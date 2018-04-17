Отношение т.н.”Элиты” к населению.

Николай ДОРОШЕНКО , писатель, гл.редактор "Российского писателя"

Чем отличается неслучайное преступление от случайного, все, надеюсь, понимают. Пьяный сел за руль. Кто-то не стерпел обиды и кому-то по физиономии врезал. Это преступления случайные. А вот когда изо дня в день в течение четверти века твердят нам:

- "Россия как государство русских не имеет исторической перспективы"(Егор Гайдар),

- "Я считаю русских мужчин в массе своей животными, существами даже не второго, а третьего сорта" (Артемий Троицкий),

- "Российское население неэффективно. Надо дать ему возможность спокойно спиться или вымереть от старости, пичкая соответствующими зрелищами" (Дмитрий Быков),

- "Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте обэтом — новые вырастут"(Анатолий Чубайс),

– то чиновнику, разрешающему строительство гигантского торгового центра, который может вспыхнуть и сгореть раньше, чем люди из него успеют выбраться, начинает казаться, что он особого преступления не совершает. И пожарнику, который за взятку не исполняет своих обязанностей, тоже кажется, что он уже принадлежит к некоей высшей расе. И «бизнесмену», экономящему на безопасности людей, и всем, кто страну получил в кормление, кажется, что так и должно быть.

"Вглядитесь в этих людей. Вот эти лица, "полные интеллекта и смысла", определяют, как нам жить дальше своим говноголосованием за кусок колбасы. Вот именно они, вот эти вот образины, по сути диктуют, как нам, прекрасным, талантливым, умным, нам, цвету нации, жить дальше. Вот ты, прекрасная Божена, умничка с прекрасным слогом, понимающая в живописи и графике, будешь жить, как тупое стадо решит", – на голубом глазу обнажает в фейсбуке свои вторичные расисткие признаки Божена Рынска в день выборов президента.

И все это стало возможным потому, что всё свое богатство наши сверхчеловеки не заработали в конкуренции с русским "быдлом", а получили от мирового синедриона задаром. И всё это остается возможным потому, что все социальные и чиновничьи лифты уже закрыты. Потому что всякий культурный, нравственно развитый наш соотечественник скорее будет растоптан как чужак и неудобный конкурент, чем попадет на телеэкран в качестве образцового и успешного гражданина.

А вот в Скандинавии богатые сегодня платят более половины из своих честно заработанных доходов на социальную поддержку своих сограждан. И, например, в России еще в 80-х годах 18 века купец первой гильдии, уроженец села Любуши Рязанской губернии Петр Данилович Ларин на свои средства построил народное училище и создал крестьянский банк. А крупный предприниматель конца XIX века Гаврила Гаврилович Солодовников из общей суммы наследства в 21 млн.руб. свыше 20 млн. руб. завещал на общественные нужды. По всей России каждый большой и малый город до сих пор украшают построенные местными "миллионщиками" учебные заведения и больницы, театры и дома призрения…

…Чтобы больше не доводилось нам испытывать ужаса от трагедий, подобных той, что случилась в Кемерово, надо нам наконец-то ужаснуться воистину чудовищным моральным обликом наших постсоветских "элит".