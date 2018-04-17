Тьерри Мейсан. Как журналисты могут привести нас к войнам

Бомбардировка Сирии 14 апреля 2018 года останется в летописях как пример последствий скандальной журналистики. Тьерри Мейсан возвращается здесь к проблеме использования сенсаций в пропагандистской войне.

„В декабре 2016 года „Белые Каски” – представляющиеся как „гуманитарная организация” или „гражданская оборона” – подписали вышеуказанный документ вместе с джихадистами, которые осадили Дамаск и отключили жителям столицы Сирии водоснабжение. Лишение мирных жителей воды – это военное преступление. Где тогда были „международное сообщество” и большая западная пресса?”

США, Франция и Великобритания бомбили Сирию в ночь с 13 на 14 апреля 2018 года. Эта операция, которая была агрессией в понимании международного права, была представлена как ответ на предполагаемое использование химического оружия Сирийской Арабской Республикой.

Министр обороны США генерал Джеймс Маттис сказал, что не имеет доказательств в подтверждение этого обвинения, но основывается на „достоверных печатных информациях”. В 2011 году прокурор Международного уголовного суда Луис Морено-Окампо выдал на основании публикаций прессы – признанных сегодня ошибочными – международный ордер на арест Муаммара Каддафи, легализируя тем самым интервенцию НАТО. Чтобы начать войну между США и Испанией в 1898 году, правительство США приняло за основу „достоверные печатные информации” газеты Уильяма Рэндольфа Херста [1]. Позже эти статьи оказались совершенно не соответствующими действительности [2]. „Достоверные печатные информации”, на которые сослался Джеймс Маттис, основываются в свою очередь на заявлениях британской неправительственной организации „Белые Каски” („White Helmets”). Она представляется как „гуманитарная организация”, а в действительности является стороной конфликта. Официально она участвовала во многих операциях [сирийской] войны, среди которых было отключение воды пяти миллионам шестисот тысячам жителей Дамаска на срок 40 дней [3]. За несколько часов до налета западных союзников, Россия и Сирия опубликовали свидетельства двух мужчин, присутствующих в больнице в Думе в ходе предполагаемой химической атаки. Они признались, что это была инсценировка, и ни одна атака не имела места [4]. Также, как и в XIX веке, так и сегодня журналисты могут управлять государствами и Международным уголовным судом, чтобы подтолкнуть их к свержению какого-либо „режима” или бомбардированию какого-либо государства. Возникает вопрос: почему в условиях демократии СМИ так часто претендуют на роль „четвертой власти”, что является совершенно незаконным, ибо они для этого не были призваны [избирателями]? СМИ характеризуются тем, что принадлежат крупным капиталистам, которые, кстати говоря, тесно связаны с политическими деятелями, утверждающими, в свою очередь, кто кого отравил на основе своих „достоверных статей”. Например, Уильям Рэндольф Херст был близким родственником президента США Уильяма Маккинли, целью которого было довести до испано-американской войны, и который ее объявил. После Второй мировой войны Советский Союз и Франция привели к принятию Генеральной Ассамблеей ООН различных резолюций, осуждающих содействующую войне пропаганду [5]. Они были включены в национальное законодательство государств-членов. Теоретически, журналисты, занимающиеся этой практикой, должны быть привлечены к ответственности. Но как к этому прийти, если в практике только государства имеют возможность для принятия такого рода правовых действий. Содействующая войне пропаганда запрещена, но в настоящее время национальному законодательству подчиняются только оппозиционные журналисты, которые не имеют возможности для ведения войн, а не государства, которые их начинают.

Перевод

Григорий Грабовский