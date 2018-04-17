Расписание военных конфликтов на май-июнь 2018

Нарыв третьей мировой войны был аккуратно вскрыт в ночь с 13-го на 14-е ночной атакой в Сирии. После ночной атаки, как в анекдоте, есть две новости, хорошая и плохая. С какой начать?

Начну с хорошей: лидеры двух крупнейших мировых держав смогли избежать прямого военного столкновения, кинув кость ястребам. Третья мировая война, о неизбежности которой так долго говорили по обе стороны океана, так и не началась. Эта новость настолько хорошая, что пока перевешивает плохую.

Теперь — плохая: подготовка к войне продолжается полным ходом и ночной ракетный обстрел Сирии, вероятно, лишь отсрочил полномасштабную войну, а не предотвратил. Возле сирийско-иорданской границы на следующий день после обстрела Сирии начались крупномасштабные военные учения США:

http://infomaxx.ru/perevodika/lev-gotovitsya-k-pryizhku-ili-missiya-vyipolnena.html

В общей сложности почти 4000 американских военнослужащих примут участие в учениях. «Сегодня состоялось официальное открытие Eager Lion 2018», – говорится в заявлении посольства США в Иордании. Today marked the official opening of Eager Lion 2018, the premier US-Jordanian joint military training exercise. #USAinJO#EagerLion18pic.twitter.com/IanrI9Nalh — U.S. Embassy Jordan (@USEmbassyJordan) April 15, 2018 Бригадный генерал Mohammed Al-Thalji из Вооруженных сил Иордании и генерал-майор Jon Mott из ВВС США, встретились с журналистами, чтобы поговорить об этом учениях. Brigadier General Mohammed Al-Thalji of the Jordan Armed Forces and Major General Jon Mott of the U.S. Air Force, the co-directors of Eager Lion, met with journalists today to talk about the exercise. Here are some of their key remarks. #USAinJO#EagerLion18pic.twitter.com/3FtxpkpDlt — U.S. Embassy Jordan (@USEmbassyJordan) April 15, 2018 Al-Thlaji сказал: «Учения в этом году направлены на улучшение оперативного согласования между иорданскими вооруженными силами и военными США, подготовку кадров в области борьбы с терроризмом, пограничной безопасности и гуманитарных операций, антикризисное управление, стратегические коммуникации и планирование на будущее». Jon Mott сказал: «Около 3,500 американских военнослужащих принимают участие в учениях, которые являются частью стратегического партнерства США и Иордании и будет способствовать повышению готовности армий двух стран». «Это прекрасная возможность для решения конкретных угроз региональной безопасности на оперативном уровне», – подчеркнул он, подталкивая участников к разработке новых идей и сценариев, которые улучшают нашу способность мыслить и действовать быстрее, чем наши самые сильные противники. “Упражнения проводятся около столицы Иордании Аммана, который находится примерно в 100 км (62 мили) от сирийской границы. Во время учений будет разворачиваться множество военных сценариев, которые, по нашему мнению, будут захватывающими, но самой увлекательной будет имитация атаки химического оружия. Время учений чрезвычайно удобно, так как они проводятся всего через неделю после того, как Запад обвинил президента Башара Асада в предполагаемой химической атаке. В то время как Россия говорит миру, что сирийская газовая атака была инсценировкой, официальные лица США заявляют, что режим Асада является ответственным за эту атаку”. Генерал Mott, подробно рассказал журналистам, что мобильная научная команда будет реагировать на имитацию химической атаки во время учений. Он сказал, что это «угроза слишком реальна, как мы видели недавно в Сирии» …Хотя президент Трамп уже заявил, что американская авантюра в Сирии закончилась, и что «Миссия выполнена!», а значит, может и нет никакого риска для этих 4000 американских солдат в Иордании, решивших начать прокси вторжение в страну охваченную войной…

Военнослужащих и техники, задействованных в учениях, вполне достаточно для проведения наземной наступательной операции на Дамаск, что, подозреваю, и было запланировано ястребами, но не состоялось по причине миролюбия Д. Трампа, которого за его миролюбие могут подвести под импичмент.

