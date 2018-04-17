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Теперь американцев можно бить и указывать им, как они должны себя вести

17:14. 17 апреля 2018 Просмотров - 244 Нет комментариев Опубликовал:
За Сталина ответили: американскому атташе Форду публично сломали нос в Китае

ÐÐ° Ð¡ÑÐ°Ð»Ð¸Ð½Ð° Ð¾ÑÐ²ÐµÑÐ¸Ð»: Ð°Ð¼ÐµÑÐ¸ÐºÐ°Ð½ÑÐºÐ¾Ð¼Ñ Ð°ÑÑÐ°ÑÐµ Ð¤Ð¾ÑÐ´Ñ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÑÐ½Ð¾ ÑÐ»Ð¾Ð¼Ð°Ð»Ð¸ Ð½Ð¾Ñ Ð² ÐÐ¸ÑÐ°ÐµАмериканский дипломат, выступая на одном из культурных мероприятий Китая, поплатился за свои слова о Сталине.

Американский атташе по культуре в КНР Роберт Форд выступил с речью на выставке современного искусства в Шанхае.

Во время своего выступления, дипломат неосторожно высказал критику в отношении экс-главы СССР И.В. Сталина.

Атташе публично заявил о своей радости, что китайское искусство отошло от традиций кровавого сталинизма и перешло к современной форме.

Изречение американского дипломата не понравилось китайцам. После его неосторожных слов, пять человек публично накинулись на политика, повалили его на пол и сильно избили. Остановить разгневанных китайцев смогла лишь прибывшая на место происшествия полиция.


Как сообщает информационный портал, у Роберта Форда оказался сломан нос, а по всему телу зафиксированы множественные гематомы от ударом ногами. В результате полученных травм американский атташе проведет в больнице несколько недель.

Примечательно, что нападавшие не понесли серьезного наказания. За свой проступок китайцы получат лишь штраф за хулиганство. МИД Китая поступил не менее символично – направил в официальное посольство США в КНР письмо с извинениями и порекомендовал «больше не критиковать Сталина».

Данный инцидент и реакция внешнеполитического ведомства лишний раз показывает, какую политическую мощь набрал Пекин за последние годы. Сегодня Китай уже дает рекомендации Соединенным Штатам Америки, избивая их послов и не боясь ответной реакции.

Отметим, что инцидент в КНР в целом понятен. Китай – социалистическое государство, где правящей партией является фракция коммунистов. Для китайцев не последнюю роль в формировании государства имеет личность Иосифа Сталина, чей авторитет и сила не подлежат никакому сомнению.

Лидер СССР – культовая личность, в честь него в Китае названо огромное количество улиц и зданий – это дань памяти великому человеку, который очень почитаем китайцами.

Не стоит забывать, что китайские политики и научные работники уделяют серьезное внимание произведениям Сталина, рассматривая их в качестве марксистской идеологической базы деятельности Компартии, которая стояла у руля государственного строительства и достигла всемирно-исторических успехов.

Однако американские политики об этом забыли, что неминуемо привело к расплате. Так сказать, ответил за Сталина.

Григорий Павлодубов

***

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Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: американцы, Китай, сталин, США
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