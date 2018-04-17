Теперь американцев можно бить и указывать им, как они должны себя вести

За Сталина ответили: американскому атташе Форду публично сломали нос в Китае

Изречение американского дипломата не понравилось китайцам. После его неосторожных слов, пять человек публично накинулись на политика, повалили его на пол и сильно избили . Остановить разгневанных китайцев смогла лишь прибывшая на место происшествия полиция.

Американский атташе по культуре в КНР Роберт Форд выступил с речью на выставке современного искусства в Шанхае. Во время своего выступления, дипломат неосторожно высказал критику в отношении экс-главы СССР И.В. Сталина. Атташе публично заявил о своей радости, что китайское искусство отошло от традиций кровавого сталинизма и перешло к современной форме.



Как сообщает информационный портал, у Роберта Форда оказался сломан нос, а по всему телу зафиксированы множественные гематомы от ударом ногами. В результате полученных травм американский атташе проведет в больнице несколько недель.

Примечательно, что нападавшие не понесли серьезного наказания. За свой проступок китайцы получат лишь штраф за хулиганство. МИД Китая поступил не менее символично – направил в официальное посольство США в КНР письмо с извинениями и порекомендовал «больше не критиковать Сталина».



Данный инцидент и реакция внешнеполитического ведомства лишний раз показывает, какую политическую мощь набрал Пекин за последние годы. Сегодня Китай уже дает рекомендации Соединенным Штатам Америки, избивая их послов и не боясь ответной реакции.

Отметим, что инцидент в КНР в целом понятен. Китай – социалистическое государство, где правящей партией является фракция коммунистов. Для китайцев не последнюю роль в формировании государства имеет личность Иосифа Сталина, чей авторитет и сила не подлежат никакому сомнению.



Лидер СССР – культовая личность, в честь него в Китае названо огромное количество улиц и зданий – это дань памяти великому человеку, который очень почитаем китайцами.



Не стоит забывать, что китайские политики и научные работники уделяют серьезное внимание произведениям Сталина, рассматривая их в качестве марксистской идеологической базы деятельности Компартии, которая стояла у руля государственного строительства и достигла всемирно-исторических успехов.



Однако американские политики об этом забыли, что неминуемо привело к расплате. Так сказать, ответил за Сталина.

Григорий Павлодубов

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