Купленные диссертации ведут к обнищанию образования и науки
19:12. 17 апреля 2018 Просмотров - 97 Один комментарий Опубликовал: brahman
Конечно, партнёры „Диссернета”, как например, „Эхо Москвы” или „Новая газета” совершенно не вызывают доверия.
Однако всегда можно отыскать положительные моменты даже в деятельности сомнительных организаций. О таких моментах доклад Л.Г. Мелиховой.
Однако всегда можно отыскать положительные моменты даже в деятельности сомнительных организаций. О таких моментах доклад Л.Г. Мелиховой.
Источник: ss69100.livejournal.com
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“…к обнищанию образования и науки…” Ладно бы так… Это ещё ведёт науку в тупик, а самих “диссертантов” – к дискредитации самой науки…