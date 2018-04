Расписание военных конфликтов на май-июнь 2018

Нарыв третьей мировой войны был аккуратно вскрыт в ночь с 13-го на 14-е ночной атакой в Сирии. После ночной атаки, как в анекдоте, есть две новости, хорошая и плохая. С какой начать?

Начну с хорошей: лидеры двух крупнейших мировых держав смогли избежать прямого военного столкновения, кинув кость ястребам. Третья мировая война, о неизбежности которой так долго говорили по обе стороны океана, так и не началась. Эта новость настолько хорошая, что пока перевешивает плохую.

Теперь — плохая: подготовка к войне продолжается полным ходом и ночной ракетный обстрел Сирии, вероятно, лишь отсрочил полномасштабную войну, а не предотвратил. Возле сирийско-иорданской границы на следующий день после обстрела Сирии начались крупномасштабные военные учения США:

http://infomaxx.ru/perevodika/lev-gotovitsya-k-pryizhku-ili-missiya-vyipolnena.html

В общей сложности почти 4000 американских военнослужащих примут участие в учениях.

«Сегодня состоялось официальное открытие Eager Lion 2018», – говорится в заявлении посольства США в Иордании.

Today marked the official opening of Eager Lion 2018, the premier US-Jordanian joint military training exercise.

April 15, 2018

Бригадный генерал Mohammed Al-Thalji из Вооруженных сил Иордании и генерал-майор Jon Mott из ВВС США, встретились с журналистами, чтобы поговорить об этом учениях.

Brigadier General Mohammed Al-Thalji of the Jordan Armed Forces and Major General Jon Mott of the U.S. Air Force, the co-directors of Eager Lion, met with journalists today to talk about the exercise.

April 15, 2018

Al-Thlaji сказал: «Учения в этом году направлены на улучшение оперативного согласования между иорданскими вооруженными силами и военными США, подготовку кадров в области борьбы с терроризмом, пограничной безопасности и гуманитарных операций, антикризисное управление, стратегические коммуникации и планирование на будущее».

Jon Mott сказал: «Около 3,500 американских военнослужащих принимают участие в учениях, которые являются частью стратегического партнерства США и Иордании и будет способствовать повышению готовности армий двух стран».

«Это прекрасная возможность для решения конкретных угроз региональной безопасности на оперативном уровне», – подчеркнул он, подталкивая участников к разработке новых идей и сценариев, которые улучшают нашу способность мыслить и действовать быстрее, чем наши самые сильные противники.

“Упражнения проводятся около столицы Иордании Аммана, который находится примерно в 100 км (62 мили) от сирийской границы. Во время учений будет разворачиваться множество военных сценариев, которые, по нашему мнению, будут захватывающими, но самой увлекательной будет имитация атаки химического оружия. Время учений чрезвычайно удобно, так как они проводятся всего через неделю после того, как Запад обвинил президента Башара Асада в предполагаемой химической атаке. В то время как Россия говорит миру, что сирийская газовая атака была инсценировкой, официальные лица США заявляют, что режим Асада является ответственным за эту атаку”.

Генерал Mott, подробно рассказал журналистам, что мобильная научная команда будет реагировать на имитацию химической атаки во время учений. Он сказал, что это «угроза слишком реальна, как мы видели недавно в Сирии»

…Хотя президент Трамп уже заявил, что американская авантюра в Сирии закончилась, и что «Миссия выполнена!», а значит, может и нет никакого риска для этих 4000 американских солдат в Иордании, решивших начать прокси вторжение в страну охваченную войной…