу за деньги и талант, критические точки, которые благоприятствуют редуктивным методам, таким как впечатляющая публикация. Государственные процедуры оценки, такие как ResearchExcellenceFramework, поощряют недобросовестные практики.



А отдельные ученые, включая их самое высшее руководство, мало что делают, чтобы изменить культуру исследования, которая временами граничит со злым умыслом.

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Часть проблемы состоит в том, что ни у кого нет стимула быть правым.

Примерно то же написала редактор Медицинского журнала Новой Англии, д-р Марша Энджелл (Marcia Angell):

Просто более невозможно верить большей части публикуемых клинических исследований или полагаться на суждения проверенных врачей или авторитетные медицинские методички.



Мне не доставляет удовольствия этот вывод, к которому я медленно и неохотно пришла после двадцатилетней работы в качестве редактора Медицинского журнала Новой Англии.

В своем обязательном к прочтению эссе д-р Энджелл проходится по фармакологическим компаниям, университетским медицинским факультетам, а также медицинским группам, которые устанавливают критерии диагностики и лечения, описывая их как погрязшие в коррупции и конфликтах интересов.

И мы ранее отмечали, что правительство иногда использует грубую силу для прикрытия коррупции в медицинской и научной сферах.

Постскриптум: Коррупция не ограничивается медицинской или научной сферами. Вместо этого коррупция стала системной во всех видах профессий… и она настолько вездесуща, что разрушает саму структуру Америки.