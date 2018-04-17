Зачем США собирают в Панаме авиационный кулак?

Пока внимание всего мира было приковано к событиям вокруг Сирии, на амероблогодроме, со ссылкой на источники из военных в отставке, появились сообщения о беспрецедентной переброски войск США в Панаму. Сообщается, что на американские военные базы прибыло:

F-22 Raptor – до 35 машин (фото самолетов, сделанное на телефон в аэропорту Albrook)

Boeing CH-47 Chinook – до 50 машин (фото из интернета)

Northrop B-2 Spirit – замечено 2 (фото из интернета)

Транспортник Lockheed C-5 Galaxy – до 15 самолетов

Так же сообщается о, как минимум, 13-ти пассажирских Lockheed L1110, приземлявшихся на военные базы.

Источником информации блогеров были исключительно сухопутные люди, зеленые береты, поэтому данных по перемещению флотов у них нет. Тем не менее, зоркий глаз ветеранов обнаружил на рейде Панама-Сити французский фрегат FREMM, которому абсолютно нечего там делать. Разве что прикрывать проходящую канал атомную субмарину (фото, сделанное в Панаме), которой в такой дали от Франции тоже, в обще-то, делать нечего:

Мы не знаем, насколько эта информация достоверна, РИА новости про такое, как обычно не сообщает, поэтому, для начала, давайте поговорим о бабках.

Регион, о котором идет речь в данном повествовании называется банановое государство Панама, которое существует исключительно потому, что там, кроме бананов, есть еще Панамский канал, который построили, как пишут, в 1920-м году.

Во сколько обошлась его постройка сказать сложно, поскольку курс капиталовложений тех лет в разы изменился. Однако везде написано, что строительство так называемого Никарагуанского канала обойдется в 50 миллиардов долларов (зеленым показан маршрут, по которому идет строительство):

Он в два с лишним раза длиннее Панамского, поэтому в два раза дороже. Отсюда, цена Панамского канала – порядка 20 миллиардов долларов.

Ежегодно через Панамский канал проходят около 14 000 яхт, пароходов (5 % мировых океанских грузоперевозок) и кораблей разных классов. Цены за это удовольствие сильно варьируют и внеочередные билеты даже продаются на биржах, достигая 400 000 долларов США.

Для начала умножим 14 000 на 400 000, получим 5 600 миллионов, то есть пять с половиной миллиардов долларов, из которых, за вычетом расходов будет 5 миллиардов чистой прибыли в год. Таким образом Панамский канал, при максимальной цене за билеты, окупается за 4-5 лет. При цене 200 000 за проход он окупится за 10 лет.

Для пароходов длиной до 30 метров цена прохода там порядка 2 000 долларов, но такие баркасы по океанам не ходят. В основном деньги поднимают с больших пароходов, которые, кроме того что платят налог с каждой тонны, платят еще и за проход вне очереди, поскольку бананы, например, в трюме, не могут долго ждать. Поэтому по 2 000 там только богатые яхтсмены и платят, для остальных тарифы астрономические.

К слову, в свете этих очевидных финансовых фактов Суэцкий и Панамский каналы давно привлекают внимание теоретиков заговора, поскольку эти транспортные артерии – настоящее золотое дно. Ни тот ни другой с трафиком не справляются, а трафики с каждым годом растут. Почему каждому каналу не построить еще один парный, тем более, что каналы старые и по габаритам там уже пройдет далеко не всё?

25-50 миллиардов долларов для таких стран как США или СССР с их триллионными бюджетами – это были сущие пустяки. Для транснациональных корпораций, которые вкладывают огромные деньги в фесйбуки, постройка канала была бы так же замечательной инвестицией, ведь это не мыльный пузырь, а реальные дивиденды. Но…

Но никто почему-то тему не продвигал, что породило у массы людей большие сомнения в самой технологической возможности такого строительства. Больше похоже, что каналы были построены давным-давно, а в 19-м веке их просто расчистили от песка, оставшегося после последнего недавнего катаклизма.

