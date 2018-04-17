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Купленные диссертации ведут к обнищанию образования и науки

19:12. 17 апреля 2018 Просмотров - 97 Один комментарий Опубликовал:
Конечно, партнёры „Диссернета”, как например, „Эхо Москвы” или „Новая газета” совершенно не вызывают доверия.

Однако всегда можно отыскать положительные моменты даже в деятельности сомнительных организаций. О таких моментах доклад Л.Г. Мелиховой.



Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Культура, ложь, наука, образование, фальсификация
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Один комментарий»

  • 9934 8462
    Вячеслав 17 апреля 2018 в 19:34 Ссылка Пометить
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    “…к обнищанию образования и науки…” Ладно бы так… Это ещё ведёт науку в тупик, а самих “диссертантов” – к дискредитации самой науки…

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