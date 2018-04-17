Купленные диссертации ведут к обнищанию образования и науки

Конечно, партнёры „Диссернета”, как например, „Эхо Москвы” или „Новая газета” совершенно не вызывают доверия.Однако всегда можно отыскать положительные моменты даже в деятельности сомнительных организаций. О таких моментах доклад Л.Г. Мелиховой.

Источник: ss69100.livejournal.com