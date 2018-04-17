Главная » Мировоззрение, Политика

Видеоблог №134: Сирия, ракеты и ПВО

09:42. 17 апреля 2018 Просмотров - 161 Нет комментариев Опубликовал:

Очередной выпуск видеоблога был записан после удара США, Великобритании и Франции по Сирии.

Когда эти «умные, красивые и современные» ракеты большей частью были сбиты, а пролетевшие сквозь сирийское пво оставшиеся три десятка, смогли ранить лишь трех военнослужащих. 14 апреля 2018 года в Москве состоялся внеочередной съезд Партии Великое Отечество (ПВО).

00:00 Итоги удара по Сирии

12:02 Информационная война: не факты, а эмоции

19:44 Про «неизбежность» развала СССР

24:48 О решениях съезда Партии Великое Отечество

38:25 Нужно ли было проводить НЭП

Скачать аудио

Уважаемые единомышленники!

Если вы хотите смотреть видеоблог и другие ролики с моего канала на Ютуб раньше всех — подписывайтесь на канал: https://www.youtube.com/user/nstarikovru

Также рекомендую подписаться на группу ВКонтакте «Видеотека Николая Старикова» которая, по сути, является резервной копией Ютуб-канала: https://vk.com/nstarikov_video

Задать вопрос в видеоблог можно:

в теме «Вопросы для видеоблога» на моей официальной странице ВКонтакте — на адрес электронной почты: starikov-videoblog@yandex.ru

P.S. Предыдущий выпуск:

Видеоблог — выпуск №133

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, видеоблог
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Правда Путина – слава России
...применения насилия. Это касается и внутренней, и внешней политики. Надо ...нашего интуитивного понимания государства и существовавшего в действительности общественного...внутреннего прессинга «государственными интересами» и «государственным здравым смыслом», то ...
«Наш комплекс С-400 не мог сбить „Томагавки“, выпущенные по Сирии»
...Вашингтоном». «После продолжительного совещания и углубленной дискуссии президент решил ... км. Однако для систем ПВО есть ограничительное понятие радиогоризонта. ... попытка крылатыми ракетами нанести поражение правительственным войскам Сирии обречена на ...
ЛЕОНИД ИВАШОВ: РФ ЖДЕТ КРАХ, ЕСЛИ ПОЗВОЛИТ БОМБИТЬ СИРИЮ. (12.04.2018)
... сбивать американские ракеты в Сирии, заявил, что Вашингтон использует новые и «умные» вооружения.... «Россия обещает сбить все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься...
Япония готова объявить войну России
...настойчиво продолжают претендовать японцы. И хотя нынешний премьер-министр Японии...сотрудничества Александр Собянин. И если авианосцы, миротворцы и корабли японского флота... японских аниме-культуры и кинематорафа. «Активная и агрессивно настроенная японская ...
Сирия и Россия без Америки.
...Ополчение средств массовой информации против Сирии и военные действия против неё ... своего газа через Ирак и Сирию. Поэтому Сирия становится главным центром хранения...интенсивности борьбы, разыгравшейся за контроль Сирии и Ливана. Что касается Турции, ...
Черняев А. Ф. предсказал падение Челябинского метеорита в 2011г.
... обл. по типу тунгусского и предупредил губернатора, назвав сроки.... Пензенский инженерно-строительный институт и аспирантуру Центрального научно-исследовательского ... неординарными подходами, новыми идеями и неожиданным взглядом на привычное,...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>