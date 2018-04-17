Видеоблог №134: Сирия, ракеты и ПВО

Очередной выпуск видеоблога был записан после удара США, Великобритании и Франции по Сирии.

Когда эти «умные, красивые и современные» ракеты большей частью были сбиты, а пролетевшие сквозь сирийское пво оставшиеся три десятка, смогли ранить лишь трех военнослужащих. 14 апреля 2018 года в Москве состоялся внеочередной съезд Партии Великое Отечество (ПВО).

00:00 Итоги удара по Сирии

12:02 Информационная война: не факты, а эмоции

19:44 Про «неизбежность» развала СССР

24:48 О решениях съезда Партии Великое Отечество

38:25 Нужно ли было проводить НЭП

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P.S. Предыдущий выпуск:

Видеоблог — выпуск №133

Источник: nstarikov.ru