Как бы там и было на самом деле, в любом случае Панамский канал является не просто отличным местом подъёма денег из ничего, но это так же и гениальное вложение в ВМФ, поскольку США всегда могут легко перегнать эскадру из Атлантики в Тихий Океан, а Китай, если США не разрешит, будет или до посинения огибать мыс Горн

или пойдет подо льдами бороздить Берингов пролив:

Как следствие к Панаме и к окружающим странам в течении всего прошлого века было приковано внимание всех ведущих геополитических игроков. В результате у людей сложилось неверное представление о жителях Никарагуа, например, как о народе потомственных профессиональных революционеров, которые пять минут в джунглях не усидят и побегут в ближайший город делать государственный переворот.

Панаму США четко бдили и, когда стал намечаться конец договору The Panama Canal Treaty, в соответствии с которым 31 декабря 1999 года США должны были передать контроль над Панамским каналом правительству Панамы, в Белом доме обнаружили, что Панаме плохо с правами человека.

До химической атаки мирного населения дело не дошло, тогдашний правитель Панамы господин Мануэль Норьега был парень вспыльчивый и потому в ответ на несправедливые обвинения 15 декабря 1989 года он объявил США войну, в которой продержался аж до 18 декабря, поскольку США начали воевать только 17 -го. С тех пор 20-го декабря аборигены Панамы, в память о тех страшных событиях, ежегодно играют по радио траурный марш на 20-е декабря, но во все остальные дни с радостью ублажают американских туристов и исправно перечисляют в американские банки взимаемый за проход по каналу деньги.

Однако в соседнем государстве, в Никарагуа, американцам был не фарт и правами человека там занималось исключительно КГБ СССР. Причем, занималось настолько хорошо, что даже с распадом СССР у американцев с построением демократии в Никарагуа все равно не сложилось и в конечном итоге контракт на строительство так называемого Никарагуанского канала страна подписала с Китаем.

Китай сразу активно повез туда бульдозеры и начал строительство. Как сообщала пресса в 2012-м году – к 2019-му канал уже должен будет начать работу, хотя завершат его окончательно в 2029-м (планировалось так же строительство огромной инфраструктуры: двух портов, аэропорта,нефтепроводов и так далее).

С тех пор пресса как-то тему забыла, а, между тем, уже 2018-й год.

Не знаем, на каком этапе там строительство. Возможно, что покопав кирками базальт пару лет китайцы вдруг осознали, что “не шмогли и еще долго не шмогут”, после чего массово ударились в теории заговора и пересмотра официальной истории.

А может быть все там в полном порядке и в декабре там уже пойдут первые пароходы и китайские крейсера. Для США такая ситуация недопустима, поскольку как только альтернативный канал заработает – в тот же день США начнут закатываться как военно-морская держава.

На фоне этой ПРОБЛЕМЫ какая-то Сирия, какой-то Тайвань и петроюань отступают на 33-й план. Канал – вот ПРОБЛЕМА, которую Вашингтону необходимо срочно решать. И если они не убедят Китай закопать канал под каким-нибудь благовидным предлогом – господству Америки в море придет конец, даже если США после этого построят еще сотню авианосцев.

Исходя из всего вышеизложенного, информация американского блогодрома кажется очень похожей на правду. 2019-й уже скоро и американцы определенно что-то затевают в регионе, перегоняя туда десантные вертолеты в масштабах Вьетнама и новейшую авиационную технику. Так что в ближайшие несколько месяцев, возможно даже недель, возле Панамы случится какое-нибудь знаменательное эпическое событие, о котором потомками будет написано в Википедии. Например, какие-нибудь никарагуанские контрас изнасилуют амерского морпеха. Или отравят его собаку зарином, что тоже будет замечательным поводом для агрессии и начала локальной войны, которая, в свою очередь, будет замечательным развитием ситуации.

Почему замечательным? Потому что, если речь идет не о войне локальной, то, в таком случае, подобное единоразовое усиление гарнизона в Панаме говорит о подготовке к войне ГЛОБАЛЬНОЙ, в ходе которой потери контроля над дорогой между двумя океанами американцы ни при каких обстоятельствах не допустят. Это стратегическая точка. И если силы там настолько укрепляются, то миру во всем мире это не обещает ничего хорошего.

Следим за развитием событий.

Источник: http://infomaxx.ru/perevodika/zachem-ssha-sobirayut-v-paname-aviatsionny…