Видеоблог №134: Сирия, ракеты и ПВО
Очередной выпуск видеоблога был записан после удара США, Великобритании и Франции по Сирии.
Когда эти «умные, красивые и современные» ракеты большей частью были сбиты, а пролетевшие сквозь сирийское пво оставшиеся три десятка, смогли ранить лишь трех военнослужащих. 14 апреля 2018 года в Москве состоялся внеочередной съезд Партии Великое Отечество (ПВО).
00:00 Итоги удара по Сирии
12:02 Информационная война: не факты, а эмоции
19:44 Про «неизбежность» развала СССР
24:48 О решениях съезда Партии Великое Отечество
38:25 Нужно ли было проводить НЭП
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Источник: nstarikov.ru