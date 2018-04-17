Россия может вернуться к обсуждению поставок ЗРК С-300 в Сирию после ракетного удара США, Великобритании и Франции по республике. Об этом во время брифинга 14 апреля сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, несколько лет назад решение данного вопроса было прекращено по настоянию западных стран. Теперь же комплексы могут быть поставлены не только Сирии, но и некоторым другим странам, сообщает ТАСС.

Одновременно с этим заявлением российского Генштаба, сразу два больших десантных корабля (БДК) ВМФ России отправились в сторону Сирии. Турецкий блог Yörük Işık, отслеживающий перемещения военных кораблей через Гибралтарский пролив, 15 апреля сообщил о вхождении российского большого десантного корабля в акваторию Средиземного моря. Ранее, 14 апреля, в блоге появилась информация о том, что БКД «Николай Фильченков» направляется в сирийский порт Тартус. Анализ сообщений блога показал, что активность российских десантных кораблей по маршруту так называемого «Сирийского экспресса» резко выросла последние две недели.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН заявил, что принимая во внимание активизацию кораблей, перевозящих грузы в Сирию, велика вероятность, что секретные поставки С-300 в Сирию уже начались.

«США была нанесена колоссальная пощёчина. То, что провалился этот удар, - серьёзнейшее военное поражение США. Там много чего надо везти. Он (Рудской – НСН) сказал очень аккуратно, что вернутся к рассмотрению этого вопроса. Конечно, постараются этот ракетный комплекс С-300 в Сирию поставить скрытно, чтобы избежать возможного противодействия США. Поэтому я могу предположить, что поставки скрытно уже начались и будут продолжаться дальше», - заявил НСН военный эксперт.

По словам Константина Сивкова, отражение Сирией ракетного удара повысило престиж российских систем ПВО.

«То, что произошло – это вопрос тектонического сдвига. США делали ставку на бесконтактные войны, когда они, не рискуя личным составом, наносили удары ракетами по целям, уничтожая целые государства. А получилось, что это оружие из их рук выбито, показано, что оно уничтожается старыми ракетными комплексами при грамотной организации управления. Поэтому российское оружие сейчас будет закупаться. Более того, все страны будут тяготеть к российской школе организации управления ПВО. Они будут стремиться получить кадры, которые имеют такую подготовку», - заключил в эфире НСН Сивков.

Напомним, удар по Сирии был нанесён в ночь на 14 апреля. Всего США, Великобритания и Франция выпустили по Дамаску и пригороду Хомса 103 ракеты, сообщает Ura.ru. В то же время в Минобороны РФ заявили, что удары французским оружием зафиксированы не были. Средствами сирийских систем ПВО (советские комплексы С-125, С-200, «Бук», «Оса» и «Квадрат») удалось сбить 71 ракету, сообщает Минобороны РФ. В свою очередь Пентагон утверждает, что все ракеты западной коалиции достигли цели.

Источник: nsn.fm