Американские фрегаты и авианосцы от берегов Сирии пока никуда не передислоцировались, боезапас до конца не использован, так что повторение обстрела вполне вероятно. Правда, и наши подлодки — тоже пока на месте. Но, надеюсь, вокруг Сирии пар из котла войны выпустили, и в самое ближайшее время там не рванет. Сирийский нарыв не единственный, – есть еще две точки высокого военного напряжения: Украина и, как оказалось — Латвия, а чем предупреждает антифашист, профессор, доктор экономики Александр Гапоненко:

https://cont.ws/@sevariga/918377

В мае американцы проведут в Риге показательные этнические чистки Полгода, пока принимали закон о лишении русских детей права учиться на родном языке меня мучил один вопрос. Почему правящая латышская элита вдруг так осмелела и пошла на насильственную ассимиляции русских? Четверть века мялась, выдумывала разные иезуитские ходы, а тут пошла напролом. Ответ на этот вопрос неожиданно получил сегодня вечером во время встречи с американским другом. Он просветил меня, что 12-15 мая в Латвии будут проходить масштабные учения войск НАТО. В них примет участие около полка американского спецназа. Бойцы уже прибывают в Ригу небольшими группами рейсовыми самолетами, одетые по гражданке. Селятся в гостинице “Латвия” и других дорогих отелях. В ходе предстоящих учений на улицах столицы американский спецназ разыграет сценарий “русского бунта”. Одна часть американцев будет изображать “русских повстанцев”. Видимо, наденет красные косоворотки, хромовые сапоги бутылочкой, начешет чубы и покроет их синими шестиугольными картузами. Другая часть спецназа будет изображать “силы демократии и прогресса”. Тут им не обойтись без серых суконных сюртуков до полу, постолов и превиете. Для антуража англосаксы зажгут полдюжины автомобильных покрышек возле Сейма и распылят хлорпикрин из желтых баллонов с надписью “Хлор”. Снимут покрытых соплями и слезами депутатов и покажут эти страшные кадры по телеканалам ББС и Евроньюс. Объявят, что это все происки России. Рано утром силами американского спецназа и местной полиции безопасности проведут аресты полусотни русских активистов и поместят их во временно оборудованный концлагерь. Друг не говорил его место размещения, но мне кажется, что это крытый стадион “Сконто”. Я в нем на днях играл в футбол – очень даже приспособлен для этих целей. Переговорил с несколькими лидерами русского движения. Они сказали, что сценарий очень даже правдоподобный. Один, из новеньких, сказал, что за его домом уже два дня наблюдает авто с тонированными стеклами, выясняет, когда он выходит из дома и куда идет.

Давление на руководителей ведущих мировых держав в целях развязывания войны оказывают международные финансовые круги, точнее, то, что от них осталось. Ничего лучше для перезагрузки мировой финансовой системы не придумавшие, как в стародавние времена все планировали списать на войну. Статисты были расставлены на своих местах и делали свою работу, не взирая на то, что многие из заказчиков отправились в мир иной. Под такой «заказ» сложно найти исполнителей, но еще сложнее убедить исполнителей, что заказ отменен, когда разного рода спящие агенты уже получили аванс и вышли на заранее подготовленные позиции.

Война в ночь с пятницы на субботу в десятых числах каждого месяца становится традицией — начало учений в Латвии с 12 мая, будет ли к этой дате приурочено наступление ВСУ на Донбасс, или войну на Украине развяжут на День России — с 12 на 13 июня и приурочат ее к началу ЧМ, или на 12-13 июня намечено общее выступление всех «демократических сил» в ближайшее время прояснится. Военные конфликты в Прибалтике и на Украине — это части плана «Великая Польша» от моря и до моря, и план этот будет реализовываться поляками и осколками команды Х. Клинтон в Европе не только до последнего украинца, но и до последнего латыша. В рамках борьбы с этим планом начата атака на Х. Клинтон методами, которые ранее в борьбе элит между собой никогда не применялись — частичное раскрытие компроматов:

http://infomaxx.ru/perevodika/v-set-vyilozheno-shokiruyushhee-video-s-hillari-klinton.html

13 апреля, пока весь мир следил за начинающейся войной в Сирии, Лиз Крокин (Liz Crokin) являющаяся одной из самых известных фигур среди теоретиков заговора в США, опубликовала на YouTube шокирующее видео. В нём она утверждает, что со 100% достоверностью в тёмную сеть выложено самое ужасающее видео, на котором запечатлена Хиллари Клинтон, скальпирующая лицо у живого еще ребенка. «Я с абсолютной уверенностью знаю, что существует видео, на котором представлена Хиллари Клинтон, участвующая в ритуале с ребенком»,– говорит Крокин. «О существовании этого ролика я получила подтверждение от очень респектабельных и высокоуровневых источников». «Все, что я знаю на данный момент – так это то, что видео с Хиллари Клинтон существует. Я так же знаю, что таких роликов много и кем-то принято решение выпустить для публики только один из них.

На фоне Х. Клинтон душка-Дональд с его романами со стриптизершами и порноактрисами выглядит невинным младенцем, надеюсь, что обыски у его адвоката не приведут его к импичменту. И он, и Путин уже заслужили свои премии Мира за снижение градуса конфликта в ночь с 13 на 14 апреля 2018 года, но, подозреваю, что не видать им нобелевки, как своих ушей.