Если ребёнок не прибрал за собой в туалете, значит у него не сформирована культура проектного мышления

В чём смысл проектного мышления

Если ваш ребёнок сходил в туалет и не прибрал за собой, то у него не сформирована культура проектного мышления. Иногда в здании офиса вас встречают деловые, успешные и улыбающиеся люди, но если в туалетных комнатах они ведут себя неряшливо, то после того как за вами закроется дверь, они начинают общаться между собой на каком –то ином слэнге, может и криминальном. Двойную мораль, двойные стандарты у организаций, факты безответственности и аморальности у людей — есть следствие отсутствия культуры проектного мышления.

Проектное мышление формируется на основе тождества планов, их исполнения в деятельности, а затем в организации процессов оптимизации достижения блага в различных обстоятельствах. Притом, коррекция необходима на каждом этапе, с учетом отслеживания обратной связи. Ничего нового, это всем известная взаимосвязь «знания — умения- навык», которая в дидактики является основой обучения проектного мышления. Но лет двадцать назад, эту взаимосвязь в Министерстве образования объявили преусловутой и выбросили из процесса обучения во всех школах и ВУЗах России.

В начале 20-го века Анри Файоль предложил взаимосвязь элементарных управленческих функций «организация — планирование – контроль» с наличием обратной связи и мотивации. Но без основ проектного мышления в книгах по менеджменту они представлены как пример взаимосвязи простейших функций, которые можно даже увеличить до 4-х, 6-ти, 9-ти и т. д.

Мне повезло, я получил «заточку» культуры проектного мышления на военном заводе, работая инженер конструктором. Наличие стандартов, микрофильмирование определяло строгие требования в выполнении обязанностей и формировало проектное мышление:

— Этап составления проектов нестандартного оборудования требовал не только инженерных знаний, но и особенности составления проектов в соответствии с различными стандартами. Проекты составлялись и обсуждались коллективно, тем не менее, иногда готовый проект браковался и люди прорабатывали новую концепцию. И вот утверждённый проект готов к реализации.

— Этап деятельности, воплощение проекта в материале. Если вы курируете изготовление, то должны забыть все основания жизнеспособности проекта. Цеха изготовители имеют свои технологии и определённый уровень квалификации персонала, которые ты должен знать и с уважением к ним относиться. В процессе изготовления и сборки обязательно возникают коррекции проекта. Так работают в связке НИИ и опытные заводы.

— Этап внедрения в имеющиеся обстоятельства. Здесь вы также должны забыть все технологии уже на уровне создания проекта и его изготовления, потому что на этом этапе твоё оборудование органично должно войти в имеющийся техпроцесс и принести с собой дополнительное благо: облегчение труда, повышение производительности труда, уменьшение вредности и многое другое. Люди, которые работают на этом участке, должны принять его и с удовольствием его использовать. В течении полугода иногда приходится устранять некоторые шороховатости.

Когда появилось проектное мышление?

Оно всегда участвовало в становлении человеческой цивилизации. Но впервые его приоритетная важность была утверждена примерно в 8- ом веке до н. э. в соревновании двух поэтов Древней Греции Гомера и Гесиода. Интересный факт, все присутствующие требовали признать победителем Гомера, но царь Панед отдал венок Гесиоду, объявив, что по праву тот человек, который призывает к миру и земледелию, должен получить приз, чем тот, который жил на войне и убивал.

В то время это была официальная идеология Древней Греции, которая несколько веков жила в условиях, которые историки называют Золотым Веком человеческой цивилизации. Эта вершины достижений культуры, развития всех видов искусства, которыми мы до сих пор восхищаемся. В истории человеческой цивилизации этот опыт на планете Земля, так и остался единственным!

Но этот опыт забыли, так как руководители, стараясь завоевать симпатии своего народа во всех странах, на протяжении тысячелетий, шли на поводу простых стремлений граждан – получить желаемый результат как можно быстрее. Самый простой способ завоевать и поделить добычу. Поэтому руководители всех рангов обычно не скупятся на обещания, призывают к единству через факты единомыслия и подражания в манере поведения, одежде и даже в еде. Как оказалось, такие способы облегчают обнаружение противников и несогласных.

Через несколько веков после этого соревнования, древнегреческий философ Сократ, впервые дал представление о проектном мышлении в своей майевтике, как взаимосвязи «слова – значения – смысла». Обратите внимание, что она коррелирует со взаимодействием «знание-умение-навык». Майевтика позволяла ему делать странные и непонятные умозаключения. Например, суждение, что «ночной горшок может быть и произведением искусства», не возмущало граждан, но слова, что «преступник тоже полезен обществу» шокировало правящую элиту Афин.

Как такое возможно в проектном мышлении и какой в этом смысл и благо для людей?

Первый этап. Чтобы составить представление о преступнике, необходимо не только собрать все признаки преступлений, но и описать способы совершения преступлений.

Второй этап. Для того чтобы создать службу по профилактике и пресечению преступления необходимо забыть о преступлениях и воссоздать деятельность организации, которая сможет воспроизвести в своей организационной структуре нормы, ценности существующего общества.

Третий этап. Забыть первое и второе для возможности создания технологий работы по пресечению преступлений, их профилактике и возвращению оступившихся граждан к жизни добропорядочного гражданина.

Сократ сам отмечал, что мудрость в решении практических поступков отступает на второй план, забывается и даже подвергается осмеянию. Более подробнее о Сократе в Пособии о проектом мышлении «Базовая этика».

