Как щупальца фонда Сороса опутали Армению

Источник: ru.armeniasputnik.am

Организации, финансируемые Фондом, активно работают как в медиасфере Армении, так и на законодательном уровне, утверждают эксперты.

Деятельность организаций, финансируемых фондом Сороса — угроза национальной безопасности страны, сказал координатор инициативы «За восстановление суверенитета» Гайк Нагапетян, выступая на конференции, посвященной работе Фонда в Армении.

Конференция под названием «Организация „Фонд открытого общества Армения“ как спонсор извращений и госпереворотов» состоялась во вторник в Ереване.

По его словам, на обсуждение Национального Cобрания должен быть представлен законопроект «О предотвращении семейного насилия», работа над которым ведется уже нескольких лет.

Нагапетян предполагает, что после некоторых обсуждений в парламенте может появиться и законопроект о защите прав ЛГБТ сообщества.

«Международные структуры пытаются навязать Армении также „Стамбульскую конвенцию“, которая якобы защищает права женщин», — сказал Нагапетян.

Он отметил, что весь этот процесс активно продвигается делегацией ЕС в Армении. В ответ на это предлагается финансовая помощь, а также обещание, что Ереван получит упрощение визового режима с Европой.

Кроме того, по словам Нагапетяна, все это сопровождается антироссийской пропагандой, попыткой подорвать российско-армянское военное сотрудничество.

Он добавил, что при отсутствии военной поддержки, Турция в случае необходимости вторгнется в другое государство, как это было на Кипре, Сирии и Ираке.

«Эту угрозу нейтрализует только военный договор между Россией и Арменией», — сказал Нагапетян.

В свою очередь руководитель информационно-аналитического центра «Луйс» Айк Айвазян отметил, что многочисленные организации, финансируемые фондом Сороса, в 2003 году объединились в инициативу «Партнерство ради открытого общества».

«Одно из основных направлений работы фонда Сороса — финансирование организаций, занимающихся защитой различных прав членов ЛГТБ-сообщества и других „извращений“. Эти организации, в свою очередь, ведут свою деятельность на нескольких уровнях», — сказал Айвазян.

Первое – это финансирование сайтов, социальных сетей, уличных мероприятий, конференций, показов фильма. В информационном поле, по его словам, они осуществляют пропаганду ЛГБТ, пытаясь представить все это в качестве нормы в Армении, если не в настоящем, то в будущем.

В правовом поле эти организации разрабатывают и представляют правительству законопроекты, которые направлены на закрепление прав «извращенцев» во всех сферах. В частности, это касается законопроектов, связанных с предотвращением семейного насилия и дискриминации.

«К сожалению, предложения организаций, финансируемых Соросом, часто получают одобрение некоторых государственных органов Армении и вводятся в обращение в качестве основополагающих документах», — сказал Айвазян.

Таким примером служит Программа действий в сфере защиты прав человека (входит в национальную стратегию 2017—2019 гг), представленная правительству фондом «Открытого общества Армения».

Она включает в себя исключение дискриминации, обусловленной другой сексуальной ориентацией или гендерной идентификацией.

Он отметил, что эти организации в апреле 2017 года через Минобразования Армении попытались внедрить в школы сборники по сексуальному воспитанию, рассказывающие о гомосексуализме, сексуальных отношениях (в том числе, между родственниками).

«Программу попытались внедрить в школы, однако, эта инициатива была предотвращена со стороны ряда общественных организаций и отдельных лиц», — сказал Айвазян.

Подобные курсы, по его словам, проводит для подростков Женский ресурс-центр.

Этой пропагандой в Армении выделяются также Центр поддержки женщин, ОО «Новое поколение», PINK Armenia. Все они финансируются фондом Сороса.

Айвазян отметил, что существует необходимость создания коалиции общественных организаций, которые должны предотвратить антиармянскую политику данных структур, не допустить дестабилизации в стране. В свою очередь, антироссийская пропаганда этих организаций играет на руку Турции и Азербайджану.

Источник: nstarikov.ru