«ЕдРо» вводит цензуру соцсетей

Вопреки резкой критике со стороны думской оппозиции, требовавшей «не душить свободу слова и мысли», единороссы протащили (за – 301, против – 10, остальные депутаты не голосовали) в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Слово «цензура» в нем не используется, но прямо говорится о подчинении социальных сетей «федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи».

Если речь о «контроле и надзоре», то что это, как не цензура? Причем вводится она над информресурсами в интернет-пространстве, которые существуют по инициативе снизу, вне участия властей, вне госфинансирования, они притягивают к себе миллионы людей, желающих узнавать что-то о других и высказывать свое мнение. Только такие вольности «утомили» правящих чиновников, и они захотели веселое пространство «очищать», главным образом, от компромата на самих себя. Через соцсети разлетаются сведения о том, как обогащаются и плюют на нищающий народ руководящая верхушка и класс имущих.

Законопроект появился год назад, а задуман значительно раньше. Власть давно жаждала «регулировать» интернет-пространство, но не решалась принять узурпаторский закон. Нужен был удобный повод, и он появился. После кемеровской трагедии в соцсетях была распространена недостоверная информация о сотнях жертв в «Зимней вишне», а спасатели сообщили, что погибло всего 64 человека, из них 41 дети. Но люди, разуверившиеся в честности властей, с сомнением отнеслись к официальным данным. И когда в Кемерово прибыл президент, чтобы побывать на месте трагедии, горожане встретили его скандированием: «Правду! Правду! Правду!» Срочно провели расследование. Выяснилось, что фейк запустил украинский блогер. Его осудили в СМИ и решили, что настало время пресечь вольницу в соцсетях. Из думского портфеля вынули законопроект о цензуре.

Его авторы – молодые единороссы: питерец Сергей Боярский, сын известного артиста Михаила Боярского, и свердловчанин, прославившийся в своих краях метаниями по партиям Андрей Альшевских.

«Социальные сети превратились в инструмент молниеносного распространения информации, который может конкурировать с ТВ и традиционными СМИ. <…> Это площадка, свободная от правил, <…> среда, распространяющая в том числе противоправный, недостоверный, оскорбительный и даже запрещенный контент. Концепция законопроекта – обеспечить чистоту информационных потоков», – представлял документ Боярский-младший.

Законопроект вменяет в обязанности владельцев соцсетей: иметь свои официальные представительства или уполномоченных, с кем можно будет взаимодействовать; удалять недостоверную информацию, ложные сведения по требованию Роскомнадзора. Какую информацию надо устранить, укажет «уполномоченный государственный орган», а удалять должен владелец сети в течение 24 часов. Если сетевик не выполнит этих требований, то регулятор – Роскомнадзор – оштрафует его за бездействие, а при повторном непослушании Роскомнадзор будет добиваться блокировки информации или всей площадки целиком.

Штрафовать будут по-крупному. Физические лица, допустившие в сетях информацию, не понравившуюся надзорному органу или не успевшие за 24 часа удалить «грязь», будут оштрафованы на сумму от 3 до 5 млн рублей, а юридические лица – от 30 до 50 млн рублей.

Штрафы установлены в законопроекте, сопутствующем основному, – «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях» (в части установления административной ответственности за нарушение обязанностей оператором социальной сети). Он тоже прошел первое чтение исключительно с одобрения «Единой России». Размер штрафных санкций поражал воображение…

Но это еще не всё. Пользователям сетей «дается право» жаловаться на противоправный контент, соцсеть обязана на жалобу сразу же отреагировать. Все обращения пользователей должны регистрироваться в специальном реестре, который предоставляется регулятору по первому требованию. По сути, пользователи сетей подстрекаются к доносительству, что позволит зримым и незримым цензорам прессовать соцсети и «чистить» их без ограничения.

Но авторы инициативы так не думают. Они доказывают, что «обеспечивают безопасное пользование онлайн-технологиями, сохраняют полезные возможности для человека», «препятствуют вседозволенности… наплыву фейков в свободолюбивом интернет-пространстве». Оно велико, но Боярский надеется «охватить всех».

Такой вот тотальный надзор и контроль ждут наши соцсети с 1 июля 2018 года, когда закон вступит в силу.

Закон о цензуре соцсетей, заявила оппозиция, вреден для страны. Он противоречит ст. 23 Конституции РФ, где людям обещано право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных сообщений. Теперь это право у граждан России отобрано.

Боярский доказывал, что он со своим законом борется с вызовами типа вбросов во время трагических событий.

Ему парировали, что пора власти строить жизнь в стране без трагедий, без хищений, без вранья. Почему кемеровчане поверили ложной информации? Да потому, что их многократно обманывали. Обманывают на выборах, обманывают с жильем, медобслуживанием, обманывают с пенсиями….

Да если бы власть и «Единая Россия» хотели бороться за чистоту, правдивость, высокую духовность и нравственность информационного пространства, то давно бы на телевидении создали общественный совет, который анализировал бы то, чем заполняется телеэфир. О создании такого совета давно и очень настойчиво просили миллионы граждан России, обращаясь и к депутатам, и в администрацию президента, и в правительство. Но власть никого из народа, из оппозиции не подпускает к телевидению. Ее устраивают безликие сериалы, бессмысленные дебаты, триллеры вперемешку с враньем.

Зачем же налагать цензурную лапу на единственную площадку свободного обмена мнениями да еще вводить астрономические штрафы?

«Ни в коем случае нельзя сегодня ущемлять свободу слова, – заявил депутат Алексей Куринный . – Это важнейший элемент борьбы с коррупцией. Нам указывают на фейки о погибших в Кемерове. Но вспомните, что вначале МЧС как раз и дало информацию, что погибли всего 3–4 человека, что явно не соответствовало масштабу катастрофы. Сама власть недоработала, не привела достоверных фактов и получила то, что получила, с чем теперь нам предлагают бороться. Под шумок этими законопроектами хотят штрафовать пространство гласности. Ослушался Facebook Роскомназдзор – плати штраф 50 млн рублей. Долго ли в таком режиме просуществует в РФ популярная сеть?»

Куринного настораживают расплывчатые формулировки, например «обнаружение недостоверной информации», – а кто определит, что эта информация недостоверна? Как раз из уст представителей власти не раз звучала недостоверная информация. Достаточно вспомнить, как люди годами протестовали, требуя убрать свалки – не фейковый мусор, а реальный. А губернаторы отпирались, мол, все хорошо, на улицы выходят человек 100 каких-то бузотеров. А потом открылась проблема вселенского масштаба, всю Россию завалили ядовитыми свалками. И кого тут штрафовать за недостоверную информацию?

В сетях мы читаем множество мнений, рассуждений, в том числе и некоторые подробности из жизни высокопоставленных лиц. Может, это послужило главной причиной введения цензуры над интернет-пространством?

Через пару недель Госдума будет рассматривать во втором чтении инициативу единороссов Боярского–Альшевских.