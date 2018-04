Тьерри Мейсан. Как журналисты могут привести нас к войнам

Бомбардировка Сирии 14 апреля 2018 года останется в летописях как пример последствий скандальной журналистики. Тьерри Мейсан возвращается здесь к проблеме использования сенсаций в пропагандистской войне.

„В декабре 2016 года „Белые Каски” – представляющиеся как „гуманитарная организация” или „гражданская оборона” – подписали вышеуказанный документ вместе с джихадистами, которые осадили Дамаск и отключили жителям столицы Сирии водоснабжение. Лишение мирных жителей воды – это военное преступление. Где тогда были „международное сообщество” и большая западная пресса?”

США, Франция и Великобритания бомбили Сирию в ночь с 13 на 14 апреля 2018 года. Эта операция, которая была агрессией в понимании международного права, была представлена как ответ на предполагаемое использование химического оружия Сирийской Арабской Республикой.