Борьбу с преступностью во все странах организовывали хирургическими мерами – поймали, наказали, изолировали на время. Чтобы поймать необходимо иметь доносчиков среди преступников, которые «наполовину» становились защитниками общества. Показательна история Ваньки Каина (Ивана Осипова) в середине 18 века в Москве. Авторитетный вор прошел путь от доносчика до руководителя службы по борьбе с преступностью. В итоге преступность в Москве не уменьшилась а стала более изощрённей – преступников не сжали, а отпускали за выкуп, появился рэкет, похищали состоятельных людей и пр. За что Иван Осипов получил в народе прозвище Ванька Каин.

Примерно такая же истории происходили а других столицах Европы, при формировании полицейских ведомств. Не изменились эти формы работы и сейчас. Например, для борьбы с коррупцией создано огромное количество комитетов по борьбе с этим злом. Среди их руководителей уже арестовали несколько «Каинов». Ориентирование ведомств по борьбе с преступность только на первый этап породило явление личностной и профессиональной деформации сотрудников полиции – во всех странах полицейские воспринимают каждого гражданина как потенциального преступника, а в служебном общении используют слэнг и отношения преступного мира. Эта субкультура через СМИ, фильмы, песни о преступной романтике стала насаждаться и в обществе и формировать криминальные отношения даже в обыденных отношениях между людьми.

Предупреждает об этих последствиях и древнейшая легенда «Убить дракона», когда Герой победивший дракона, был назначен Правителем и принёс своему народу ещё большее бед, чем дракон.

Поиски и разработка основ проектного мышления.

О том что источником нравственности и основ развития цивилизации является народ писали и говорил многие. В России о бережном отношении к народу писали М. В Ломоносов, К. Д. Ушинский, который в одной из своих сказок так и пишет «Не плюй в колодец – пригодиться напиться».

Наиболее полное теоретическое обоснование необходимости проектного мышления было разработано Гегелем. Его основы моделировались через всеобщность взаимосвязи: «тезис – антитезис –синтез». По содержанию они коррелируют с взаимосвязью «существительное – прилагательное – глагол». То есть, любой смысл появляется только в том случае, когда его можем «сделать». За открытие этих закономерностей с Гегелем обошлись ещё хуже как с Сократом – вот уже триста лет его пытаются предать забвению, даже через преследование его последователей. Как это было в СССР и сегодняшней России. Почему?

Так получалось, что руководителями стран чаще всего становились люди со средними способностями и глуповатые. Сформировать проект через взаимосвязь «знания-умения-навык» они не способны, но выделять отдельно в «знаниях», «умениях», «навыках» положительные и отрицательны они могут. Поэтому никто уже и не удивляется, когда для принятия очередного управленческого решения, даже руководитель какого-нибудь государства, перечисляет отрицательные моменты, как доказательство, что он здравомыслящий, а затем перечислением положительных признаков, обосновывает правильность принимаемого решения.

Поэтому нет удивительного в том, когда достижения проектного мышления предаются забвению. Так это случилось с опытом А. С. Макаренко. Во всём мире рецидив среди несовершеннолетних преступников составляет больше 60%, а среди бывших беспризорников, детей с сильной степень заражённостью криминальными отношениями не больше 3%. Как это возможно? У этих подростков, часто даже не было положительного социального опыта, на который могут опираться воспитатели. Такова волшебная сила проектного мышления.

Антон Семёнович Говорил: «Производство наш главный учитель», то есть, все отношения формирующие профессионализм подростков, выполнялись на уровне планов, деятельности, обстоятельств без разделения на бытовые, служебные, производственные и прочее. Независимо от сферы жизни, все решения принимались коллегиально воспитанниками, которым подчинялся сам А. С. Макаренко и все сотрудники – законы проектного мышления объединили всех и не допускали двойных стандартов, особых отношений.

Элементы проектного мышления были и в инициативах бригадного подряда Н. А.Злобина, "коллективного подряда" И. И Травкина. Но организаторы увидели только внешние эффекты от этих опытов работы и не обратили внимание на то, что люди в них изменились.

В командировках по Тюменской области меня изумляло поведение граждан при переходе улиц на светофор и поведении в общественном транспорте. Жители Тюмени, Сургута не суетились на переходах улиц, они спокойно ждали зеленого света светофора, а на остановках транспорта привычно становились в очередь, пропуская вперёд пожилых и родителей с детьми. Это молодые города и в них большинство приезжих. Почему у них нет двойной морали, двойных стандартов. Следовательно, Оказывается руководство Тюменской области уже давно применяет проектное мышление – Золотой Век Человечества возможен и в России.

Как наука разрабатывает проектное мышление.

Наука во всем мире стала обслуживать кабинеты. Поэтому взаимосвязь «гносеологии- аксиологии – онтологии» в философии рассматривают отдельно, без учёта взаимосвязи. Таким образом, философия стала существовать для философов, а на практике стал торжествовать плюрализм мнений – каждый имеет право на своё мнение, истинность которого зависит от признания большинством.

В проектном мышлении понятие компетентность раскрывается, как право исполнять профессиональную работу. Замена его на «компетенции» позволило устранить возможности существования проектного мышления.

В РАН и ФАНО России имеют ежегодные планы по открытию фундаментальных границ и преодолению межнаучных и междисциплинарных границ. Интуитивно они понимают, чем больше говорить о границах, тем глубже будет пропасть между ними. Но таков порядок организации всех министерств России. Поэтому, как и все, вынуждены под липовые проекты получать бюджетные деньги.

Вот такая история с применением проектного мышления. Притом, как вы убедитесь, читая Базовую этику, мало знать технологию проектной деятельности, необходимо познать и вид деятельности, как проект. Таково содержание 7 параграфа Пособия по проектному мышления «Базовая этика», которую можно скачать по адресу http://philosophystorm.org/proektnoe-myshlenie-0

Николай Мигашкин

Источник: slavyanskaya-kultura.ru